Продолжаем публикацию ежемесячного поста Добра

Животные, которых забрали из приюта в апреле.

Не так уж плох наш мир, если люди продолжают усыновлять животных, дарят им свои любовь и тепло. Никакие коронавирусы и прочие преграды не могут помешать быть милосердными!

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