Девушка "прославилась", забыв убрать "резинового друга" с полки перед онлайн-конференцией: видео

Часть пользователей спорили, умышленно или нет Иветта, оставила своего резинового друга на полке. Может, это был крик о помощи - смотрите, я молодая и красивая, но никак не могу найти своего мужчину? Или она действительно забыла спрятать "милого" подальше от посторонних глаз?