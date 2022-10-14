Чистка лазером: плюс одна вещь, на которую можно смотреть вечно

Как бы новостью и не является тот факт, что при помощи лазера можно удалять ржавчину с поверхности металлических изделий. В этой подборке упор сделан на древесину, резину, камень. Оказывается, что это самый "мягкий" способ восстановления старого изделия
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Пример очистки изделий из дерева
Как бы новостью и не является тот факт, что при помощи лазера можно удалять ржавчину с поверхности металлических изделий. В этой подборке упор сделан на древесину, резину, камень. Оказывается, что это самый "мягкий" способ восстановления старого изделия
2022-10-14T10:31:57+03:00
3.
Как бы новостью и не является тот факт, что при помощи лазера можно удалять ржавчину с поверхности металлических изделий. В этой подборке упор сделан на древесину, резину, камень. Оказывается, что это самый "мягкий" способ восстановления старого изделия
2022-10-14T10:31:57+03:00
4.
Как бы новостью и не является тот факт, что при помощи лазера можно удалять ржавчину с поверхности металлических изделий. В этой подборке упор сделан на древесину, резину, камень. Оказывается, что это самый "мягкий" способ восстановления старого изделия
2022-10-14T10:31:57+03:00
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Видимо, после такого метода чистки изделий придётся восстанавливать лаковое покрытие на древесине. А ниже пример того, как при помощи лазера удаляют старую краску с автомобиля.
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Удаление старой краски
Как бы новостью и не является тот факт, что при помощи лазера можно удалять ржавчину с поверхности металлических изделий. В этой подборке упор сделан на древесину, резину, камень. Оказывается, что это самый "мягкий" способ восстановления старого изделия
2022-10-14T10:31:57+03:00
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Реставрация старого камина
Как бы новостью и не является тот факт, что при помощи лазера можно удалять ржавчину с поверхности металлических изделий. В этой подборке упор сделан на древесину, резину, камень. Оказывается, что это самый "мягкий" способ восстановления старого изделия
2022-10-14T10:31:57+03:00
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Но работа с металлом — вне конкуренции
Как бы новостью и не является тот факт, что при помощи лазера можно удалять ржавчину с поверхности металлических изделий. В этой подборке упор сделан на древесину, резину, камень. Оказывается, что это самый "мягкий" способ восстановления старого изделия
2022-10-14T10:31:57+03:00
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Немного магии. Но всё же не повторяйте опыт с рукой
Как бы новостью и не является тот факт, что при помощи лазера можно удалять ржавчину с поверхности металлических изделий. В этой подборке упор сделан на древесину, резину, камень. Оказывается, что это самый "мягкий" способ восстановления старого изделия
2022-10-14T10:31:57+03:00
10.
Ещё немного "магии" в ленту
Как бы новостью и не является тот факт, что при помощи лазера можно удалять ржавчину с поверхности металлических изделий. В этой подборке упор сделан на древесину, резину, камень. Оказывается, что это самый "мягкий" способ восстановления старого изделия
2022-10-14T10:31:57+03:00
11.
Чистка каменной поверхности на историческом памятнике
Как бы новостью и не является тот факт, что при помощи лазера можно удалять ржавчину с поверхности металлических изделий. В этой подборке упор сделан на древесину, резину, камень. Оказывается, что это самый "мягкий" способ восстановления старого изделия
2022-10-14T10:31:57+03:00
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Буквальное выжигание краски с фасада здания
Как бы новостью и не является тот факт, что при помощи лазера можно удалять ржавчину с поверхности металлических изделий. В этой подборке упор сделан на древесину, резину, камень. Оказывается, что это самый "мягкий" способ восстановления старого изделия
2022-10-14T10:31:57+03:00
13.
Чистка резины при помощи лазера
Как бы новостью и не является тот факт, что при помощи лазера можно удалять ржавчину с поверхности металлических изделий. В этой подборке упор сделан на древесину, резину, камень. Оказывается, что это самый "мягкий" способ восстановления старого изделия
Но там пишут "депозит" или типа того
А цена в 10 раз выше вроде как. И то не понятно, полная это цена или нет...
Со ржавчиной еще более менее понятно.
А с деревом? Почему лазер сжигат лак и краску но не нагревает дерево?
Или с покрышкой? Почему лазер сжигает грязь, но не трогает черную резину. Которая по идее должна поглощать вообще почти все излучение?