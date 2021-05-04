FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 709 постов • 182 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Как учились знаменитости: 15 школьных аттестатов

Как учились знаменитости: 15 школьных аттестатов (15 фото)

Автор:
04 мая 2021 14:36
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   актеры   аттеста   занменитости   певцы   политики   учеба   школа   
1566
15

Все мы, ну почти все, учились когда-то в школе и получали аттестаты. И знаменитости были детьми, сидели за партой и зубрили "мама мыла раму". мы для вас нашли 15 школьных аттестатов, чтобы вы понимали как у этих известных сегодня было тогда с успеваемостью.

×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Исторические факты   актеры   аттеста   занменитости   певцы   политики   учеба   школа   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
А Путин походу типичный гуманитарий!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Pravednik84 17 минут назад
Ять!
У Цоя четвёрка по пению;
У Пугачихи 5;
Зато всё моё поколение
Тексты Цоя знает на
ПЯТЬ!
ЯТЬ!
Мой экспромт)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Сгусток позитива 57 минут назад
Цой наш парень!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−125
Vovan Час назад
Все мудаки, один Филя красавец (в перьях)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
kamanch Час назад
Энштейн чертов двоешник? ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
jonnyD Час назад
Я всегда это подозревал ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Блогерша ублажила 80-летнего старика в обмен на пластическую операцию (4 фото) Блогерша ублажила 80-летнего старика в обмен на пластическую операцию (4 фото) Они не старпёры! Они не старпёры! Владимир Высоцкий: детство, личная жизнь и смерть Владимир Высоцкий: детство, личная жизнь и смерть Возвращение легенд: Сэм Нилл и Лора Дерн участвуют в съемках "Мира юрского периода 3" Возвращение легенд: Сэм Нилл и Лора Дерн участвуют в съемках "Мира юрского периода 3" Не для слабонервных: посмертные снимки российских и советских знаменитостей Не для слабонервных: посмертные снимки российских и советских знаменитостей Молодо-зелено, или Угадай знаменитость Молодо-зелено, или Угадай знаменитость
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

608568



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ТОП-8: люди, которые сделали наше детство красочным и ярким
1
44
ТОП-8: люди, которые сделали наше детство красочным и ярким
В Финляндии почти не осталось бездомных
1
80
В Финляндии почти не осталось бездомных
﻿
Набирающие популярность в сообществах
10 фактов про Северную Корею, после которых вы захотите туда переехать
1
23
10 фактов про Северную Корею, после которых вы захотите туда переехать
Дизайнер на карантине создает образы, вдохновленные предметами быта
0
7
Дизайнер на карантине создает образы, вдохновленные предметами быта
Китай показал концепт пассажирской ракеты для регулярных суборбитальных перелетов (5 фото)
Китай показал концепт пассажирской ракеты для регулярных суборбитальных перелетов (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Чем Чехов не угодил?
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#прикол#факты#природа#интересное#комментарии#приколы#Украина#ВОВ
#Юмор#Россия#животные#пасха#знаменитости#красота#мемы#СССР#звезды#дтп
#картинки#интересно#люди#подборка#шоу бизнес#девушки#позитив#прикольные#аварии#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться