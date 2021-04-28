Когда СССР опережал в микроэлектронике запад

Если бы мне, в те времена сказали, что у нас выпускают радиоприемники в виде серьги или брошки, я бы обозвал собеседника фантазером, сказочником а то и балаболом. Как в серьгу впихнуть столько деталей !?!?

Много лет спустя я случайно наткнулся на миниатюрный радиоприемник с наушником "ЭРА". Пластмассовый корпус от времени пожелтел, а в отсеке для аккумулятора все окислилось-видимо электролит вытекал, но приемник работал!