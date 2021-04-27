Элита в армии не служит. Их бин больная

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Сын Табакова Павел журналу «Сноб» посетовал на наше образование-Никакой толерантности, боже упаси. Лишь христианство и традиционный брак. Но пока повестка не поменяется и президент не прикажет геев любить, это не изменится. В России принципе крайне дремучее общество. Людям важно водку купить подешевле. И все чужое отвергать. Вообще прививать принятие, открытость нужно и можно только через образование. Но у нас вместо уроков толерантности уроки патриотизма.
Ряды «символов» поколения «Вдудь» все шире и шире. К выдающемуся актеру и смельчаку, позвавшему на дуэль Никиту Михалкова, Семену Трескунову, добавился сын «одаренных родителей», жалеющий, что у него в школе не было уроков по надеванию презерватива на банан.
Оба очень любят родину. Но оба почему-то не в армии. В 21 и 25 лет. Подозреваю, что здесь та же проблема, что у детей другого «символа сопротивления» режиму Маргариты Юдиной. Лужский военкомат посмел заинтересоваться вопросом их призыва. Юристы из «Команды 29», осуществлявшие сбор средств для оппозиционерки, тут же рассказали, что молодые люди «больны». Чем - военная тайна. Как у их кумира – «анализы больного ФРГ не раскрывает». Верьте на слово.
Оба очень любят родину. Но оба почему-то не в армии. В 21 и 25 лет. Подозреваю, что здесь та же проблема, что у детей другого «символа сопротивления» режиму Маргариты Юдиной. Лужский военкомат посмел заинтересоваться вопросом их призыва. Юристы из «Команды 29», осуществлявшие сбор средств для оппозиционерки, тут же рассказали, что молодые люди «больны». Чем - военная тайна. Как у их кумира – «анализы больного ФРГ не раскрывает». Верьте на слово.
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Уклонисты от Советской армии, как правило, «мучились» пиелонефритом. Это неспецифическое воспалительное заболевание почек, вызывающее нарушение мочеиспускания. То есть писались во сне.
Когда за фальшивые справки брали очередного уролога, то молодых людей отправляли по месту службы. Там болезнь вылечивалась моментально. Дембелями. Юноше отводили кровать на втором ярусе над старослужащим. И не надо было никаких уроков патриотизма.
А что касается прав ЛГБТ, то никто им в армии служить не препятствует. Согласно действующему законодательству, гомосексуализм не относится к психическому заболеванию. Сексуальные предпочтения сами по себе не могут стать препятствием для прохождения воинской службы. Что в США, что у нас. Полная гендерная свобода.
Обнародование актерских зарплат «любимые народом» граждане призывного возраста считают «подлостью», а нежелание идти служить - доблестью. Но ведь кто-то должен исполнять «священный долг». Не понимаю тогда, возмущения по поводу детей Юдиной. Они-то ведь как раз и есть тот контингент, которому на роду написано провести «юность в сапогах». И случись «заинтересованность» военкомата раньше сакрального удара берцем, кто бы об их «болячках» знал? Кроме того, мать, казалось бы, должна вздохнуть, что государство хотя бы на год снимет с ее шеи обязанность кормить деток на две с половиной тысячи в месяц каждого.
Кстати, Никита Сергеевич Михалков и сам служил на Камчатке на флоте, и сына спасать от призыва не стал. Как-никак русский князь, а не элита какая-нибудь и не «обиженный демократ».
Когда за фальшивые справки брали очередного уролога, то молодых людей отправляли по месту службы. Там болезнь вылечивалась моментально. Дембелями. Юноше отводили кровать на втором ярусе над старослужащим. И не надо было никаких уроков патриотизма.
А что касается прав ЛГБТ, то никто им в армии служить не препятствует. Согласно действующему законодательству, гомосексуализм не относится к психическому заболеванию. Сексуальные предпочтения сами по себе не могут стать препятствием для прохождения воинской службы. Что в США, что у нас. Полная гендерная свобода.
Обнародование актерских зарплат «любимые народом» граждане призывного возраста считают «подлостью», а нежелание идти служить - доблестью. Но ведь кто-то должен исполнять «священный долг». Не понимаю тогда, возмущения по поводу детей Юдиной. Они-то ведь как раз и есть тот контингент, которому на роду написано провести «юность в сапогах». И случись «заинтересованность» военкомата раньше сакрального удара берцем, кто бы об их «болячках» знал? Кроме того, мать, казалось бы, должна вздохнуть, что государство хотя бы на год снимет с ее шеи обязанность кормить деток на две с половиной тысячи в месяц каждого.
Кстати, Никита Сергеевич Михалков и сам служил на Камчатке на флоте, и сына спасать от призыва не стал. Как-никак русский князь, а не элита какая-нибудь и не «обиженный демократ».
Слово Олегу Табакову:
«Сегодня нет героев. Это нормально. Что-то я не шибко помню, чтобы французская революция рождала обилие героев. Всё больше тартюфы или какие-либо такие пакостники, дурачки, вроде Журдена».
И еще:
«Я считаю, что мужчина обязан отдать свой долг перед родиной. Так поступил мой отец, когда в первые месяцы Великой Отечественной войны молоденьким пацаненком записался добровольцем на фронт. Он просто не мог иначе».
Другие статьи этого автора в телеграмм-канале https://t.me/zabornayanalitika.
«Сегодня нет героев. Это нормально. Что-то я не шибко помню, чтобы французская революция рождала обилие героев. Всё больше тартюфы или какие-либо такие пакостники, дурачки, вроде Журдена».
И еще:
«Я считаю, что мужчина обязан отдать свой долг перед родиной. Так поступил мой отец, когда в первые месяцы Великой Отечественной войны молоденьким пацаненком записался добровольцем на фронт. Он просто не мог иначе».
Другие статьи этого автора в телеграмм-канале https://t.me/zabornayanalitika.
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Я был честно комисован по зрению. Без очков вообще дальше носа не видел.
Но районый военком на призывной комиссии сказал "У меня недавно призывник с одним легким ушел служить, а ты тут типа не зрячий?"
Вердикт - годен.
Еще один одноклассник был призван с хронической язвой.
Она у него прободилась через месяц службы.
Для тех, кто не в курсе - просто дырка сквозная в желудке и все содержимое желудка обильно вывалилось на внутренние органы.
Он умер.
И таких примеров миллионы.
Поэтому, господа, со своим долгом Родине идете в ЖОПУ.
Сначала вычистите гадюшник в Вооруженных силах, а уже потом туда пойдут наши дети.
Армия должна быть наемная, где солдат делает свою работу и получает за это деньги, которые МЫ платим налогами.
Ну уж, если решили откосить, как добрая четверть призывников, так это дело их совести.
Не понравилось, что автор полез в медицинскую область, где он, мягко говоря, не силен. А если не знаешь и пишешь - ты смешен! Я, при своих, даже незначительных познаниях, все равно повеселился.
Кстати,пост - заказное говно!