FISHKINET
Полиция Бали ищет 22-летнюю россиянку из-за видео для взрослых на вулкане (6 фото) Полиция Бали ищет 22-летнюю россиянку из-за видео для взрослых на... Школа пьяного мастера: удар под хвост дракону Школа пьяного мастера: удар под хвост дракону Эпоксидка и сумасшедшие вещи, которые можно сделать при ее участии Эпоксидка и сумасшедшие вещи, которые можно сделать при ее участии СБУ рассекретила документы о катастрофе на Чернобыльской АЭС СБУ рассекретила документы о катастрофе на Чернобыльской АЭС Прощай,черный Абдулла! Прощай,черный Абдулла! Сто двадцать секунд Сто двадцать секунд Спасение попавшей в беду цапли Спасение попавшей в беду цапли Вечером на лавочке, парочка сидит Вечером на лавочке, парочка сидит Приехали на дачу и на грядках порыбачили Приехали на дачу и на грядках порыбачили Огония отажек и гниты свиншоты с понталыги Огония отажек и гниты свиншоты с понталыги Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Гифки Гифки Пампасская кошка: Эффективнее ягуара. Вечно недовольный кот убивает добычу почти в 100% случаев Пампасская кошка: Эффективнее ягуара. Вечно недовольный кот... В Челябинске местные жители задержали педофила и сдали полиции В Челябинске местные жители задержали педофила и сдали полиции Ради потерянного кольца три банковских работника залезли в гору мусора Ради потерянного кольца три банковских работника залезли в гору мусора Истинное происхождение некоторых популярных блюд Истинное происхождение некоторых популярных блюд Неудачные покупки, обернувшиеся провалом Неудачные покупки, обернувшиеся провалом На Юго-Западе Москвы Jaguar подрезал и врезался в автомобиль ДПС На Юго-Западе Москвы Jaguar подрезал и врезался в автомобиль ДПС  35 необычных находок обычных людей 35 необычных находок обычных людей
От завода до пляжа: фотографии советских девушек 80-х

От завода до пляжа: фотографии советских девушек 80-х (21 фото)

Автор:
27 апреля 2021 20:45
Метки: СССР   Фотографии.   интересно   люди   страна   
899
21
Фотографии сделанные в 1980-х . На них — девушки из самых разных уголков Советского Союза.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   Фотографии.   интересно   люди   страна   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
211
Sandmann 2 часа назад
Спасибо! Это другой мир! Лично для меня более родней и... без фальши. Такое чувство, что мир, который навсегда останется в прошлом. Жаль...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Мистер Фикс 23 минуты назад
А где же "девушки с вермутом", современная классика?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Владимир 2 часа назад
Сиськи молодые, остренькие..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Homer Владимир Час назад
Кто о чём, а вшивый о бане)))
Не досталось помацать никаких в свое время?))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Игорь Хомченко Homer 39 минут назад
Он про свои.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Полиция Бали ищет 22-летнюю россиянку из-за видео для взрослых на вулкане (6 фото) Полиция Бали ищет 22-летнюю россиянку из-за видео для взрослых на вулкане (6 фото) Где отдыхали советские граждане: туда мечтали поехать все Где отдыхали советские граждане: туда мечтали поехать все "Привязали к стулу и полезли в рот": истории из детства от пользователей про удаление миндалин "Привязали к стулу и полезли в рот": истории из детства от пользователей про удаление миндалин Советские свадебные фотографии разных лет Советские свадебные фотографии разных лет Чем занимались предшественники пионеров согласно указу последнего русского императора Чем занимались предшественники пионеров согласно указу последнего русского императора 20 лучших снимков года по версии фотоконкурса Photo Is Light 20 лучших снимков года по версии фотоконкурса Photo Is Light
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

483797



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Редкие кадры из лихих 90-х, которые пробуждают противоречивые эмоции
2
163
Редкие кадры из лихих 90-х, которые пробуждают противоречивые эмоции
Как в СССР создавали леса в форме слов
3
83
Как в СССР создавали леса в форме слов
﻿
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#Юмор#интересно#люди#авто аварии#кино#приколы#история#смешно#смех#Реакция
#фото#животные#Россия#картинки#СССР#факты#города#сша#интересное#собака
#прикол#дтп#аварии#в мире#подборка#фотографии#знаменитости#шоу бизнес#авария дня#население

На что жалуетесь?

Вернуться