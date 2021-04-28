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Когда СССР опережал в микроэлектронике запад

Когда СССР опережал в микроэлектронике запад (19 фото)

Автор:
28 апреля 2021 14:56
Метки: СССР   интересно   технологии   
887
19

Мое детство пришло на начало 70х годов. Это было время безраздельной власти ламповой аппаратуры. Практически в каждом доме стоял ламповый телевизор и ламповая же радиола, с размером не меньше телевизора. Вес таких радиол был от 20 кг и выше.

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Метки: СССР   интересно   технологии   
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14  комментариев
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909
bigkoss 4 часа назад
Заголовок это вопрос?
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5k
ваня панкин Час назад
у папеньки была ручка приемник, так и ни разу не дал мне ее...
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8k
Касьян Пуздой Час назад
"Когда СССР опережал в микроэлектронике запад" - никогда.

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16k
Юрий 2 часа назад
По совести сказать, радиола Рекорд весила 13,5 кг, что далеко до 20 кг.
Да и качество звука Урала-112, Ригонды-103 было на пару порядков выше, нежели чем у транзисторных приемников. Про сувенирные, с наушником и говорить нечего.

"Сначала мы узнали, что оказывается есть такой "детекторный приемник" практически из одной детали - "кристаллические" детекторные приёмники собирали еще с 20-30 годов. Про одну деталь- тоже конечно сильно....

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1k
Oldman 3 часа назад
Стоило бы ещё, про "подвижную" связь вспомнить.
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5k
TirAn 3 часа назад
Могли и Делали
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1k
Андрей Данилов 3 часа назад
Два приказа: Минрадиопрома- в 1975г. , МЭП- в 1981г. и мы стали иметь самые большие микрокалькуляторы в мире!
Хорошо, военные не подчинялись этим приказам, а то не полетел бы "Буран" самостоятельно, ракеты на железных шаблонах до сих пор бы летали и наши самолеты - со штурманами, по пачке "Беломора".
А еще аналогичная история была с генетикой.
Ну, дай Бог, все образуется
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34k
jonnyD 3 часа назад
Советкая микросхема с 8 -ю ножками и двумя ручками для переноски .
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12k
Yasen_Perec jonnyD 3 часа назад
У советских микросхем обозначение кириллицей.
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34k
jonnyD Yasen_Perec 2 часа назад
Это у тех , которые на транзисторах , а эта на лампах ...
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9k
Kostick 4 часа назад
все радиолы были скомунижжены, это раз. в микро, возможно и были первопроходцами. но на той основе, это были непрактичные поделки. взять переменный конденсатор, при помощи которого производилась настройка на частоту. можно не продолжать. буржуи выпускали от формата нашего "максимки", вполне рабочие приемники. упс, забыл. были у меня "электронные кубики", полный аналог буржуйского конструктора (как и знаменитый с дырдочками и болтиками). так вот, микронаушник поломался моментально, ну не могли ещё делать это надёжным. зато ларинги от шлема советского до сих как новые)
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15k
Maks Es 4 часа назад
Микроэлектроника и компьютерная техника в СССР на заре развивалась стремительно. Проблема была в том, что основном заказчик - ГОСПЛАН - был сильно потреплен реформами сначала Хрущева, а затем Косыгина-Либермана, и план ГАИС, который продвигал, в частности, академик Лебедев, был сильно урезан, а потом вообще снят с повестки дня. А между тем, похожий план был реализован в Чили.
По стоимости он был сравним с Лунной программой, а по эффекту - в СССР могла бы появиться собственная информационная сеть наподобие интернета на 20 лет раньше, чем на Западе...
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8k
Вася Maks Es Час назад
ну так не зря Союз всеми силами развалить хотели, потенциал и успехи страны советов при всех препонах вводил запад в слепую злобу.. и до сих пор, СНГ и туева куча мировых фирм в своих разработках пользуется наследием СССР, ну да это и так все знают
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12k
Yasen_Perec 4 часа назад
Смысл собирать такие радиоприёмники если они дв/св диапазона. Там теперь особо и слушать нечего.
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