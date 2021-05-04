Как учились знаменитости: 15 школьных аттестатов

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Все мы, ну почти все, учились когда-то в школе и получали аттестаты. И знаменитости были детьми, сидели за партой и зубрили "мама мыла раму". мы для вас нашли 15 школьных аттестатов, чтобы вы понимали как у этих известных сегодня было тогда с успеваемостью.
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Авторский пост
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У Цоя четвёрка по пению;
У Пугачихи 5;
Зато всё моё поколение
Тексты Цоя знает на
ПЯТЬ!
ЯТЬ!
Мой экспромт)))
Песни Цоя почти что в сердцах.
Пугачёву лишь слышим по Первому;
Да и то в новогодний бардак.
Это я пока курил)))
Препод по логике у Владимира ильича считал, что логику на отлично может знать только Бог.