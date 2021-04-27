Элита в армии не служит. Их бин больная

Уклонисты от Советской армии, как правило, «мучились» пиелонефритом. Это неспецифическое воспалительное заболевание почек, вызывающее нарушение мочеиспускания. То есть писались во сне.



Когда за фальшивые справки брали очередного уролога, то молодых людей отправляли по месту службы. Там болезнь вылечивалась моментально. Дембелями. Юноше отводили кровать на втором ярусе над старослужащим. И не надо было никаких уроков патриотизма.



А что касается прав ЛГБТ, то никто им в армии служить не препятствует. Согласно действующему законодательству, гомосексуализм не относится к психическому заболеванию. Сексуальные предпочтения сами по себе не могут стать препятствием для прохождения воинской службы. Что в США, что у нас. Полная гендерная свобода.





Обнародование актерских зарплат «любимые народом» граждане призывного возраста считают «подлостью», а нежелание идти служить - доблестью. Но ведь кто-то должен исполнять «священный долг». Не понимаю тогда, возмущения по поводу детей Юдиной. Они-то ведь как раз и есть тот контингент, которому на роду написано провести «юность в сапогах». И случись «заинтересованность» военкомата раньше сакрального удара берцем, кто бы об их «болячках» знал? Кроме того, мать, казалось бы, должна вздохнуть, что государство хотя бы на год снимет с ее шеи обязанность кормить деток на две с половиной тысячи в месяц каждого.



Кстати, Никита Сергеевич Михалков и сам служил на Камчатке на флоте, и сына спасать от призыва не стал. Как-никак русский князь, а не элита какая-нибудь и не «обиженный демократ».