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У каждого из нас в жизни случаются ситуации, когда понимаешь, что облажался по всем фронтам. Героям этой подборки было стыдно, а кому-то еще и больно.
Конечно, сложности лишь закаляют характер, но в некоторых случаях героям этой подборки не позавидуешь.
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Когда мечты об отличной учебе пошли прахом
Когда день явно не твой
Покатался, блин, на коньках pic.twitter.com/ep5mlW7agR— Подслушано в твиторе (@Podslyshano) February 22, 2021
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Мужик просыпается после жуткой пьянки, что накануне было не помнит. Ну
пивком подлечился ну и звонит другу
- Здорово, Санек, я к тебе вчера приходил?
- Ну приходил
- И че мы делали
- Ну ты водки два пузыря притащил, потом еще....
- Слушай а у тебя лимон по столу не прыгал???
- Да ты че совсем заболел чтоли..... $%@#! @#....
- А во скока я ушел?
- Да часов в 11
- Ну пока...
Далее мужик набрал еще одному другу к которому попал уже хороший часов в
12 ночи история повторилась. Потом еще одному у которого он появился уже
под утро...
...
- Витек я к тебе вчера заходил?
- Ну да под утро пьяный вдрызг приперся мы водку пили...
- Слушай а у тебя лимон по столу не прыгал???
- А так ето ты му@#к мою конарейку в чай выдавил.....