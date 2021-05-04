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В Италии собираются восстановить пол в Римском Колизее

В Италии собираются восстановить пол в Римском Колизее (4 фото + 1 видео)

Автор:
04 мая 2021 08:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   видео   восстановление   италия   колизей   фото   
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Напольное покрытие Римского Колизея собираются восстановить до его былого вида, что позволит посетителям увидеть «величие» древнего амфитеатра глазами гладиатора.

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Метки: в мире   видео   восстановление   италия   колизей   фото   
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4  комментария
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329
Lexx Ako 15 минут назад
Где-то в Москве загрустил одинокий плиточник собянин...
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2k
avz-07 3 минуты назад
Там даже полностью восстановить первоначальное состояние всего сооружения технически возможно. Ибо несущие бетонные конструкции в довольно хорошем состоянии.
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515
13 Час назад
Главное, чтобы как в Сагунте не запороли
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40k
Александр 2 часа назад
Пол восстановят и можно и бои потихоньку восстанавливать )
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