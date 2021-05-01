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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (33 фото)

Автор:
01 мая 2021 11:44
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   комментарии   мемы.   
1503
33
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Смешные и не очень комментарии с просторов интернета.
ОСТОРОЖНО!!! БОяны присутствуют!!!

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Метки: Юмор   комментарии   мемы.   
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1k
Григорий Бабкин Час назад
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30k
Volga_34 Секунду назад
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Как-то раз Конфуций сидел на берегу в ожидании, пока по реке поплывет труп врага. Одной рукой он рисовал иероглифы на рисовой бумаге, другой крутил нун-чаки, а ногами играл сам с собой в шашки го.
И вот, когда солнце взошло над бамбуковой рощей, к нему подошел ученик и сказал:
-О, учитель, я столкнулся с дебилом, научи, как поступить по феншую, чтобы не разрушить карму, чтобы не ослеп мой третий глаз и всё такое.
-Пошли его [мат]- ответил Конфуций и нарисовал красный иероглиф, обозначающий "мудрость"
-Как [мат]?- удивился ученик.
-Так, [мат]. И больше ничего ему не говори. Потому что с дебилами нельзя говорить на языке, понятном нормальному человеку. Его можно только послать [мат]. Ну, можно ещё [мат]. Иначе он не поймет.
- Но я не могу его [мат], о, учитель, потому что дебил встретился мне в социальной сети.
- Иди [мат]- ответил Конфуций и нарисовал сразу два красных иероглифа, обозначающих "дорога" и "нефритовый стержень".
И тогда ученик понял великую мудрость общения с дебилами.
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10k
Denissg 22 минуты назад
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Колыбельная
Ссылка www.youtube.com
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61k
Доктор Джонс 37 минут назад
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8k
Cornho 47 минут назад
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Где в приведённом тексте хоть одно возвратное местоимение?
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6k
Фельдъегерь Час назад
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Сталиникс
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6k
Фельдъегерь Час назад
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с этой есть много видео
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1k
Григорий Бабкин Час назад
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Вот, что мы видим.
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41k
doker Час назад
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- Тело?
- Пакет.
- Добро пожаловать!
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33k
Лесли 🥰 Час назад
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Какие праздники. Мы например работаем)))
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41k
doker Час назад
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В юности приводил девушек домой и врубал баллады Scorpions...
Теперь жена, когда у неё "не болит голова", пользуется этим.
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2k
lekha-fil Час назад
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Ноги развязать.
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11k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
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Если глубоко копнуть - учитель прав.
Если бы в условии было, что 9 покупателей КУПИЛИ по 2 л молока, тогда 9х2=18.
Но в условии фермер ПРОДАЛ 9-ти покупателям по 2 л каждому: 2 - первому, 2 - второму и т.д., поэтому 2х9=18.
Результат, конечно, такой же, "но есть нюанс".
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883
Sergey Pankratov 2 часа назад
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А что такое "борятся"? Посыпают голову кристаллами бора?
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72
wr2x2 2 часа назад
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когда учитель(ница) дура
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