62-летняя хорватка и ее молодой сын выглядят как одногодки

"Муж и сын никогда не видят меня неухоженной. У меня всегда маникюр, макияж и прическа. Для них я всегда при параде. Даже на прогулку или в магазин я надеваю каблуки и красивые наряды. Именно шпильки и платья позволяют мне снова почувствовать себя молодой! Хотя возраст - это всего лишь цифра в паспорте!" - рассказала Бьянка секрет своей молодости.