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Элита в армии не служит. Их бин больная

Элита в армии не служит. Их бин больная (2 фото)

Автор:
27 апреля 2021 14:31
Метки: Россия   Табаков   армия   новости   общество   
1206
2
Сын Табакова Павел журналу «Сноб» посетовал на наше образование-Никакой толерантности, боже упаси. Лишь христианство и традиционный брак. Но пока повестка не поменяется и президент не прикажет геев любить, это не изменится. В России принципе крайне дремучее общество. Людям важно водку купить подешевле. И все чужое отвергать. Вообще прививать принятие, открытость нужно и можно только через образование. Но у нас вместо уроков толерантности уроки патриотизма.
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Метки: Россия   Табаков   армия   новости   общество   
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25  комментариев
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9k
Kostick 2 часа назад
автор, ты негодяй. "Уклонисты от Советской армии, как правило, «мучились» пиелонефритом. Это неспецифическое воспалительное заболевание почек, вызывающее нарушение мочеиспускания. То есть писались во сне.". даже загуглить не мог, перед потоком дерьма. энурез с головой связан, а не с почками. а пиелонефрит, не говоря о гломерулонефрите.. это очень плохо, и часто очень больно.
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867
докладчик в угол 15 минут назад
Все эти звёздные высерки одинаковые! Что Ефремов,что Райкин,Табаков лишь это подтвердил!
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18k
kamanch Полчаса назад
Всё очень неоднозначно.
Я был честно комисован по зрению. Без очков вообще дальше носа не видел.
Но районый военком на призывной комиссии сказал "У меня недавно призывник с одним легким ушел служить, а ты тут типа не зрячий?"
Вердикт - годен.
Еще один одноклассник был призван с хронической язвой.
Она у него прободилась через месяц службы.
Для тех, кто не в курсе - просто дырка сквозная в желудке и все содержимое желудка обильно вывалилось на внутренние органы.
Он умер.
И таких примеров миллионы.
Поэтому, господа, со своим долгом Родине идете в ЖОПУ.
Сначала вычистите гадюшник в Вооруженных силах, а уже потом туда пойдут наши дети.
Армия должна быть наемная, где солдат делает свою работу и получает за это деньги, которые МЫ платим налогами.
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3k
Виктор Штурмаревич kamanch 14 минут назад
А захочет ли даже наёмный солдат за деньги умирать за таких мудаков?
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61k
Доктор Джонс 44 минуты назад
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18k
Nik Доктор Джонс Полчаса назад
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7k
Перст Указующий Доктор Джонс 16 минут назад
и, как видно, армия не всегда исправляет человека.
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4k
Shtoppi 53 минуты назад
Ну товарищи!? Что вы на самом деле? Ну пидо_ы и есть пидо_ы. Вон даже и анализы у них настолько х_евые, что их даже никому не показывают.
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54k
Андрей Час назад
Элита в армии служит. А вот "илитка" - нет.
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28k
LEPA Час назад
Как то однобоко освещена проблема нелюбви к обязательной военной службе. Афтару следовало бы в противовес уклонистам привести примеры того,где и как доблестно переносили и переносят все тяготы воинской службы сыновья наших депутатов и членов правительства,но он наверное постеснялся оглашать такие интимные подробности жизни нашей элиты.
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8k
Вася LEPA Час назад
да автору лишь бы невзначай навального приплести.. а тут уже как раз понятно, почему про "интимные подробности жизни нашей элиты" не очень подробно)
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8k
Andrei LEPA 36 минут назад
Для начала автору было бы полезно сообщить кому и где он сам долг отдавал.
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8k
БарНалей 2 часа назад
Призывную армию к хренам. Весь курс подготовки среднестатистического призывного "бойца" можно ужать до 1 месяца МАКСИМУМ. Нехрен время и деньги тратить на подготовку специалиста по выравниванию сугробов.
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23k
Владимир БарНалей Час назад
Хохлы и либерахи смотрю все надеются до сих пор, что армия у нас как в 90-х осталась..
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1k
Андрей Данилов 2 часа назад
Пост по- сути правильный. Служить надо всем. Тем более, сейчас всего год и всегда можно найти место для актеров и музыкантов.
Ну уж, если решили откосить, как добрая четверть призывников, так это дело их совести.
Не понравилось, что автор полез в медицинскую область, где он, мягко говоря, не силен. А если не знаешь и пишешь - ты смешен! Я, при своих, даже незначительных познаниях, все равно повеселился.
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4k
Иван 2 часа назад
Кремлешлюхи такие тупые. Всегда забывают что у их хозяев те же грешки.
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736
Электрик Иван 2 часа назад

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183
Hunde Beißer2 2 часа назад
Никитка сергеич уже личную псинку-ваньку на Фишках завел?
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Электрик Hunde Beißer2 2 часа назад
А ты у кого в услужении, тролль? Любишь лизать амеровские зады?
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47k
Нанук Паналык 2 часа назад
Кули базарить...У нас даже министр обороны в армии не служил.
Кстати,пост - заказное говно!
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736
Электрик Нанук Паналык 2 часа назад
Обидно за своих стало, да?
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152k
☭Cheкаво☭ Нанук Паналык 58 минут назад
либеройдный п*здобол, вот таких как ты в Армии и чмырят.
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10k
Олегbl4 ☭Cheкаво☭ 16 минут назад
Это Шойгу?
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3k
Виктор Штурмаревич Нанук Паналык 10 минут назад
А где же он служит,в сельском хозяйстве?
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