Французский чиновник призвал разоружить полицию по примеру Великобритании

Манюэль Бомпар (депутат от партии "Франция непокорённая") о необходимости разоружить полицию.



"Нужна реформа проф.образования [сотрудников полиции], реформа органов надзора, восстановление института участковых.



Нужна максимально разоружённая полиция. Это вовсе не наивно. В Англии вооружены менее 5% полицейских. И по опросам, 90% из них согласны, что эффективность работы не страдает от этого."

Ну а вот вам пара роликов, как чудесно живется британской полиции без оружия. Хотя... может им это и самим нравится, кто ж их извращенцев разберет.