Жизнь зайцев в живой природе нельзя назвать простой и беззаботной. В заботе о ней, а также защите потомства им приходится справляться с массой потенциальных угроз и врагов в виде хищников и охотников. Дабы немного облегчить зверькам задачу, природа и наделила их столь примечательными органами слуха. Кстати, в случае опасности мама-зайчиха переносит малышей с места на место совсем не за длинные ушки, как могло бы показаться, а за загривок. Примерно так это делают обычные домашние кошки.

Безусловно, большая площадь ушных раковин делает слух острее, что важно при таком количестве врагов. Однако это совсем не главный показатель. Те же дельфины и киты обладают гораздо более острым слухом, тогда как внешних ушных раковин у них как таковых нет.