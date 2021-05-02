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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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Обычная двушка в хрущевке.
Зять (он музыкант в симфоническом оркестре) умудрился в ней потерять мягкий чехол от своего контрабаса. Чехол. ОТ КОНТРАБАСА.
Так и не нашел.