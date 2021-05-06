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Загадка о волшебном пне, которую решали почти все советские школьники

Загадка о волшебном пне, которую решали почти все советские школьники (1 фото + 1 перевертыш)

Автор:
06 мая 2021 12:41
Сообщество : Математические фишки
Метки: Живая математика   Перельман   СССР   задача по математике   задачки для детей   математика   
2071
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Типичная задача из "Живой математики" Я. И. Перельмана, которая была издана тиражом в 150 000 экземпляров. Те, кто посещал школу в 60-х и 70-х годах прошлого века вероятнее всего решали такие задачи. По силам ли они вам?

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Метки: Живая математика   Перельман   СССР   задача по математике   задачки для детей   математика   
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8  комментариев
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Вепс Час назад
У старичка не Мавроди фамилия, часом?
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125
Вано Вано 11 минут назад
откуда у крестьянина после первого удвоения получилось на кармане 2р. 10 коп. ??? кто добавлял деньги крестьянину после каждого удвоения ????
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−25
Sentinel Полчаса назад
А дать пинка старику, отобрать свои деньги, не пробовали?
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8k
portmen77 40 минут назад
А ведь все наши министры реформаторы посещали школу как раз в 60-70х годах...
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