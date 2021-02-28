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К такому их жизнь не готовила: истории, в которых героев ждал полный провал

К такому их жизнь не готовила: истории, в которых героев ждал полный провал (19 фото)

Автор:
28 февраля 2021 08:07
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   невезуха   приколы из соцсетей   провал   смешно   
4037
19
У каждого из нас в жизни случаются ситуации, когда понимаешь, что облажался по всем фронтам. Героям этой подборки было стыдно, а кому-то еще и больно.
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Метки: Юмор   картинки   невезуха   приколы из соцсетей   провал   смешно   
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8  комментариев
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Никогда не понимала, как можно есть сырой фарш и непрожаренное мясо. А глисты и прочие сальмонеллы?
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70k
TapokSudby Автор поста Виталий Касандров 2 часа назад
А вышивать обязательно?
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27k
Acu900 Минуту назад
Аватарка из "черного зеркала"
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27k
Acu900 3 минуты назад
Анекдот:
Мужик просыпается после жуткой пьянки, что накануне было не помнит. Ну
пивком подлечился ну и звонит другу
- Здорово, Санек, я к тебе вчера приходил?
- Ну приходил
- И че мы делали
- Ну ты водки два пузыря притащил, потом еще....
- Слушай а у тебя лимон по столу не прыгал???
- Да ты че совсем заболел чтоли..... $%@#! @#....
- А во скока я ушел?
- Да часов в 11
- Ну пока...
Далее мужик набрал еще одному другу к которому попал уже хороший часов в
12 ночи история повторилась. Потом еще одному у которого он появился уже
под утро...
...
- Витек я к тебе вчера заходил?
- Ну да под утро пьяный вдрызг приперся мы водку пили...
- Слушай а у тебя лимон по столу не прыгал???
- А так ето ты му@#к мою конарейку в чай выдавил.....
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Как-то сел в поезд, залез на верхнюю полку, а внизу две женщины показывают друг другу московские покупки. Одна достает синюю книжку, говорит: "Вот, букварь дочке купила" и удивляется, какой большой и как дёшево. Потом открывает наугад страницу и читает вслух: "Скажи губами и руками... Чё б..??". И как заржали обе - машинист услышал, наверно. Доэкономилась - букварь для глухонемых приобрела.
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