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Владимир Высоцкий: детство, личная жизнь и смерть

Владимир Высоцкий: детство, личная жизнь и смерть (17 фото)

Автор:
26 августа 2020 18:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Биография звезд   Владимир Высоцкий   актер   знаменитости   певец   шоу бизнес   
1253
17
Легенда авторской музыки, актер театра и кино, Владимир Высоцкий был кумиром миллионов. Песни в его исполнении звучат в десятке фильмов — «Короткие встречи», «Вершина», «Я родом из детства». После смерти артиста возле Театра на Таганке несколько дней стояли люди: с Высоцким пришла проститься вся Москва.

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Метки: Биография звезд   Владимир Высоцкий   актер   знаменитости   певец   шоу бизнес   
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7  комментариев
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2k
Олег 3 часа назад
Эх автор,Вы пишите: Песни в его исполнении звучат в десятке фильмов "Короткие встречи", "Вершина","Я родом из детства". Так вот "Вершина" это название песни написанной Владимиром Семёновичем для фильма "Вертикаль" 1967 года.Думаю,что при написании поста о таком талантливом Человеке можно обойтись без ляпов.
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−70
Гоша Мокеев 12 минут назад
Песня /Что за дом притих/ очень отображает наше сегодняшнее общество.
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1k
Сергей Иванов Час назад
Сидели пили в разнобой...
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25k
Ashabad 2 часа назад
Людмила Абрамова очень красивая. Я просто офигел.

Ссылка www.youtube.com
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3k
aleksander 3 часа назад
А ещё он не любил совейскую власть
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Комментарий удален. Причина: флуд
184k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
Лайкодроч решил хайпануть на имени кумира?
И опять обосрался.... (см. коммент ниже)

https://old.fishki.net/3404604-vladimir-vysockij-detstvo-lichnaja-zhizny-i-smerty.html/comment-38397676/https://old.fishki.net/3404604-vladimir-vysockij-detstvo-lichnaja-zhizny-i-smerty.html/comment-38397676/
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