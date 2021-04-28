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Последние японские самураи: фотографии в цвете, 1860-1900 гг

Последние японские самураи: фотографии в цвете, 1860-1900 гг (20 фото)

Автор:
28 апреля 2021 13:48
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   Япония   буси-до   история самурая   кодекс самурая   колоризированные снимки   самураи   самурай   
393
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Самураи в Японии были сословием людей, которые с оружием в руках служили аристократии. Слово впервые появилось в документе периода Хэйан; до этого таких людей называли моно-но-фу или буси. "Моно" означает "вещь", а "фу" означает "человек"; то есть это люди, которые имеют дело с некими вещами - в данном случае под "вещами" имеется в виду оружие.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   Япония   буси-до   история самурая   кодекс самурая   колоризированные снимки   самураи   самурай   
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3  комментария
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ЧиллиВилли Час назад
пожарный самурай только мой мозг сейчас взорвался??
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2k
Максим Полчаса назад
Япония как и многие другие пострадали после контакта с Западом, начали перенимать чуждое себе, забывая свои традиции. Ранее они жили достаточно изолировано и самобытно.
Мы тоже в своё время не устояли, когда принесли культуру. Оказалось, что ранее жили дикари язычники.
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8k
Иван Акимов 50 минут назад
Выглядят как дешёвые клоуны.
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