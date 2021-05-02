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35 главных достопримечательностей Зеленоградска

35 главных достопримечательностей Зеленоградска (1 фото)

Автор:
02 мая 2021 09:49
Сообщество : Путешествия
Метки: Зеленоградск   в мире   достопримечательность   отдых   фото   
176
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Зеленоградск – город курорт на берегу Балтийского моря, с длинной линией отличных песчаных пляжей. Особую ценность ему придает нахождение близ уникального природного объекта – Куршской косы. Зеленоградск особенно ярко проявляется в архитектуре. В городе множество зданий, возведенных в стиле традиционном для Европы ХIХ века.

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Метки: Зеленоградск   в мире   достопримечательность   отдых   фото   
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3  комментария
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63
Ilya 2 часа назад
Очень все красиво. Рядом европейская Клайпеда , но мне лично все нравиться в Зеленограде.
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794
laptignu 18 секунд назад
Приятель отдыхал на Балтийском море. Все понравилось. Вот только когда загораешь, надо выбирать безветренное место, купались редко. Несмотря на хорошее впечатление в целом, больше он туда не ездил.
Среднестатистический россиянин в течении года испытывает дефицит тепла, поэтому ему хочется отдыхать в жарком климате. В жарких странах, наоборот, лучшим отдыхом считается отдых в прохладном климате.
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66k
Холодненький 50 минут назад
Как то холодновато.. был несколько раз в Ленинграде летом, купаться даже в голову не приходило..
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