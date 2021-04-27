От завода до пляжа: фотографии советских девушек 80-х

899
21
Фотографии сделанные в 1980-х . На них — девушки из самых разных уголков Советского Союза.
1.
Школьницы на производственной практике
Неизвестный автор, январь - март 1982 года, Горьковская обл., г. Городец, из архива Марины Ворониной.
Неизвестный автор, январь - март 1982 года, Горьковская обл., г. Городец, из архива Марины Ворониной.
2.
«Березовый мотив». Молодая «геологиня» и дочка начальника экспедиции
Павел Сухарев, май - октябрь 1982 года, Архангельская обл., Плесецкий р-н, пос. Североонежск, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, май - октябрь 1982 года, Архангельская обл., Плесецкий р-н, пос. Североонежск, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
×
3.
«Сказ про то, как раньше селфи снимали»
Светлана Кружкова, 31 августа 1986 года, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Светлана Кружкова, 31 августа 1986 года, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
5.
Портрет девушек из местного педагогического училища
Павел Сухарев, 28 мая 1984 - 13 августа 1984 года, Красноярский край, Хакасская АО, Усть-Абаканский, р-н совхоз «Усть-Абаканский», из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, 28 мая 1984 - 13 августа 1984 года, Красноярский край, Хакасская АО, Усть-Абаканский, р-н совхоз «Усть-Абаканский», из архива Павла Сергеевича Сухарева.
7.
Студенты-биологи перед биофаком МГУ
Неизвестный автор, сентябрь 1984 года, г. Москва, ул. Академика Хохлова, из архива Марины Ворониной.
Неизвестный автор, сентябрь 1984 года, г. Москва, ул. Академика Хохлова, из архива Марины Ворониной.
8.
Девушка из первого отряда
Павел Сухарев, июнь - август 1985 года, Московская обл., Рузский р-н, дер. Федчино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, июнь - август 1985 года, Московская обл., Рузский р-н, дер. Федчино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
11.
Подруги
Сухарев Павел Сергеевич, 24 мая 1981 - 31 августа 1981 года, Московская обл., г. Ступино, из архива Павла Сергеевича Сухарева
Сухарев Павел Сергеевич, 24 мая 1981 - 31 августа 1981 года, Московская обл., г. Ступино, из архива Павла Сергеевича Сухарева
13.
Фабрика «Большевичка»
Юрий Инякин, 19 августа 1981 года, г. Москва, Каланчевская ул., ОАО «Газета Известия».
Юрий Инякин, 19 августа 1981 года, г. Москва, Каланчевская ул., ОАО «Газета Известия».
18.
Ленинград. 1987 год
Неизвестный автор, август - декабрь 1987 года, г. Ленинград, ул. Пражская, д. 14, из архива Галины Пискуновой.
Неизвестный автор, август - декабрь 1987 года, г. Ленинград, ул. Пражская, д. 14, из архива Галины Пискуновой.
20.
«Нана – диспетчер таксопарка» Владимир Соколаев, 24 июля 1985 года, Прокопьевский район, Зенковский ПКО, МАММ/МДФ.
Источник:
Ссылки по теме:
- Где отдыхали советские граждане: туда мечтали поехать все
- "Привязали к стулу и полезли в рот": истории из детства от пользователей про удаление миндалин
- 20 лучших снимков года по версии фотоконкурса Photo Is Light
- Какие страны открыты для россиян
- Советские свадебные фотографии разных лет
Метки: СССР Фотографии. интересно люди страна
50
Понравилось50
Новости партнёров
Не досталось помацать никаких в свое время?))))