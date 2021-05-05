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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (33 фото)

Автор:
05 мая 2021 10:28
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   комментарии   мемы.   
3383
33
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Смешные и не очень комментарии с просторов интернета.
ОСТОРОЖНО!!! БОяны присутствуют!!!

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Метки: Юмор   комментарии   мемы.   
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71  комментарий
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1k
Peter Griffin 5 часов назад
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Да нет,не появилась.Это отдельные долбо..бы.
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4k
Vlad Час назад
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Первенство села между командами Литейщик - Курильщик
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19k
ПаганецЪ Час назад
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Главное - чтобы они внутри легли, как надо.
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116
Мимо Пробегала Час назад
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Устаревшая картинка. До 4 класса обеды уже бесплатные.
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19k
ПаганецЪ Час назад
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А буквы М и Ж на дверях туалетов означают "мамдамский" и "жентльменский".
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710
Сергей Час назад
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теперь на жёппе можно сидеть вообще ровно. В трех плоскостях.
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5k
TirAn Час назад
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Даже бел медведи негров не едят. Это о чём то говорит
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1k
Григорий Бабкин Час назад
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Так вот откуда пошёл термин "п.и.з.доголовые".
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17k
Anna 2 часа назад
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глубину замерил?
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5k
ваня панкин 2 часа назад
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ощутил в желудке линию горизонта...
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355
Алексей Новиков 2 часа назад
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Это конь делает девушке приятно
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37
Юрий Алматы 2 часа назад
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Правильно - Жанат. Распространенное имя в Азии.
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3k
ezhik 3 часа назад
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это тайская "женщина" кентавр
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7k
Самка Хорька 4 часа назад
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Напомнило (к "яжматерям" просьба - закрыть глаза и пройти мимо). Как казахи новорожденному имя дают: берут ребёнка за ноги и со всей дури лупят о столб. Если столб погнулся - будет Булат. Если ребёнок столб обвил - будет Канат. Ну а если обосрался - то Серик.
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5k
Сергей 4 часа назад
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Почему шесть? Сколько угодно.
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2k
Enotko Ytko 4 часа назад
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не торты, а торты
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40k
Элек Мек 4 часа назад
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Это для экономии времени,чтобы понять что перед тобой д.о.л.б.о.ё.б.
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41k
doker 4 часа назад
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Попробуйте поднять пьяную бабу в 50кг и кислородный баллон в 80кг. Проверьте, баба тяжелее! Там, кроме массы, ещё какая-то сила воздействует.
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41k
doker 4 часа назад
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Я даже знаю, где эта часть бороды. У инопланетян. Ну, тех, что "Через тернии к звездам"...
Кто-то, видно, вспомнил.