35 главных достопримечательностей Зеленоградска

Балтийское море

Зеленоградск – один из самых популярных курортов на берегу Балтийского моря. Температуру воды в море сложно назвать комфортной для купания. Сильнее всего вода прогревается в августе – до 22 градусов. Приятным досугом для туристов считаются прогулки по набережной и наслаждение свежим лечебным морским воздухом. Сюда приезжают за красивыми видами северного моря и комфортным для отдыха климатом.

Куршская коса

Популярный природный объект. Представляет собой длинную песчаную косу, где сочетаются дюны, болота, море и необычные «танцующие» деревья. От Зеленоградска до Куршской косы всего 5 км. Посетить ее можно как заказав экскурсию, так и самостоятельно – на велосипеде, личном автомобиле и общественном транспорте. В национальном парке Куршской косы можно остановиться с палаткой, но стоит учитывать изменчивость балтийской погоды.

Зеленоградский променад

Линия променада в Зеленоградске составляет около 2 км. Это широкая платформа на берегу Балтийского моря, ниже которой находится городской пляж. Променад защищен от ветра. На нем размещены киоски с фастфудом, детские площадки, тренажеры. Сидя в кафе можно любоваться закатом и прекрасным видом моря, вдыхая чистый соленый воздух. От променада в море отходит пирс длиной 150 метров.

Пляжи Зеленоградска

Пляжная зона проходит вдоль всего побережья города. Приятный на ощупь песок имеет светлый цвет. Есть зоны, где песок перемешан с мелкой галькой. Заход в море пологий. В восточной части пляжной зоны песчаная полоса уже, но здесь лучше развита туристическая инфраструктура. На западной части пляжа появляются зоны растительности. Песчаные участки между деревьями именуют «сковородки» – они защищены от ветра и отлично прогреваются.

Водонапорная башня

Является архитектурным памятником и символом города. Она построена в 1904 году в стиле исторической эклектики. Предназначалась для улучшения водоснабжения города. Башня имеет высоту 40 метров и увенчана своеобразным куполом. В нем размещены двухуровневые апартаменты с балконом-галереей. На высоте 24 метра расположена смотровая площадка с обзором в 360 градусов. Чуть ниже расположен музей кошек «Мурариум».

Музей кошек «Мурариум»

Открылся в 2012 году, однако экспонаты для него владельцы музея стали собирать с 1985 года. Тематическая коллекция считается самой обширной в России и насчитывает около 3500 предметов. В витринах музея размещены статуэтки, картины, куклы, сувениры и мягкие игрушки. Все они имеют общее «кошачье» направление. Талисманом музея является настоящий живой котенок. Экспозиции Мурариума занимают три этажа Водонапорной башни.

Бювет «Королева Луиза»

Источник минеральный воды, открытый в 2006 году на средства мецената А. Дронова. Представляет собой небольшую чашу в крытом сооружении. Вода добывается из месторождения на глубине 240 метров, возникшего около 160 млн лет назад. Польза минеральных вод указана на стенде рядом с источником. Даже стакан воды из уникального источника снимает усталость, а также улучшает работу почек, печени и желчевыводящих путей.

Здание почтамта Кранца

Строение из красного кирпича на Курортном проспекте возведено в начале XX века в стиле неоготики и является объектом наследия культуры. До начала Второй Мировой Войны в нем размещались телеграф и почта, а также служебная квартира почтмейстера. В настоящее время его занимает Северо-Западный Телеком. Здание практически не изменилось за 100 лет, не сохранился только черный орел – герб Восточной Пруссии.

Барельеф «Карта Зеленоградска»

Расположен на кирпичной стене рядом с входом в почтамт Кранца в начале улицы Тургенева. Представляет собой объемный барельеф, где схематично показаны все основные достопримечательности города. Карта выполнена из бетона скульптором Владимиром Бурылевым, ее росписью занималась местная известная художница Лариса Левина. Уникальность карты в том, что она показывает и старый город Кранц, и современный Зеленоградск.

Курортный проспект

Пешеходная улица в историческом центре города в 200 метрах от побережья Балтийского моря. Среди невысоких двухэтажных домов – памятников истории и архитектуры, размещены кафе, магазины и сувенирные лавки. Необычные здания на проспекте – Дом рыбака, торговый дом Штернфельд, Курхаус. Курортный проспект упирается в центральную площадь города, где проводят общественные мероприятия, концерты и праздники.

