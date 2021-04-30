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20 главных достопримечательностей Териберки

20 главных достопримечательностей Териберки (1 фото)

Автор:
30 апреля 2021 09:02
Метки: Териберки   красота   поселок   природа   фото   
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Териберка – это старинный поселок в Мурманской области на берегу Баренцева моря. История этих мест тесно связана с рыбной ловлей и заготовкой. Сегодня Териберка притягивает туристов неповторимой возможностью подойти к «краю земли» и прикоснуться к дыханию Северного Ледовитого океана. Отдых здесь по нраву людям, предпочитающим спокойную величественную красоту и настоящие испытания вдали от шума и суеты.

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Метки: Териберки   красота   поселок   природа   фото   
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