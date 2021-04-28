Неприятности могут застать даже дома

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18 случаев, когда люди убедились в том, что им не удастся скрыться от провалов даже в собственном доме!
Для каждого из нас дом — это самое безопасное и защищённое место, в котором с нами не может случиться никаких неприятностей. Но на деле всё нередко оказывается совсем иначе, и даже наш собственный островок безопасности может подбросить нам парочку неприятностей.
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Моя резинка для волос запуталась в молнии платья, и теперь я не могу его ни расстегнуть, ни застегнуть
Я рассыпала какао на пол и пропылесосила, а потом снова рассыпала его на стол и стул, но уже из мусорного ведра
Я заканчивала собирать свою картину из 1000 пазлов, как вдруг мой кот решил запрыгнуть на стол и повалить всё на пол
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Метки: Юмор неприятности подборка провал фото
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