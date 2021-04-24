Они написали коллективное заявление на Миягаву в полицию,и в настоящий момент проводится следствие по делу об обмане, а вымогатель подарков задержан. Кстати, не исключается, что жертв могло быть и больше - возможно, кто-то из женщин просто постеснялся обнародовать себя или еще не знает о том, что таких обманутых, как она - десятки.