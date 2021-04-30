20 главных достопримечательностей Териберки

Поселок находится на берегу Кольского полуострова, в устье одноименной реки. Он состоит из двух частей: непосредственно Териберки и присоединенного поселка Лодейный. Первая – типичный рыбацкий поселок, вторая – постройки советских времен. Некоторое забвение последних десятилетий сегодня сменяется оживленным вниманием к этим местам. Развивается туризм, проходят ежегодные культурные мероприятия.

Баренцево море

Для первого знакомства с бескрайним Северным Ледовитым океаном Териберка подойдет как нельзя лучше. Этот поселок – самое удобное место, чтобы добраться до побережья на машине. Здесь вы можете взять напрокат лодку и отправиться на рыбалку. Любители экстрима любят заниматься кайтингом и дайвингом. Подводный мир океана в прозрачной воде виден как на ладони. С апреля по июнь в море можно встретить китов и касаток.

Песчаный пляж

Несмотря на то, что Териберка находится в зоне тундры, есть здесь и летние развлечения. В бухте реки перед самым устьем находится большой пляж, покрытый белым песком. Места абсолютно дикие, но очень популярные у любителей палаточного отдыха. Останавливаться лучше в правой части пляжа, левая – зона приливов. Во время отлива можно уйти далеко в море. Хорошая погода стоит с июля по сентябрь, но вода редко прогревается выше +11 градусов.

Кладбище кораблей

Перед въездом в поселок находится местная достопримечательность, ставшая самой популярной фотозоной. Это останки старых деревянных кораблей, бывшего флота рыболовецкого колхоза. Они лежат на берегу и на мелководье, напоминая о недавнем рыбном прошлом Териберки. Сейчас промышленная ловля и заготовка рыбы здесь находятся в упадке. Во время шторма обломки и остовы дрейфуют вдоль берега, меняя свое положение.

Северное сияние

Пожалуй, это самая таинственная и прекрасная достопримечательность русского Заполярья. Начиная с декабря, и до середины января длится полярная ночь, самое время насладиться разноцветными сполохами в темном небе. Наиболее благоприятные условия для появления северного сияния: высокая солнечная активность и ясная погода. В такие дни свечение хорошо видно и из поселка, и в его окрестностях.

Водопад Малого Батарейского озера

Этот водопад считается самым известным на Кольском полуострове. Недалеко от побережья Баренцева моря находится небольшое живописное озеро. С его склонов по камням стекает красивый водопад. Водный поток обрамлен скалами, перед самым морем он проходит по глубокому ущелью и соединяется с морскими водами. Если пройти немного в сторону батареи, можно увидеть еще один красивый водопад, на скалистом ручье.

Малое Батарейское озеро

Находится неподалеку от песчаного пляжа. Название получило за близкое расположение к артиллерийской батарее, остатки которой сохранились по сей день. Озеро очень чистое, неглубокое, поэтому за короткое арктическое лето вода успевает хорошо прогреться. Благодаря этому здесь собираются любители искупаться и позагорать, вход в воду и дно песчаные. Чуть выше находится Батарейское озеро, оба водоема соединяются ручьем.

×

«Яйца динозавров»

Это сказочное место имеет несколько названий, связаны они с драконами, и с великанами, и с динозаврами. От вида на этот пляж и правда приходят на ум кадры из фэнтези. Берег устелен огромными белоснежными камнями шарообразной формы, почти по полметра в диаметре. Прогулка по ним, как и спуск к пляжу достаточно сложны. Потребуется сноровка и удобная нескользкая обувь. Спуститься к пляжу можно чуть левее Малого Батарейского озера.

Заброшенная школа

В советском прошлом, когда поселок был на пике своего развития, была построена большая современная школа. По мере того, как жители покидали Териберку, в школе совсем не осталось учеников, и ее закрыли. Сегодня большое трехэтажное здание в центре поселка – грустное напоминание об ушедшей эпохе. Можно попасть внутрь и побродить по забытым коридорам. За эти годы здание больше пострадало от туристов, чем от времени.

«Териберский часовой»

На въезде в поселок по Серебрянской дороге, после указателя на Териберку, стоит рукотворное чучело в полный человеческий рост. Часовой встречает гостей, и заодно обзаводится все новыми принадлежностями. Заботливые туристы снабдили его светоотражающим жилетом, очками, лыжами, и даже ракеткой для бадминтона. Список «богатств» постоянно пополняется. Рядом находится вмерзший в землю автомобиль.

