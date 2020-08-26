Владимир Высоцкий: детство, личная жизнь и смерть

Однако не все роли Высоцкого в кино были успешны. Картину Александра Столпера «Четвертый», где актер сыграл журналиста, критики встретили холодно. Еще одним малопопулярным фильмом стала «Единственная дорога», где Высоцкий исполнил роль шофера Солодова. Также неудачным оказалось участие актера в картине «Бегство мистера Мак-Кинли». Он сыграл уличного певца Билла Сигера и написал несколько баллад, обыгрывающих основную тему киноленты. В итоге большую часть песен из картины вырезали, и роль Высоцкого из центральной превратилась в эпизодическую.



В 1975 году сценический арсенал Высоцкого пополнила роль купца Ермолая Лопахина из пьесы Чехова «Вишневый сад». Сам артист считал ее второй по важности в своей карьере после Гамлета. В трактовке режиссера Анатолия Эфроса сквозной темой постановки стала многолетняя любовь Лопахина к Раневской. Эта трактовка раскрыла по-новому чеховскую пьесу.



Дра­матург Александр Володин писал: «Я никогда не понимал Лопахина. Ну что Лопахин? Купец. Губит этих интеллигентных, хороших, утонченных, милых людей, покупает, скупает. Ему все равно — все под топор. А в «Вишневом саде» на «Таганке» я впервые понял простую-препростую вещь, почему он что-то тянет, не женится на Варе. Почему? А потому, что он любит Раневскую. Он любит ее. И в нем это было всегда видно... Он был самый положительный персонаж в этом спектакле».



Последним театральным персонажем, которого Высоцкий сыграл на сцене, был Свидригайлов в спектакле «Преступление и наказание» 1979 года. После этой постановки Высоцкий не брался за новые образы и все свое внимание посвятил кино, концертам, песенному творчеству.



В 1980 году Владимир Высоцкий попросил Юрия Любимова предоставить ему творческий отпуск на один год. В это время артист планировал работать над фильмом «Зеленый фургон» в качестве режиссера и соавтора сценария. Однако до начала съемок Высоцкий не дожил. С постоянными творческими перегрузками Высоцкий боролся разгульным образом жизни. Здоровье артиста с годами все больше стало его подводить. 25 июля 1980 года Высоцкий умер. Похоронили его на Ваганьковском кладбище.