Экспериментальная экипировка для армии США, которую разрабатывали в 1970–1990 годах

В американском городе Натик (штат Массачусетс) есть большой научно-исследовательский центр при Министерстве обороны США - Natick Soldier Systems Center. Еще его называют Натикскими армейскими лабораториями. Эти лаборатории занимаются исследованием, разработкой и тестированием новых видов снаряжения для военных - обмундирования, амуниции, палаток, десантных парашютов, сухих пайков и т. п.
Здесь были разработаны MOLLE (носимые системы крепления снаряжения), бронежилет Interceptor, пуленепробиваемая экипировка, новые защитные укрытия, проекты по оснащению военнослужащих высокотехнологичным вооружением (Land Warrior и Future Soldier), модульная система крепления снаряжения PALS, индивидуальные рационы питания MRE (Meal, Ready-to-Eat).
В этой подборке - еще несколько необычных и интересных изобретений, сделанных в Натикских армейских лабораториях в 1970–1990 годах.
В этой подборке - еще несколько необычных и интересных изобретений, сделанных в Натикских армейских лабораториях в 1970–1990 годах.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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