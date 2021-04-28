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Продолжаем публикацию ежемесячного поста Добра

Продолжаем публикацию ежемесячного поста Добра (25 фото)

Автор:
28 апреля 2021 19:52
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: добро   питомцы   фото   
610
25
Животные, которых забрали из приюта в апреле.
Не так уж плох наш мир, если люди продолжают усыновлять животных, дарят им свои любовь и тепло. Никакие коронавирусы и прочие преграды не могут помешать быть милосердными!
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Метки: добро   питомцы   фото   
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2  комментария
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23k
Владимир 11 часов назад
Собакели, кошели..
Ой, как же я их люблю..
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2k
Parabellum 3 часа назад
А явот этого взял. Долбаный тормозной двидок фишек фотки перевернул, а обратно перевернуть не даёт. Да и хер с ним. Любите животных!!!
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