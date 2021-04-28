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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (31 фото)

Автор:
28 апреля 2021 09:23
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   комментарии   мемы.   
3824
31
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Смешные и не очень комментарии из интернета.
ОСТОРОЖНО!!! БОяны присутствуют!!!

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Метки: Юмор   комментарии   мемы.   
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316
Комнатный сибиряк 3 часа назад
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Я звук удара этих мячиков слышу.
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7k
vit 20 минут назад
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А потом некоторые подобные мамы оплакивали фарш из своих детей, образовавшийся при ДТП.
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4k
Nikolay Fomin 22 минуты назад
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Схема рабочая, но только против тараканов. Комар попросту моет улететь, после текилы. Да, неровно, да, может даже налево, но улететь!
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12k
Alex Ato 38 минут назад
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зелено, зелено!
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141
adnis 41 минуту назад
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А в чем будущее? Пластиковая коробка - скорее всего подделка. И где звезда?
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5k
TirAn 49 минут назад
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Гарем? Сиськопластика? Мутации? надувные сиськи?
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8k
Lilian 51 минуту назад
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80
Антитима Час назад
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если разрезать вывернуть наружу, надеть на голову получалась лысина)
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80
Антитима Час назад
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так это от доширака осталось они постоянно туда по новой ролтон суют, посуды то нет)
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19k
сёмик патрик Час назад
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4k
Vitaliy Vashkulat Час назад
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80k
Taras Kozalupko 2 часа назад
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Эти мячи останутся даже, когда человечество сгинет
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1k
Sergey 2 часа назад
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По почерку видно, что писал взрослый человек.
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1k
Тупняк 2 часа назад
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Этому баяну лет 20. Ещё тогда писали, что это был тест в компанию Гугл.
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1k
Ловите наркомана! 2 часа назад
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Ктулху фтанг!
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60
Edvard Suchkov 2 часа назад
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Ещё и праворукие.
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1k
Тупняк 2 часа назад
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ха! ди нах да ун!
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DarkSkat 2 часа назад
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Весело и креативно, да ещё и с рисунками. И по ходу написано про таких вот злых училок
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Sergey 2 часа назад
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А ты - черный, и за вами полиция.
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1k
Sergey 2 часа назад
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Уже начались мемы из мемов, со своими фантазиями.
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1k
Sergey 2 часа назад
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Омез, [мат]. Узнал неглядя. Кота им лечим сейчас.
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