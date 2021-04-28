Последние японские самураи: фотографии в цвете, 1860-1900 гг

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Самураи в Японии были сословием людей, которые с оружием в руках служили аристократии. Слово впервые появилось в документе периода Хэйан; до этого таких людей называли моно-но-фу или буси. "Моно" означает "вещь", а "фу" означает "человек"; то есть это люди, которые имеют дело с некими вещами - в данном случае под "вещами" имеется в виду оружие.
Группа самураев, 1900 г.
Слово "буси" означает "человек оружия". Другой документ периода Хэйан, перечисляющий различные профессии, упоминает буси наряду с другими специалистами, такими как литераторы, врачи, певцы, танцоры и другие.
Как показали многочисленные исследования, самураи не были ни землевладельцами, ни вооруженными фермерами; с самого начала они были профессиональными воинами. Они были хорошо оплачиваемыми слугами даймё (крупных землевладельцев-феодалов). У самураев был высокий престиж и особые привилегии, такие как ношение двух мечей.
Как показали многочисленные исследования, самураи не были ни землевладельцами, ни вооруженными фермерами; с самого начала они были профессиональными воинами. Они были хорошо оплачиваемыми слугами даймё (крупных землевладельцев-феодалов). У самураев был высокий престиж и особые привилегии, такие как ношение двух мечей.
Воины-самураи жили согласно бусидо, кодексу поведения, который охватывал практически все сферы жизни. Бусидо требовал от самурая абсолютной верности и повиновения своему господину. Он должен с радостью встретить опасность, даже смерть, при исполнении своих обязанностей. "Хагакурэ", собрание сочинений восемнадцатого века о бусидо, провозглашает: "Путь самурая - это смерть... Когда самурай постоянно готовится к смерти, он... может безошибочно посвятить свою жизнь служению своему господину".
Самурай, который подвел своего господина, навлекал на себя бесчестье хуже смерти. Был только один способ стереть позор. Самурай должен был совершать ритуальное самоубийство - сэппуку, иногда называемое харакири, или "сидение на животе". Он разрезал себе живот и освобождал свой дух коротким мечом.
Самурай, который подвел своего господина, навлекал на себя бесчестье хуже смерти. Был только один способ стереть позор. Самурай должен был совершать ритуальное самоубийство - сэппуку, иногда называемое харакири, или "сидение на животе". Он разрезал себе живот и освобождал свой дух коротким мечом.
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1865 г.
Бусидо требовал, чтобы самураи жили чистой, простой жизнью. Они должны были проявлять достоинство, уважение и тихую уверенность. Идеальный самурай знал, как правильно ходить, кланяться, держать палочки для еды, снимать вражеские головы в бою и затем выставлять их напоказ.
Два самурая в костюмах пожарных. 1865 г.
Самурай знал цену честности. "Никогда не говори ни единого слова лжи или даже половины", - писал самурайский военачальник Ходжо Соун в 1400-х годах. Соун также советовал своим последователям-самураям изучать поэзию, читать и писать. "Держите литературные навыки в левой руке, - писал он, - а боевые [воинские] навыки в правой. Это закон с древних времен".
Старый самурай, 1865 г.
Самураи устраивали браки, которые заключались посредниками того же или более высокого ранга. В то время как для самураев высшего ранга это было необходимостью (поскольку у большинства из них было мало возможностей встретиться с женщинами), для самураев низшего ранга это было формальностью.
1867 г.
Большинство самураев женились на женщинах из самурайских семей, но для самураев низшего ранга были разрешены и браки с простолюдинками. В этих браках женщина приносила приданое, которое использовалось для создания нового домашнего хозяйства пары.
Самурай мог брать наложниц, но их опыт проверяли самураи более высокого ранга. Во многих случаях женитьба на наложнице была сродни браку. Похищение наложницы, хоть и часто описывается в художественной литературе, считалось бы постыдным, если не преступным деянием.
Самурай в доспехах, 1867 г.
В эпоху сёгуната Токугава (1603-1868) многие самураи стали скорее бюрократами, чем воинами. Без каких-либо войн или конфликтов на протяжении более ста лет самураи начинали терять свою первоначальную цель и идеологию.
В конце концов, император Мэйдзи лишил самураев многих привилегий. Они были отклонены как единственная армия Японии и заменены армией западного образца, основанной на призыве. Самураи потеряли многие из своих социальных позиций - например, исключительное право носить мечи или нападать на простолюдинов за неуважение.
Многие самураи в конечном итоге пошли в армию или стали государственными служащими, отправились учиться за границей и стали академической элитой. Однако после окончания Реставрации Мэйдзи эпоха самураев официально прекратила свое существование.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Исторические факты Япония буси-до история самурая кодекс самурая колоризированные снимки самураи самурай
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