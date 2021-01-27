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Девушка "прославилась", забыв убрать "резинового друга" с полки перед онлайн-конференцией: видео

Девушка "прославилась", забыв убрать "резинового друга" с полки перед онлайн-конференцией: видео (5 фото)

Автор:
27 января 2021 20:19
Сообщество : Юмор
Метки: BBC Wales   Реакция   ведущая   задний   игрушка   план   секс   соцсети   
3721
5

Вчера, 27 января, женщина по имени Иветт Амос брала интервью и обсуждала проблемы безработицы во время пандемии, в прямом эфире BBC Wales. Но зрители не разбирали слов говорящих - они катались по полу и надрывались со смеху в креслах своих гостиных.

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Метки: BBC Wales   Реакция   ведущая   задний   игрушка   план   секс   соцсети   
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1k
Роман Час назад
Почему сразу, забыла? Может специально поставила.
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23k
Григорий Минуту назад
У одной коллеги стоял размером с 2-х литровую Кока-Колу, точлько чуть выше. Не было смысла уточнять одинока-ли: в любом раскладе не затащить сей бой.
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10k
Евгений 2 минуты назад
Все же владелицы вибраторов держат их на книжных полках - обычное ведь дело.
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118k
arek14 8 минут назад
Береженного Бог бережёт, сказала монашка и одела на свечку презерватив.
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3k
Дарвин и аморальная премия 13 минут назад
Ну и посты у тебя Редька,в очередной раз минус за херню
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−2
vova old 13 минут назад
очень часто встречающееся на самом деле
мне как-то пару лет назад написала тётка на сайте знакомств причём тётко возраста моей мамы и Весом столько сколько я вместе с мамой вешу. причём как у этих теток водится перед тем что требовать неимоверных денег она начала меня обвинять в аморальности . это очень часто ,прямо в первом сообщении, стиль у них такой(на этом сайте все простигосподя а я принцесса) на это даже не реагирую но при этом посмотрел на фото то который она выставила а то мне просто вот такой друг женщин, А размер "Мама не горюй". тут уже оживился и указал тёте на то что есть на её фотографии. что тетю разозлило и на меня полился просто вёдрами тётин гнев. Так что в этом случае всё ещё прилично размер маленький
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4k
RomaXz 18 минут назад
Явно специально там поставила
Не держат игрушки на полках обычно :)
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2k
Ям Полчаса назад
у меня тенга на полке лежит. мало кто знает что это. причем даже жена
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16k
babuby Ям 22 минуты назад
Вот ты ляпнул не подумавши. А ну как жена прочтёт что ты тут пишешь?
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2k
Ям babuby 9 минут назад
отмажусь. скажу что это игрушка-антистресс.
и ведь это не обман
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) Полчаса назад
Сознательная девушка, честно сидит на карантине, справляется с гормонами как может. Что не так?
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13
Активная Жизнь Полчаса назад
хахаха))) Ну подумаешь - забыла убрать, она же ничего плохого в эфире этим не сделала))) За то трансляция её стала вирусной - очень хороший маркетинговый ход по продвижению! )))
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1k
Alex Xela Полчаса назад
Толстенькие любит))
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2k
leto2016 39 минут назад
если это крик о помощи, ябпомог.
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13
Верните аккаунт суки! 39 минут назад
Забыла. Ага.
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5k
maclay 42 минуты назад
Что бы пыль там протирала. а то занесёт себе покруче Covid-19 !
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11k
Evil 43 минуты назад
Спецом оставила. Даже нет к - положила. Накручивание просмотров на волне шумихи.
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2k
Свирепый Бамбр 44 минуты назад
Девушка "прославилась", забыв убрать "резинового друга" с полки перед онлайн-конференцией: видео
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1k
Fara Zolkin 45 минут назад
Молодая и красивая-это спорно...
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20k
Батончик с маком Fara Zolkin 12 минут назад
точно с порно? с какого?
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769
irzi 46 минут назад
Хороший пост,емкий.Я думаю следующий сделаешь,как подзюбить ловчее.
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2k
Frank Borman 46 минут назад
Ну а че такого? У девочек тоже есть свои физиологические потребности.
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27k
a.fey 48 минут назад
Заходит девушка в сексшоп и краснея и смущаясь говорит продавцу:
- Мне пожалуйста вот этот беленький, вот этот черненький, и вот этот красненький.
Продавец:
- Вот Вам беленький, вот Вам черненький, а красненький не продается. Это огнетушитель.
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−90
МИХАН 49 минут назад
Ну что тут сказать ,спалилась ,хотя судя по глазам возможно спецом это сделала от тоски в карантине..)))
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