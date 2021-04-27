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Смешные картинки

Смешные картинки (30 фото)

Автор:
27 апреля 2021 12:44
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   мемы   смешные картинки   
3069
30
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Смешные картинки, мемы, картинки.

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Метки: картинки   мемы   смешные картинки   
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51  комментарий
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3k
Mimik 4 часа назад
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Да я красаучег просто
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10k
Сибирячка 3 минуты назад
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1k
веселый просто 21 минуту назад
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А принц Филипп?
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4k
Артем Кощеев Час назад
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Как будто на хлеб положили нарезанную селедку
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4k
Артем Кощеев Час назад
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Я вижу все цифры. Это хорошо?
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2k
Yawa 2 часа назад
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[мат]-воробушки. только дшло что это относится к той верхней картинке
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2k
Yawa 2 часа назад
Комментарий к фото
нихера не понятно
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8k
kaboza 2 часа назад
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ага, и отбери барабаны)))
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6k
vitenok 3 часа назад
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Это раньше становились кем то. Конструкторами ракет, главными хирургами, великими учёными...
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407
Buratino 3 часа назад
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как раз сегодня блин ночью, в 4 утра навернул хлебушка с майонезом и огурцами
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4k
Александр Зотов 3 часа назад
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угу, главное, чтоб крупной рыбы не было в воде
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4k
Мистер Фикс 3 часа назад
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Мне нужно поспать
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875
Александр Куканов 3 часа назад
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12k
alexis 3 часа назад
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Чебурашка: -« Гена, Шапокляк родила. Маленький, зелёный, воооот с тааакими ушами. Ген, правда мы не виноваты.»
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377
Марат Ульданов alexis 2 часа назад
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Описание рождения Йоды?
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1k
Feofil 3 часа назад
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Судя по фото сиськи тоже не женское дело.
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154
Сергей Сергей 3 часа назад
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Грязь зеленоватая. Может и не грязь?
Ссылка www.youtube.com
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13k
Serg2001 3 часа назад
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8k
Васильевна 3 часа назад
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Говорят, что горе от ума. Вижу, что во многом это так. В блондинку, что ли, покраситься?
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8k
Васильевна 4 часа назад
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Сначала мечтаешь стать кем-то, потом учишься быть собой.
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41k
doker 4 часа назад
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Слишком заумно... "У моего брата есть сестра, а у меня - нет." - попроще будет. Для блондинки.
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2k
александр doker 2 часа назад
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за то у нее есть брат, а у него нет
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32
Татьяна 4 часа назад
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Wildberries прислали на эл. почту рекламу «К Дню космонавтики космические скидки до 90%»
Стало любопытно, зашла на сайт посмотреть.
Смотрю, семена редиски, которые я купила накануне в магазине «Сад-огород» по 20 руб. за пачку.
А тут цена 75 руб., зачеркнута старая цена 150 руб., типа скидка 50%.
Тот же производитель, тот же сорт, тот же вес.
Ой, дурят нашего брата, ой дурят!
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4k
Мистер Фикс Татьяна 3 часа назад
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Тут скорее вопрос к продавцу...
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4k
Александр Зотов Татьяна 3 часа назад
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за это кстати можно в ФАС телегу накатать
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