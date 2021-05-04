Как учились знаменитости: 15 школьных аттестатов

Все мы, ну почти все, учились когда-то в школе и получали аттестаты. И знаменитости были детьми, сидели за партой и зубрили "мама мыла раму". мы для вас нашли 15 школьных аттестатов, чтобы вы понимали как у этих известных сегодня было тогда с успеваемостью.