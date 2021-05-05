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62-летняя хорватка и ее молодой сын выглядят как одногодки

62-летняя хорватка и ее молодой сын выглядят как одногодки (12 фото)

Автор:
05 мая 2021 06:47
Метки: Instagram   Бранка Грубник   блогер   какой возраст   фото   хорватка и сын   
2579
12
В последнее время тенденции женской красоты немного поменялись, прекрасные мира сего стараются стареть красиво и без помощи пластических хирургов. Однако стиль "натурэль" подходит не всем. Остались еще любители жесткого фотошопа!
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Метки: Instagram   Бранка Грубник   блогер   какой возраст   фото   хорватка и сын   
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35  комментариев
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16
ShivaN 2 часа назад
У этого клоуна рот заклинило или это болезнь какая ?
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10k
Василий Сургайло 8 минут назад
Бля, кто эти все подписчики? Я сейчас быстро пролистал и меня чуть не стошнило...
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435
nickolaus 18 минут назад
60 слоев Фотошопа поражает ...
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3k
Max Lu 20 минут назад
посмотрел на его зубы и вспомнил что забыл убавить яркость на мониторе

и что это за показатель подписчиков? кто вам сказал что 70 к много? это даже ниже среднего. так слегка продвинутый
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532
Остап_Бендер_Задунайский Полчаса назад
У меня одного вызывает рвотный рефлекс словосочетание "блогер-стилист"?
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33k
Антон Полчаса назад
Просто фотошопер хороший попался, профессионал.
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456
Ult Mult 40 минут назад
Ну таким макаром можно медведя зафотошопить так, что он как фотомодель выглядеть будет. Тонный штукатурки, тонны фотошопа, а по итогу два пластилиновых дурачка, уверенных в том, что они эффектно выглядят.
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198
Napoleon Solo 41 минуту назад
В этой семейке один батя выглядит как человек.
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2k
Sergey Nekrasov 51 минуту назад
Откуда млять пошла мода на эти [мат] портки? Мало того, что зауженные , так они сука еще и короткие и эти мудаки их еще и подворачивают.
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4k
Mike Snow 53 минуты назад
Блогер-стилист и мамаша-фотошоперша
, какое днище...
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1k
Alexander 59 минут назад
Это же картинки. В смысле нарисованные в фотошопе ! И зачем это здесь предъявляют ?
Да, и в одной из фоток кисть забыли отфотошопить. Кисть старухи...
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3k
Дмитрий Тимофеев Час назад
Ну да, фотошопа много не бывает...
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8k
Касьян Пуздой Час назад
я думаю, что она у них там муж.
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1k
GUSAR Час назад
Фу бл..ть!
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32k
Alex Час назад
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18k
Nik Час назад
Ну всем при этом надо признать одежду для себя парень подбирает с умом. Гармонично и без сильного пафоса.
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6k
Ф Ив 2 часа назад
Напомнило:
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14k
KOSTELLO 2 часа назад
Вспомнился старый анекдот
Пришла женщина к косметологу,жалуется, хочет сделать подтяжку кожи.
Доктор вживляет ей в голову болт и рекомендует подкручивать в случае необходимости.
Через неделю она приходит и жалуется на мешки под глазами.
Доктор посмотрел и говорит:"Милочка, это у вас груди, ещё немного покрутите-у вас и борода появится.
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8k
Вася 2 часа назад
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46k
noName 2 часа назад
Пластиковые люди,один батя у них как человек выглядит
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5k
Кирилл 2 часа назад
Когда человек всего лишь вешалка для одежды.
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