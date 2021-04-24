1689
5
Больше всего дам возмутило, что предприимчивый японец вымогал у них подарки ко дню рождения, каждой называя другую дату.
Мстительная женщина - серьезный соперник, а три десятка оскорбленных дам превращаются в настоящее орудие уничтожения. Теперь 39-летний Такаси Миягава об этом будет знать не понаслышке.
Японец предпочитал легкие отношения. Он одновременно знакомился с разными женщинами, говорил им красивые слова, обещал жениться и... выманивал подарки якобы на свой день рождения (каждый раз называя разные даты).
×
Дамы, очарованные словоохотливым "женихом", таяли и раскошеливались на неплохие презенты. Но ни одна из 35 потенциальных невест так и не стала женой Такаси, а когда обман случайно вскрылся, женщины по "сарафанному радио" стали находить новых и новых жертв брачного афериста.
Оказалось, что знакомиться предприимчивый японец предпочитал во время работы. Занимаясь продажей насадок для душа, он ежедневно общался с кучей людей, среди которых были и одинокие женщины. В конце концов обманутые дамы образовали своеобразную ассоциацию и стали добиваться наказания подлеца.
Они написали коллективное заявление на Миягаву в полицию,и в настоящий момент проводится следствие по делу об обмане, а вымогатель подарков задержан. Кстати, не исключается, что жертв могло быть и больше - возможно, кто-то из женщин просто постеснялся обнародовать себя или еще не знает о том, что таких обманутых, как она - десятки.
Источник:
Еще крутые истории!
- Американец на 10 минут отошел в супермаркет, а его авто оккупировали тысячи пчел
- 13 неожиданных происшествий, которые являются яркой иллюстрацией плохого дня
- Карма в деле: в ЮАР слон затоптал браконьера
- Фотографии, которые еще раз напомнят вам, что жизнь - отличная штука
- Претенденты бывают странными: из опыта менеджеров по персоналу
17
Понравилось17
Новости партнёров
---
Вот ведь хитрая жопа. Ведь прочухал, что продвинутые насадки для душа покупают, в основном, только ОЧЕНЬ одинокие женщины