Артиллерийская батарея береговой обороны

Остатки военных сооружений времен Великой Отечественной войны сохранились на высоких сопках Кольского побережья. Териберка была тыловым поселком, но лов рыбы не останавливался здесь ни на день, суда бомбили с воздуха. Три орудия Б-24БМ были установлены с целью защиты от немецких бомбардировок. Орудия хорошо сохранились, пройти к ним можно только пешком, вдоль берега от Батарейского водопада.

Метеорологическая станция

Станция была построена в 1889 году. Во время войны была перенесена на противоположный берег реки, но работа не останавливалась. Сейчас работа ведется в новом здании, а по территории заброшенной станции можно прогуляться, познакомиться с различными приборами и сооружениями. Добраться сюда можно на машине или снегоходе, или даже пешком, 1 км от поселка.

Поклонные кресты

Древняя традиция ставить поклонные кресты на русском Севере получила свое продолжение. Помимо традиционных мест на окраинах, перекрестках, здесь их ставили как навигационные знаки. Так в Териберке один из крестов стоит на высоком берегу рядом водопадом, есть традиционный «встречающий» на въезде и на высокой скале по пути в Лодейное.

Тихвинская церковь и музей «Духовное наследие Териберки»

В 2014 году взамен утраченных старинных православных церквей в Лодейном в старом двухэтажном здании был открыт храм Тихвинской иконы Божией матери. При храме построена новая часовня, в традициях деревянного зодчества. С 2018 года начал работу историко-краеведческий музей. Посещение бесплатное, помимо этого добровольцы храма проводят бесплатные экскурсии по поселку для всех желающих.

Что посмотреть и чем заняться в Териберке?

Самые интересные события и мероприятия, в которых стоит поучаствовать.

Арктический фестиваль «Териберка»

Ежегодный фестиваль продолжает бить рекорды посещаемости. Число его гостей уже превысило 5000 человек. Более 50 организаций поддерживают проведение такого слета. Здесь показывают новые фильмы, устраивают музыкальные концерты и дискотеки, дискуссионные клубы, мастер-классы от полярников, выставки, конкурсы песчаных фигур. Из года в год программа дополняется новыми событиями.

«Мотобухта»

Ставший популярным слет байкеров ежегодно проходит по маршруту Варзуга – Териберка – Мурманск. С 2010 года съезжаются байкеры со всей страны, а также из Литвы, Белоруссии, Казахстана и других стран. Это самый северный мотослет, ставший своеобразным экзаменом на выносливость и подготовку. Фест знакомит с историей и традициями Русского Севера, географией и неповторимой природой.

«Вызов Арктики. Край Земли»

Ежегодный трейловый забег по побережью Баренцева моря – это уникальная возможность бросить вызов самому себе и увидеть неповторимые красоты. Программа включает три забега: на 5, 10 и 21 км. Традиционно перед соревнованиями проводят экологические акции по уборке побережья. Маршрут заканчивается награждениями и праздничным концертом. В 2018 году в акции приняло участи 115 спортсменов из Мурманской области и других регионов.

Морская рыбалка

Только внешне северные моря кажутся холодными и безжизненными. Это место для сильных духом людей, любящих активный отдых. В прибрежной зоне приятно рыбачить в чистых озерах. А для любителей морской рыбалки есть возможность выйти в открытое море. Организацией такого отдыха занимаются туристические компании. Здесь же можно арендовать снаряжение для дайвинга. В прозрачной воде вы увидите леса ламинарии, крабов, морских ежей и звезд.

Сноукайтинг

Тундра зимой – это бескрайнее снежное море. Вкупе с постоянными ветрами это дает отличную возможность для занятий сноукайтингом: катание на сноуборде (или сноукайтборде) с воздушным крылом, кайтом. Идеальные условия для этого во второй половине марта. В 40 км от Териберки находится гора Эривейв, мекка для сноукайтеров. Самые смелые туристы могут покататься и летом на водной доске с кайтом в море.

Сафари на снегоходах

Зимняя прогулка в тундре – это незабываемое экстремальное приключение. Поездки по снегу к замерзшим озерам на снегоходах можно приобрести в местных турагентствах. Опытный инструктор проведет по маршруту вдоль океана, покажет лучшие места, позаботится о безопасности гостей. Будьте готовы к шквалистому ветру и возможному снежному плену, север готовит серьезные испытания.

Ресторан базы отдыха «Териберский Берег»

Северная кухня представляет собой ни на что не похожее меню из разнообразных морепродуктов и оленины. Свежевыловленные морские гребешки, зубатку, семгу, крабы и треску готовят в разных вариациях в местном ресторане. Оленину можно попробовать в виде стейков или под аутентичным брусничным соусом. Из единственного в поселке ресторана открывается прекрасный вид на побережье через панорамные окна.