Жанна Агузарова долго держала фанатов в тонусе, оставаясь яркой, экстравагантной личностью, даже немного "инопланетянкой". Певицу не страшили как оригинальные подходы к выбору сценических образов, так и эксперименты с собственной внешностью, однако похоже на то, что они зашли слишком далеко.
58-летняя бывшая солистка группы "Браво" долгое время находилась вне поля зрения публики. Поэтому, когда певица приняла участие в вечеринке журнала "Кинорепортёр", в рамках Московского международного кинофестиваля, присутствующим пришлось сильно постараться, чтобы скрыть реакцию на новый облик Жанны.
Артистка снова подкорректировала черты своего лица. Приподнятые брови, большие губы, изменившаяся форма глаз — все эти перемены поразили сначала гостей вечеринки, а потом и пользователей в соцсетях.
Меломаны, знакомые с творчеством солистки, обсудили в сетях новый имидж певицы, мнения разделились, но все сошлись на том, что ждут от неё новых песен. В числе прочих площадок, о новом облике Агузаровой народ высказывался в фан-аккаунте певицы, в "Инстаграм".
- Губы зря. Индивидуальность потеряна. Ну или не так сильно качать их надо было. Немного;
- От возраста никуда не деться, конечно. Жанна, ждём песен!;
- Была же человеком...
Написали почитатели её таланта, комментируя увиденное.
Месяц назад, в интервью источнику, пластический хирург Софья Плегунова высказала экспертное мнение о том, как звезда изменяла внешность. Так, предположительно, Агузарова сделала подтяжку лица, операции по коррекции шеи, изменению формы век и разреза глаз. Также певица не забыла про губы и скулы.
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