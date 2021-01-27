Девушка "прославилась", забыв убрать "резинового друга" с полки перед онлайн-конференцией: видео

Вчера, 27 января, женщина по имени Иветт Амос брала интервью и обсуждала проблемы безработицы во время пандемии, в прямом эфире BBC Wales. Но зрители не разбирали слов говорящих - они катались по полу и надрывались со смеху в креслах своих гостиных.
Из-за Covid-19 многие передачи, которые обычно проходили в студии, теперь проводятся виртуально, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Например, интервью теперь берут с помощью видеозвонков, а не лично в студии. Что-то подобное должно было буднично показано вчера.
Однако, Как сообщил источник, когда вечером телезрители настроились посмотреть BBC Wales, результат, скорее всего, превзошёл все их ожидания...
Видео сразу стало вирусным.
Корреспондент «Санди Таймс» Грант Такер так прокомментировал событие в Твиттере : «Возможно, это самый лучший гостевой фон в новостях BBC Wales сегодня вечером. Всегда проверяйте полки перед выходом в эфир ».
Perhaps the greatest guest background on the BBC Wales news tonight. Always check your shelves before going on air. pic.twitter.com/RK6GCiFuHk— Grant Tucker (@GrantTucker) January 26, 2021
«Это, по-видимому, настоящее интервью BBC Wales, кто-нибудь заметил что-то дерзкое на заднем плане?», - высказался другой пользователь .
Rarely has a BBC Wales Today “shelf piece” had such attention. (Pic not attached).— Mark Hutchings (@markhutchings1) January 27, 2021
«Это, по-видимому, настоящее интервью BBC Wales, кто-нибудь заметил что-то дерзкое на заднем плане?», - заявил ещё один удивлённый человек.
Great to see boardgames appearing on BBC Wales today. Can't beat seeing some grown up toys on a bookshelf! pic.twitter.com/EA7smlUeoR— Curtis Jobling (@CurtisJobling) January 26, 2021
Часть пользователей спорили, умышленно или нет Иветта, оставила своего резинового друга на полке. Может, это был крик о помощи - смотрите, я молодая и красивая, но никак не могу найти своего мужчину? Или она действительно забыла спрятать "милого" подальше от посторонних глаз?
Источник:
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мне как-то пару лет назад написала тётка на сайте знакомств причём тётко возраста моей мамы и Весом столько сколько я вместе с мамой вешу. причём как у этих теток водится перед тем что требовать неимоверных денег она начала меня обвинять в аморальности . это очень часто ,прямо в первом сообщении, стиль у них такой(на этом сайте все простигосподя а я принцесса) на это даже не реагирую но при этом посмотрел на фото то который она выставила а то мне просто вот такой друг женщин, А размер "Мама не горюй". тут уже оживился и указал тёте на то что есть на её фотографии. что тетю разозлило и на меня полился просто вёдрами тётин гнев. Так что в этом случае всё ещё прилично размер маленький
Не держат игрушки на полках обычно :)
и ведь это не обман
- Мне пожалуйста вот этот беленький, вот этот черненький, и вот этот красненький.
Продавец:
- Вот Вам беленький, вот Вам черненький, а красненький не продается. Это огнетушитель.