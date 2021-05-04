В Италии собираются восстановить пол в Римском Колизее

Добавим, что Колизей, который прекрасно показан в фильме 2000 года «Гладиатор» с Расселом Кроу в главной роли, был вновь открыт для посетителей в прошлый понедельник. До этого из-за пандемии у туристов к нему доступа не было.



Это культовое сооружение было построено во время правления императора Веспасиана в 72 году нашей эры и завершено во время правления его преемника Тита в 80 году нашей эры.



В оригинальном виде конструкция просуществовала до 1800-х годов, тогда, в ходе археологических раскопок, проводившихся на подземных уровнях древнего сооружения, напольное покрытие было удалено.



Подземная часть Колизея была открыта для публики в 2010 году, новая же арена сможет перекрывать или открывать подземную систему ходов и туннелей.



По словам Франческини, на восстановленной арене также будут проводиться разные культурные мероприятия.