Скульптура «Серый балтийский тюлень»

Открыта на променаде Зеленоградска в 2013 году. Работа скульптора Валерия Ковалева сделана из гранита. Серый балтийский вид тюленя внесен в Красную книгу, однако памятник в Зеленоградске посвящен конкретному тюленю с именем Рюрик. В 2012 году на пляже города поселился тюлененок. Он позволял отдыхающим себя гладить, позировал для фотосессий и стал всеобщим городским любимцем. Осенью подросший тюлень уплыл в море.

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Скульптура «Курортница»

Также скульптуру часто называют памятником туристке. Одна из самых популярных скульптур города выполнена из стеклопластика, имитированного под бронзу. Представляет собой девушку в коротком платье, шагающую по улице и делающую селфи. На ее чемодане восседает один из символов города – кот. Скульптура расположена на Курортном проспекте и для того, чтобы с ней сфотографироваться, иногда нужно отстоять очередь.

Городские часы Зеленоградска

Находятся на Курортном проспекте. Они установлены в 2017 году взамен старых, пришедших в негодность во время реконструкции проспекта. Часы, установленные на чугунном кованном столбе, имеют флюгер, где указано старинное название города – Cranz. Циферблат диаметром 90 см оснащен подсветкой, он имеет белый цвет и римские цифры. С главным часами Зеленоградска связано много городских легенд и мифов.

Спасо-Преображенский собор

Религиозное здание построено в 1896 году. Стиль здания из красного кирпича – готика. Его северная башня имеет высоту 42 метра. Три колокола кирхи, переплавленные во время войны, восстановлены в послевоенное время. Изначально здание было освящено в качестве лютеранской кирхи Святого Адальберта, с 2007 года в нем размещается Спасо-Преображенский собор. Входит в список основных достопримечательностей города.

Музей «Домик ангелов»

В музее выставлена частная коллекция из 1500 экспонатов. Он располагается в небольшом, но необычном архитектурой старинном здании на улице Пограничная, которое в 2016 году выкупило частное лицо. Тематика музея – ангелы. В коллекции музея есть игрушки, элементы дизайна и украшения дома, скульптуры, картины, сувениры. Есть уникальные изображения «авангардных ангелов». Возможно проведение экскурсии для организованной группы.

Церковь Андрея Первозванного

В начале XX века церковь представляла собой небольшую деревянную часовню в стиле неоготики. В советский период она пережила два сильных пожара, который уничтожил великолепные фрески. В 90-ых годах здание подверглось реконструкции и в настоящее время представляет собой сооружение из красного кирпича, построенное по православным канонам. С 2014 года функционирует отдельно стоящая колокольня.

Городской парк

Представляет собой настоящий зеленый оазис, сливающийся с сосновым бором национального парка Куршская коса. Вход с улицы Володарского украшен деревянными воротами, здесь расположены киоски с сувенирами и едой. Центральным места парка является Тортилин пруд. По мнению местных жителей именно в этом пруду жила мудрая черепаха из сказки про Буратино. В пруду расположен фонтан, в парке есть детские и волейбольные площадки.

Сквер королевы Луизы

Небольшой и уютный сквер открыт в начале 2000-ых. По преданию во время посещения Кранца (ныне Зеленоградска) Фридрих Вильгельм IV посадил здесь дерево, которое до сих пор растет в центре парка. Король Пруссии сделал это в честь своей матери – Луизы. Вокруг памятного вяза расположены скамейки. В сквере установлены памятный камень и бюст королевы. Бюст является копией знаменитой работы скульптора Рауха XIX века.

Зеленоградский краеведческий музей

Расположен в здании начала XX века, имеющим особую архитектурную ценность – вилле Крелль. Стиль постройки – русский терем с элементами готики. Площадь всех выставочных залов музея составляет 550 м². Его экспозиции рассказывают об истории города – с древних времен до современности. В музее можно заказать экскурсию по туристическим маршрутам города, а также посетить мастерские художественного объединения «Арт-подвал».

Музей Черепов и Скелетов

Создан в 2015 году. Тематика музея не имеет отношения к анатомии и биологии. В музее выставлено около 700 экспонатов образов скелетов и черепов в разных культурах мира. Это аксессуары и одежда, предметы интерьера, игрушки и предметы живописи. Особенно интересны экспозиции в «байкерском» разделе и относящиеся к «черному» юмору. В музее есть ленточный лабиринт, посещение которого входит в стоимость билета.

