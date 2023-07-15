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Французский чиновник призвал разоружить полицию по примеру Великобритании

Французский чиновник призвал разоружить полицию по примеру Великобритании

Автор:
15 июля 2023 11:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Великобритания   Видео   Оружие   полиция   реформы   франция   
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Тут намедни один французский политик заявил, что не видит смысла в вооруженной полиции, дескать это пережиток прошлого и вообще не гуманно. Вот то ли дело в Великобритании. Да, кстати, а как там дела у британской полиции, у которой из оружия только улыбка и знание законов?

Дабы не быть голословными, вот вам этот француз, свято верящий в человеколюбие.


Манюэль Бомпар (депутат от партии "Франция непокорённая") о необходимости разоружить полицию.

"Нужна реформа проф.образования [сотрудников полиции], реформа органов надзора, восстановление института участковых.

Нужна максимально разоружённая полиция. Это вовсе не наивно. В Англии вооружены менее 5% полицейских. И по опросам, 90% из них согласны, что эффективность работы не страдает от этого."


Ну а вот вам пара роликов, как чудесно живется британской полиции без оружия. Хотя... может им это и самим нравится, кто ж их извращенцев разберет.


А это уже задержание водителя, посмотрите каких знатных люлей как эффективно работает безоружный полицейский. Оператору бы тоже за такую съемку надо было пару раз по шее надавать, но, в целом, картина и так понятна.



А так, в целом, французский политик прав, зачем их полиции оружие, пусть ходят и улыбаются.

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Метки: Великобритания   Видео   Оружие   полиция   реформы   франция   
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Jānis (LPSR) Час назад
Во что превратилась Западная Европа... Это писец...
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15k
жорик 10 минут назад
а если у нас полиционеров разоружить, они меньше чем по 10-15 человек не будут на улицу выходить
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