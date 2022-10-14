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Чистка лазером: плюс одна вещь, на которую можно смотреть вечно

Чистка лазером: плюс одна вещь, на которую можно смотреть вечно

Автор:
14 октября 2022 10:31
Сообщество : Столярная мастерская
Метки: видео   восстановление изделия   лазер   реставрация   чистка древесины   чистка лазером   чистка металла   чистка резины   
2249
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Как бы новостью и не является тот факт, что при помощи лазера можно удалять ржавчину с поверхности металлических изделий. В этой подборке упор сделан на древесину, резину, камень. Оказывается, что это самый "мягкий" способ восстановления старого изделия

5.

Видимо, после такого метода чистки изделий придётся восстанавливать лаковое покрытие на древесине. А ниже пример того, как при помощи лазера удаляют старую краску с автомобиля.

Источник:

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Метки: видео   восстановление изделия   лазер   реставрация   чистка древесины   чистка лазером   чистка металла   чистка резины   
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9  комментариев
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5k
sergonly Час назад
Классная технология, только стоит она пока как чугунный мост
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1k
Дмитрий Полчаса назад
Работаю с деревом. Возили дубовые резные рамы на эту отчистку в Питере к самому крутому дяде. Куча этих аппаратов. Долго настраивал и так, и сак всё равно горит дерево. а это под лак. Та что всё это фигня, на видео только красиво, в жизни дерево горит.
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3k
Nigilist Полчаса назад
От 20 т.р на Али
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3k
Aristarx Полчаса назад
Очень круто!!!!
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4k
bumtester 38 минут назад
А какой принцип технологии?
Со ржавчиной еще более менее понятно.
А с деревом? Почему лазер сжигат лак и краску но не нагревает дерево?
Или с покрышкой? Почему лазер сжигает грязь, но не трогает черную резину. Которая по идее должна поглощать вообще почти все излучение?
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24k
Сибиряк Час назад
купить бы такой
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