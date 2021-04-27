Когда годами тренировал только один удар

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Игравшим в видеоигры жанра файтинг людям наверняка знаком тип игроков, которые заучивают только один удар и успешно пользуются им на протяжении всего виртуального поединка. Оказывается, любители одного удара встречаются и среди настоящих спортсменов.
Боль, которую можно прочувствовать на расстоянии. Даже врагу такого не пожелаешь
В свое оправдание боец рассказал, что промахнулся. Видео на английском языке
Бонус по теме. Не менее болезненный удар из другого боя
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