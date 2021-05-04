В Италии собираются восстановить пол в Римском Колизее

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Напольное покрытие Римского Колизея собираются восстановить до его былого вида, что позволит посетителям увидеть «величие» древнего амфитеатра глазами гладиатора.
Вчера министр культуры Италии Дарио Франческини (Dario Franceschini) объявил о контракте на более чем 22 млн. американских долларов на восстановление манежа арены, который позволит людям стоять там, где когда-то в древности стояли легендарные бойцы, сражавшиеся как друг с другом, так и с дикими животными.
Тендер на строительство и установку выдвижного напольного деревянного покрытия арены выиграла инженерная фирма Milan Ingegneria. Проект должен быть завершён через 2 года.
Проект, который должен быть завершён в 2023 году, является обратимым — это означает, что в будущем он может быть отменён, если планы относительно Колизея изменятся.
«В 2023 году мы снова увидим великолепный Колизей с его ареной», — сказал Франческини.
Проект, который должен быть завершён в 2023 году, является обратимым — это означает, что в будущем он может быть отменён, если планы относительно Колизея изменятся.
«В 2023 году мы снова увидим великолепный Колизей с его ареной», — сказал Франческини.
Новый пол будет состоять из деревянных реек, закреплённых на рельсах. Рейки будут поворачиваться на 90 градусов, что позволит их группировать, открывая основание древнего сооружения.
Мобильная система сможет быстро прикрывать или открывать расположенные внизу подземные сооружения, защищая их от дождя, а также предоставляя им возможность проветриваться.
Мобильная система сможет быстро прикрывать или открывать расположенные внизу подземные сооружения, защищая их от дождя, а также предоставляя им возможность проветриваться.
Добавим, что Колизей, который прекрасно показан в фильме 2000 года «Гладиатор» с Расселом Кроу в главной роли, был вновь открыт для посетителей в прошлый понедельник. До этого из-за пандемии у туристов к нему доступа не было.
Это культовое сооружение было построено во время правления императора Веспасиана в 72 году нашей эры и завершено во время правления его преемника Тита в 80 году нашей эры.
В оригинальном виде конструкция просуществовала до 1800-х годов, тогда, в ходе археологических раскопок, проводившихся на подземных уровнях древнего сооружения, напольное покрытие было удалено.
Подземная часть Колизея была открыта для публики в 2010 году, новая же арена сможет перекрывать или открывать подземную систему ходов и туннелей.
По словам Франческини, на восстановленной арене также будут проводиться разные культурные мероприятия.
Это культовое сооружение было построено во время правления императора Веспасиана в 72 году нашей эры и завершено во время правления его преемника Тита в 80 году нашей эры.
В оригинальном виде конструкция просуществовала до 1800-х годов, тогда, в ходе археологических раскопок, проводившихся на подземных уровнях древнего сооружения, напольное покрытие было удалено.
Подземная часть Колизея была открыта для публики в 2010 году, новая же арена сможет перекрывать или открывать подземную систему ходов и туннелей.
По словам Франческини, на восстановленной арене также будут проводиться разные культурные мероприятия.
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