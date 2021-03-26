Тема того, что у зайцев длинные уши, давно уже стала притчей во языцех, а также темой анекдотов, шуток, книжек и мультфильмов. А если подумать серьезно, дают ли такие ушки косым трусишкам какое-то преимущество?
Жизнь зайцев в живой природе нельзя назвать простой и беззаботной. В заботе о ней, а также защите потомства им приходится справляться с массой потенциальных угроз и врагов в виде хищников и охотников. Дабы немного облегчить зверькам задачу, природа и наделила их столь примечательными органами слуха. Кстати, в случае опасности мама-зайчиха переносит малышей с места на место совсем не за длинные ушки, как могло бы показаться, а за загривок. Примерно так это делают обычные домашние кошки.
Безусловно, большая площадь ушных раковин делает слух острее, что важно при таком количестве врагов. Однако это совсем не главный показатель. Те же дельфины и киты обладают гораздо более острым слухом, тогда как внешних ушных раковин у них как таковых нет.
А столь примечательный орган слуха необходим косым для хорошей терморегуляции. Чем больше его площадь, тем больше ухо содержит мелких кровеносных сосудов-капилляров. А они позволяют избавляться от излишков тепла. Не секрет, что зайцы легко и очень быстро преодолевают колоссальные расстояния. Происходит это в силу разных причин, в том числе и при побеге от желающих полакомиться свежей зайчатиной хищников. В это время заячье тельце становится очень горячим. И дабы избежать критического подъема температуры, и нужны столь внушительные уши: они исключают перегревание во время длительной погони.
В холода зверьки наоборот складывают и располагают их на спине, сохраняя тепло. А специфическая – узкая и вытянутая форма в процессе эволюции закрепилась по той причине, чтобы во время бега уши не превращались в подобие парусов. В общем, со всех сторон хороша такая эволюционная плюшка: и для терморегуляции, и для слуха, да еще и известным персонажем зайца сделала. Впрочем, о последнем зайцы и не подозревают, а просто живут своей обычной заячьей жизнью.
Источник:
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Автор видимо на столько дурак что не понимает в что воде звук передаётся в разы лучше, чем в воздухе. Хотел бы я посмотреть на остроту слуха дельфина на суше (в воздухе).