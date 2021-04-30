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Кадры ликвидации боевика в Ингушетии попали в сеть: видео

Кадры ликвидации боевика в Ингушетии попали в сеть: видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 апреля 2021 04:48
Сообщество : Криминал
Метки: toyota camry   Назрань   Осетия   бегство   видео   ингушетия   ликвидация   проверка   
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перестрелка произошла, когда силовики остановили на дороге тонированную Toyota Camry.

Источник:

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Метки: toyota camry   Назрань   Осетия   бегство   видео   ингушетия   ликвидация   проверка   
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17  комментариев
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4k
Иван 2 часа назад
Ну и чо в итоге нашли в машине?
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9k
Валерий Час назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
koleos72 Час назад
Обезьяны повылазили, вдруг родня, вдруг помощь нужна!
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40k
parallax Час назад
У этой песТни нет конца.
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−4
Перестройка Час назад
Хм, а где на видео вооруженное сопротивление?
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247
Макс Дорошенко 2 часа назад
Одной обезьяной меньше! Х...з... почему но, так считает (по-моему) 95% граждан России и не только.
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66k
Без маски 2 часа назад
Все эти горные области населены сплошными боевиками..
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8k
Анатолий Без маски 2 часа назад
Нет, некоторые из них - частичные. Кому руку оторвало, кому ногу.
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618
Оксид Бетона Без маски Час назад
Бомбу объемного взрыва им сбросить - гуманитарная помощь.
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