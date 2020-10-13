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Экспериментальная экипировка для армии США, которую разрабатывали в 1970–1990 годах

Экспериментальная экипировка для армии США, которую разрабатывали в 1970–1990 годах (22 фото)

Автор:
13 октября 2020 12:07
Сообщество : Факты
Метки: армия   военное   изобретения   разработки   снаряжение   сша   экипировка   
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В американском городе Натик (штат Массачусетс) есть большой научно-исследовательский центр при Министерстве обороны США - Natick Soldier Systems Center. Еще его называют Натикскими армейскими лабораториями. Эти лаборатории занимаются исследованием, разработкой и тестированием новых видов снаряжения для военных - обмундирования, амуниции, палаток, десантных парашютов, сухих пайков и т. п.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: армия   военное   изобретения   разработки   снаряжение   сша   экипировка   
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SSD 10 минут назад
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