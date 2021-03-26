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Длинноухое животное: зачем природа наделила зайцев и кроликов длинными ушками?

Длинноухое животное: зачем природа наделила зайцев и кроликов длинными ушками? (2 фото)

Автор:
26 марта 2021 11:11
Сообщество : Животные
Метки: Заяц   Погоня   длина   почемучка   слух   терморегуляция   ухо   ушная раковина   
1135
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Тема того, что у зайцев длинные уши, давно уже стала притчей во языцех, а также темой анекдотов, шуток, книжек и мультфильмов. А если подумать серьезно, дают ли такие ушки косым трусишкам какое-то преимущество?

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Метки: Заяц   Погоня   длина   почемучка   слух   терморегуляция   ухо   ушная раковина   
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DumDum 3 часа назад
"Зато без мешка я знаешь, как быстро бегаю!"
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Песчинка 54 минуты назад
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Чучело Мяучело Песчинка 44 минуты назад
Царь-кролик.
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15k
sanchesS80 2 часа назад
"Те же дельфины и киты обладают гораздо более острым слухом, тогда как внешних ушных раковин у них как таковых нет."
Автор видимо на столько дурак что не понимает в что воде звук передаётся в разы лучше, чем в воздухе. Хотел бы я посмотреть на остроту слуха дельфина на суше (в воздухе).
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2k
Директор свежего воздуха 2 часа назад
А ещё заячьи уши являются хорошим рулём при маневрировании на скорости.
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Летучий Мыш 3 часа назад
Ухи- чтоб удобнее держать было


Ссылка youtu.be
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alexis 3 часа назад
Зоология, пятый класс.
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