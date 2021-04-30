Кадры ликвидации боевика в Ингушетии попали в сеть: видео

перестрелка произошла, когда силовики остановили на дороге тонированную Toyota Camry.
28.04.21 в 18.30 на окраине г. Назрань на автодороге, проходящей по административной границе Ингушетии и Северной Осетии, остановлен затонированный автомобиль «Toyota Camry». Как сообщил источник, попытке сотрудников правоохранительных органов досмотреть автотранспорт водитель оказал вооружённое сопротивление в результате ответного огня бандит получил ранения, несовместимые с жизнью.
По имеющейся информации ликвидированный боевик - некий Кодзоев, житель с.п. Кантышево.
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Район боестолкновения окружён. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по выявлению и задержанию его возможных пособников.
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Или ты думаешь, что спецназ там алкашей за рулем ловит?