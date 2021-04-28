Когда СССР опережал в микроэлектронике запад

Мое детство пришло на начало 70х годов. Это было время безраздельной власти ламповой аппаратуры. Практически в каждом доме стоял ламповый телевизор и ламповая же радиола, с размером не меньше телевизора. Вес таких радиол был от 20 кг и выше.
Внутри эти монстры выглядели практически одинаково: мощный сетевой трансформатор, огромная плата с деталями и куча радиоламп
Если бы мне, в те времена сказали, что у нас выпускают радиоприемники в виде серьги или брошки, я бы обозвал собеседника фантазером, сказочником а то и балаболом. Как в серьгу впихнуть столько деталей !?!?
Много лет спустя я случайно наткнулся на миниатюрный радиоприемник с наушником "ЭРА". Пластмассовый корпус от времени пожелтел, а в отсеке для аккумулятора все окислилось-видимо электролит вытекал, но приемник работал!
Оказалось, его выпускали в СССР аж 1965 года!!!! Производили на двух заводах: в Минске и в Зеленоградском "Ангстрем", который мы все хорошо знаем по игрушке "Ну погоди".
Внутри приемник выглядит вот так:
Схема собрана на 6 германиевых транзисторах ГТ 310. Все пассивные элементы выполнены методом напыления. Это практически технология изготовления микросхем.
Так же выпускался приемник в виде брошки "Маяк-1".
А так же двухдиапазонный вариант (ДВ, СВ) "Микро". Размер приемника 45х30 мм и толщина всего 13 мм. Вес радиоприемника 27 граммов. Можно зажать в детский кулачок и просить угадать что там! )))
На экспорт эти радиоприемники поставлялись под маркой "Micro" и 'Astrad Orion''.
Внутри мы видим те же 6 транзисторов и модуль пассивных элементов
Говорят, что этот радиоприемник Хрущев успел подарить, во время визитов, королеве Англии и президенту Египта. Кто-кто, а Никита Сергеевич был еще тот мастер хвастать продукцией, обогнавшей западные разработки.
Скажу сразу: в продаже я эти приемники ни разу не видел. Видимо ходовой товар не задерживался на прилавках. Говорят, что стоил он 12 рублей.
Выпускались микрорадиоприемники и в других корпусах.
"Эпидемия" миниатюризации захлестнула и радиолюбителей. Сначала мы узнали, что оказывается есть такой "детекторный приемник" практически из одной детали, ну а дальше что такое транзистор. Мы собирали радиоприемники сами. Различных схем простейших миниатюрных приемников в журналах было море. Оформление корпуса было у каждого свое: спичечный коробок, авторучка, зажигалка, очки и т.д.
Совсем недавно, мой хороший знакомый, собрал такой радиоприемник. В дань ностальгии и добрых воспоминаний. Получилось просто отлично!
А так выглядела микросхема той же эпохи. Выпускал тот же завод, Зеленоградский "Ангстрем". Только-только осваивали технологию производства.
Источник:
- Умная программа научилась оживлять покойников
- «Акватлон»: зачем в СССР боролись под водой?
- Как в СССР строили идеальные города-коммуны
- Как сейчас выглядят любимые остановки советских туристов
- Фокус с перспективой: превращаем людей в гигантов!
Понравилось56
Да и качество звука Урала-112, Ригонды-103 было на пару порядков выше, нежели чем у транзисторных приемников. Про сувенирные, с наушником и говорить нечего.
"Сначала мы узнали, что оказывается есть такой "детекторный приемник" практически из одной детали - "кристаллические" детекторные приёмники собирали еще с 20-30 годов. Про одну деталь- тоже конечно сильно....
Хорошо, военные не подчинялись этим приказам, а то не полетел бы "Буран" самостоятельно, ракеты на железных шаблонах до сих пор бы летали и наши самолеты - со штурманами, по пачке "Беломора".
А еще аналогичная история была с генетикой.
Ну, дай Бог, все образуется
По стоимости он был сравним с Лунной программой, а по эффекту - в СССР могла бы появиться собственная информационная сеть наподобие интернета на 20 лет раньше, чем на Западе...