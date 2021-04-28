Последние японские самураи: фотографии в цвете, 1860-1900 гг

Воины-самураи жили согласно бусидо, кодексу поведения, который охватывал практически все сферы жизни. Бусидо требовал от самурая абсолютной верности и повиновения своему господину. Он должен с радостью встретить опасность, даже смерть, при исполнении своих обязанностей. "Хагакурэ", собрание сочинений восемнадцатого века о бусидо, провозглашает: "Путь самурая - это смерть... Когда самурай постоянно готовится к смерти, он... может безошибочно посвятить свою жизнь служению своему господину".



Самурай, который подвел своего господина, навлекал на себя бесчестье хуже смерти. Был только один способ стереть позор. Самурай должен был совершать ритуальное самоубийство - сэппуку, иногда называемое харакири, или "сидение на животе". Он разрезал себе живот и освобождал свой дух коротким мечом.