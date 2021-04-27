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Сто двадцать секунд

Сто двадцать секунд (3 фото)

Автор:
27 апреля 2021 12:41
Метки: Александр Александрович Новицкий   Великая Отечественная   война   история   летчик-истребитель   
934
3
Новицкий вел свой истребитель к аэродрому. Только что кончившийся бой был неудачным. В гигантской карусели, закружившейся в темно-синем небе, он расстрелял почти весь боезапас, долго гнался за вражеским истребителем и в конце концов потерял его среди облаков. Опомнившись после горячки боя и сориентировавшись, Новицкий увидел, что оторвался от своей эскадрильи, забрался далеко в немецкий тыл, а горючее на исходе.
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Александр Александрович Новицкий   Великая Отечественная   война   история   летчик-истребитель   
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Степан Власов Час назад
Что за фашисты ставят минус этому рассказу? Люди без прошлого, это люди без будущего!
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kaboza 37 минут назад
Лихо...ща в 25 только жопами в тиктоках трясут...
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