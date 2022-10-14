Чистка лазером: плюс одна вещь, на которую можно смотреть вечно

Как бы новостью и не является тот факт, что при помощи лазера можно удалять ржавчину с поверхности металлических изделий. В этой подборке упор сделан на древесину, резину, камень. Оказывается, что это самый "мягкий" способ восстановления старого изделия

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2. Пример очистки изделий из дерева Как бы новостью и не является тот факт, что при помощи лазера можно удалять ржавчину с поверхности металлических изделий. В этой подборке упор сделан на древесину, резину, камень. Оказывается, что это самый "мягкий" способ восстановления старого изделия 2022-10-14T10:31:57+03:00

3. Как бы новостью и не является тот факт, что при помощи лазера можно удалять ржавчину с поверхности металлических изделий. В этой подборке упор сделан на древесину, резину, камень. Оказывается, что это самый "мягкий" способ восстановления старого изделия 2022-10-14T10:31:57+03:00

4. Как бы новостью и не является тот факт, что при помощи лазера можно удалять ржавчину с поверхности металлических изделий. В этой подборке упор сделан на древесину, резину, камень. Оказывается, что это самый "мягкий" способ восстановления старого изделия 2022-10-14T10:31:57+03:00

5. Видимо, после такого метода чистки изделий придётся восстанавливать лаковое покрытие на древесине. А ниже пример того, как при помощи лазера удаляют старую краску с автомобиля.

6. Удаление старой краски Как бы новостью и не является тот факт, что при помощи лазера можно удалять ржавчину с поверхности металлических изделий. В этой подборке упор сделан на древесину, резину, камень. Оказывается, что это самый "мягкий" способ восстановления старого изделия 2022-10-14T10:31:57+03:00

7. Реставрация старого камина Как бы новостью и не является тот факт, что при помощи лазера можно удалять ржавчину с поверхности металлических изделий. В этой подборке упор сделан на древесину, резину, камень. Оказывается, что это самый "мягкий" способ восстановления старого изделия 2022-10-14T10:31:57+03:00

8. Но работа с металлом — вне конкуренции Как бы новостью и не является тот факт, что при помощи лазера можно удалять ржавчину с поверхности металлических изделий. В этой подборке упор сделан на древесину, резину, камень. Оказывается, что это самый "мягкий" способ восстановления старого изделия 2022-10-14T10:31:57+03:00

9. Немного магии. Но всё же не повторяйте опыт с рукой Как бы новостью и не является тот факт, что при помощи лазера можно удалять ржавчину с поверхности металлических изделий. В этой подборке упор сделан на древесину, резину, камень. Оказывается, что это самый "мягкий" способ восстановления старого изделия 2022-10-14T10:31:57+03:00

10. Ещё немного "магии" в ленту Как бы новостью и не является тот факт, что при помощи лазера можно удалять ржавчину с поверхности металлических изделий. В этой подборке упор сделан на древесину, резину, камень. Оказывается, что это самый "мягкий" способ восстановления старого изделия 2022-10-14T10:31:57+03:00

11. Чистка каменной поверхности на историческом памятнике Как бы новостью и не является тот факт, что при помощи лазера можно удалять ржавчину с поверхности металлических изделий. В этой подборке упор сделан на древесину, резину, камень. Оказывается, что это самый "мягкий" способ восстановления старого изделия 2022-10-14T10:31:57+03:00

12. Буквальное выжигание краски с фасада здания Как бы новостью и не является тот факт, что при помощи лазера можно удалять ржавчину с поверхности металлических изделий. В этой подборке упор сделан на древесину, резину, камень. Оказывается, что это самый "мягкий" способ восстановления старого изделия 2022-10-14T10:31:57+03:00