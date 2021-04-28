Продолжаем публикацию ежемесячного поста Добра

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Животные, которых забрали из приюта в апреле.
Не так уж плох наш мир, если люди продолжают усыновлять животных, дарят им свои любовь и тепло. Никакие коронавирусы и прочие преграды не могут помешать быть милосердными!
Не так уж плох наш мир, если люди продолжают усыновлять животных, дарят им свои любовь и тепло. Никакие коронавирусы и прочие преграды не могут помешать быть милосердными!
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