Музей Филинов и Сов «ФилоСовия»

Выставка живых птиц, а также художественная коллекция с изображениями пернатых хищников. Экспонатами коллекции являются статуэтки, картины, предметы быта, собранные со всего мира. В просторных вольерах музея проживает 10 птиц. Проводятся тематические праздники, мастер-классы и познавательные экскурсии. В рамках «живых бесед» посетителей знакомят с птицами, разрешают участвовать в их кормлении или обучении.

Памятник зеленоградским котам

Некоторые туристы говорят, что памятников котам в этом городе больше, чем реальных кошек. Скульптуры котов установлены у ЗАГСа и на городском пирсе. Самый популярный и забавный памятник зеленоградским котам высотой более 3 метров установлен на пересечении Пограничной улицы и Курортного проспекта. Он изображает кота, сидящего на подоконнике оконной рамы. У основания памятника изображен герб города.

Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов

Памятник на братской могиле советских воинов установлен в 1950 году. Комплекс представляет собой прямоугольную площадку, где на высоком постаменте установлена статуя воина высотой более 2 метров. По бокам комплекса установлены плиты-надгробия с мемориальными досками. В центре площадки размещен вечный огонь. Украшают комплекс строгого вида клумбы и голубые ели. Комплекс является городским наследием культуры.

Памятник «Пограничный столб»

Установлен в 2017 году и символизирует границу Российской Федерации, ведь Калининградская область со всех сторон окружена другими странами. Перед тем, как стать символом, столб несколько десятилетий стоял на настоящей границе двух государств – России и Литвы. Столб установлен на пересечении улиц Пограничная и Московская в небольшом зеленом сквере. На открытии памятника присутствовали ветераны пограничных служб.

Скульптура «Русалки»

Установлена в 2018 году на променаде Зеленогорска. Скульптура выполнена из металла и расположена в центре вымощенной плиткой площадки. Она изображает двух русалок, сидящих на утесе, с раковинами в руках. Рядом со скульптурой есть кафе и детские площадки. Это достаточно оживленное место, где много желающих сделать необычное фото с русалками. Неподалеку от них есть и другие необычные скульптурные композиции.

Сквер «Котофейня»

Официальный сквер, где можно кормить кошек на Курортном проспекте. Открытие необычного сквера приурочили к дню рождения Зеленоградского кота – 3 марта. Север представляет собой замощённую зону со скульптурой трех котов, стоящих у блюда с рыбой. Вокруг скульптуры установлены 4 скамейки. Автор композиции – скульптор Павел Савельев. Организатором процесса кормления кошек является общественница Светлана Логунова.

Городской центр культуры и искусства

Расположен в центре города и является одним из главных мест для проведения досуга более чем для 30 000 граждан города. Сотрудники центра организуют массовые общественные мероприятия и празднования городского и областного уровня. Помимо традиционных праздников, таких как Новый год или Масленица, центр организует необычные фестивали и гуляния – День рыбака, Праздник самбийской корюшки, День оранжевой тыквы.

Здание администрации Кранца

Здание из красного кирпича, построенное в начале XX века. Строение в стиле модерн имеет мансарду, башенку, часы на фронтоне и кровлю из лазурованной черепицы. Здание администрации является объектом культурного и архитектурного значения, входит в список главных достопримечательностей Зеленогорска. В разное время в нем заседал бургомистр, размещались водолечебница и цех по разливу минеральной воды.

Памятник Адаму Мицкевичу

Памятник посвящен польскому поэту, проездом посещавшему Зеленогорск в 1824 по дороге в Санкт-Петербург после высылки из Литвы. Монумент установлен в городском саду в начале Литературной тропы. Автор проекта скульптуры – Валерий Корнилов. Идея установки памятника принадлежит краеведу и заведующей библиотеки города Наталье Шумиловой. Средства на установку памятника выделили минкульт региона и местные меценаты.

Доходный дом Фридриха Баста

Одно из самых необычных и интересных зданий Зеленогорска. Доходный дом построен в начале XX века в необычном стиле югендштиль – немецкий модерн. Имеет статус культурного объекта города. Ранее меблированные комнаты здания сдавались отдыхающим в качестве гостиничных номеров. В здании бывшего доходного дома в настоящее время размещается детский сад, поэтому его фасады украшены веселыми изображениями.