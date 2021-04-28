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Неприятности могут застать даже дома

Неприятности могут застать даже дома (19 фото)

Автор:
28 апреля 2021 08:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   неприятности   подборка   провал   фото   
1513
19
18 случаев, когда люди убедились в том, что им не удастся скрыться от провалов даже в собственном доме!
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Метки: Юмор   неприятности   подборка   провал   фото   
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12  комментариев
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3k
Борис Карабанов 52 минуты назад
Какой ужас! Вот, оно, настоящее горе! Это вам не потеря близких, это не смертельная неизлечимая болезнь... Просто, слёзы наворачиваются на глаза. Взять, хотя бы ту девушку с резинкой от волос в молнии. Вы только представьте - теперь ей придется снять платье через голову и отрезать роковую резинку, а то и того хуже - позвать кого-либо и отрезать микроскопическую прядь волос!
Да, горе не ждёшь, а оно уже на пороге.
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1k
Тупняк 16 минут назад
Рукожопы. У каждого бывают такие неприятности, но оправдывается это только рукожопостью.
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848
narim 43 минуты назад
От такого ужина оголодать можно!
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608
Сергей 2 часа назад
Комментарий к фото
когда готовишь, в интернет не ходи
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74
Татьяна 2 часа назад
Извините, что придираюсь, но такая допотопная клавиатура за 90 долларов была лет 15 назад, если не больше.
Фастфуд из коробочки не тянет на ужин после тяжелого рабочего дня.
Ну, а приспособление для резки яблока, это вообще, пипец какой-то!
Ну и конечно смущает, что часть картинок подписана от мужского имени, а часть от женского. Чувствуется какое-то раздвоение личности, некоторая половая неопределенность…
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4k
Мистер Фикс Татьяна Час назад
Когда я что-то накосячу - стараюсь быстрее убрать/исправить. Даже в голову не приходило при этом что-то фоткать...
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23k
Vazari Татьяна 54 минуты назад
а что плохого в клавиатуре за 90 долларов? Не гламурненько? стразиков не хватает? На фото вполне себе годная клавиатура от Royal Kludge.
Двухрежимная клавиатура, BT + проводной интерфейс Type-C, двойное соединение подходит для нескольких устройств.
Разделенная клавиатура и кабель Type-C, вы можете переключаться между проводным и беспроводным подключением.

Поддержка управления и хранения 5 устройств BT, выберите BT устройство, необходимое для успешного сопряжения 5 устройств BT через FN + Q,FN + W,FN + E,Fn + R, fn + T.

Встроенный аккумулятор большой емкости 1450ма, с длительным сроком службы батареи и сверхдлительным временем ожидания.

19 видов эффектов подсветки для выбора, яркость и скорость эффектов подсветки регулируются. (оснащен карточкой-инструкцией, сканирует qr-код для просмотра инструкций)
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7k
Cornho Vazari 43 минуты назад
Только нижний ряд кнопок почему-то вверх ногами.
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23k
Vazari Cornho 37 минут назад
Это уже к владельцу. Подозреваю, что чистил под ними и поставил неверно.
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74
Татьяна Vazari Полчаса назад
То есть уже не первый раз, типа сестра, ему на клаву проливает какую-то гадость?
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12k
Yasen_Perec 2 часа назад
Половина - не критично.
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