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35 обманутых японок добились ареста бойфренда, который обещал жениться, но так этого и не сделал

35 обманутых японок добились ареста бойфренда, который обещал жениться, но так этого и не сделал (5 фото)

Автор:
24 апреля 2021 09:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Япония   арест   брачный аферист   добегался   женитьба   история   месть   
1689
5
Больше всего дам возмутило, что предприимчивый японец вымогал у них подарки ко дню рождения, каждой называя другую дату.
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Метки: Япония   арест   брачный аферист   добегался   женитьба   история   месть   
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4k
insaider 2 часа назад
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18k
Аня 42 минуты назад
А по какой статье проходит обещать, но не жениться? И что значит вымогал подарки? С ножом у горла? Если сами дарили с радостью на глазах, какие вопросы-то к пассажиру))
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10k
paranoid Аня 16 минут назад
Вы, гражданочка, с какой целью интересуетесь?)))
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3k
newegg Час назад
Дарить подарок на ДР в расчете что он за это женится? Фе, как это не красиво.

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604
KevinSmith Час назад
Занимаясь продажей насадок для душа, он ежедневно общался с кучей людей, среди которых были и одинокие женщины.
---
Вот ведь хитрая жопа. Ведь прочухал, что продвинутые насадки для душа покупают, в основном, только ОЧЕНЬ одинокие женщины
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1k
patrik1313 2 часа назад
Двойные стандарты. Он же дарил им взамен общение, радость может даже писечку. А они неблагодарные.
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