62-летняя хорватка и ее молодой сын выглядят как одногодки

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В последнее время тенденции женской красоты немного поменялись, прекрасные мира сего стараются стареть красиво и без помощи пластических хирургов. Однако стиль "натурэль" подходит не всем. Остались еще любители жесткого фотошопа!
Это 38-летний блогер-стилист Марко Грубник. У него 70 тыс подписчиков в инстаграме, которые активно следят за его светской жизнью
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Марко мелькает на местных шоу, тусуется с хорватскими знаменитостями, подбирает образы для звезд на мероприятия
Известен он не только страстью к моде - есть у Марко мама - Бранка Грубник, которая поражает всех своей юной внешностью
Их часто принимают за брата и сестру или любовников, когда они выходят в свет. Женщины в восторге от мамы и сына, и просят Бьянку поделиться секретом красоты
"Муж и сын никогда не видят меня неухоженной. У меня всегда маникюр, макияж и прическа. Для них я всегда при параде. Даже на прогулку или в магазин я надеваю каблуки и красивые наряды. Именно шпильки и платья позволяют мне снова почувствовать себя молодой! Хотя возраст - это всего лишь цифра в паспорте!" - рассказала Бьянка секрет своей молодости.
Причем Бьянка не певица и не модель, а обычный экономист, однако старается поддерживать внешность, чтобы молодо выглядеть
Однако, если присмотреться к кадрам с необычной семьей, то сразу ясно, что Марко - приверженец фотошопа. Несмотря на пластику и виниры, он продолжает активно пользоваться редакторами. Поэтому сложно сказать, насколько молодо на самом деле выглядит его мать!
Стоит отметить, что Бранка и правда хорошо выглядит, даже наличие фотошопа не скрывает тот факт, что она в достаточно хорошей форме. На более ранних кадрах она всегда в очках и заметно крупнее, обратите внимание на руки
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и что это за показатель подписчиков? кто вам сказал что 70 к много? это даже ниже среднего. так слегка продвинутый
Да, и в одной из фоток кисть забыли отфотошопить. Кисть старухи...
Пришла женщина к косметологу,жалуется, хочет сделать подтяжку кожи.
Доктор вживляет ей в голову болт и рекомендует подкручивать в случае необходимости.
Через неделю она приходит и жалуется на мешки под глазами.
Доктор посмотрел и говорит:"Милочка, это у вас груди, ещё немного покрутите-у вас и борода появится.