Французский чиновник призвал разоружить полицию по примеру Великобритании

Тут намедни один французский политик заявил, что не видит смысла в вооруженной полиции, дескать это пережиток прошлого и вообще не гуманно. Вот то ли дело в Великобритании. Да, кстати, а как там дела у британской полиции, у которой из оружия только улыбка и знание законов?
Дабы не быть голословными, вот вам этот француз, свято верящий в человеколюбие.
Манюэль Бомпар (депутат от партии "Франция непокорённая") о необходимости разоружить полицию.
"Нужна реформа проф.образования [сотрудников полиции], реформа органов надзора, восстановление института участковых.
Нужна максимально разоружённая полиция. Это вовсе не наивно. В Англии вооружены менее 5% полицейских. И по опросам, 90% из них согласны, что эффективность работы не страдает от этого."
Ну а вот вам пара роликов, как чудесно живется британской полиции без оружия. Хотя... может им это и самим нравится, кто ж их извращенцев разберет.
А это уже задержание водителя, посмотрите
каких знатных люлей как эффективно работает безоружный полицейский. Оператору бы тоже за такую съемку надо было пару раз по шее надавать, но, в целом, картина и так понятна.
А так, в целом, французский политик прав, зачем их полиции оружие, пусть ходят и улыбаются.
Источник:
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И именно для этого в наряде несколько человек и рация под рукой
А если у каждого полицейского будет ствол, а в наряды он будет по одному ходить, у нас тут Бразилия начнется...