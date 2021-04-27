FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2129 постов • 386 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Когда годами тренировал только один удар

Когда годами тренировал только один удар (1 фото + 3 видео)

Автор:
27 апреля 2021 10:33
Сообщество : Спорт
Метки: Травма   бой   боль   видео   ринг   спорт   спортсмен   удар   
2755
1
3
Игравшим в видеоигры жанра файтинг людям наверняка знаком тип игроков, которые заучивают только один удар и успешно пользуются им на протяжении всего виртуального поединка. Оказывается, любители одного удара встречаются и среди настоящих спортсменов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Травма   бой   боль   видео   ринг   спорт   спортсмен   удар   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36k
dima423 2 часа назад
у них же щитки должны там быть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
194
Sandmann dima423 Час назад
Даже подумать стрёмно, что бы было, если бы не было бандажа или ракушки....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
505
Остап_Бендер_Задунайский 13 минут назад
Был пацан и нет пацана...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий 21 минуту назад
во втором клипе отчетливо слышен звук треска "капы"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Голос Вселенной 22 минуты назад
Я знаю, где и у кого он учился...

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Bartello Полчаса назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Влад Полчаса назад
за это нужна пожизненная дисквалефикация
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
No pasaran Час назад
Не по теме, но по существу
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
466
solosolovov Час назад
Бой 11 сентября 2020 года между Рэймондом Дэниелсом и Питером Станоником в рамках Bellator 245 был признан несостоявшимся по причине того, что Дэниэлс, являющийся действующим чемпионом Bellator по кикбоксингу, нанес оппоненту сокрушительный удар ногой с разворота в пах... дважды
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Mike Snow solosolovov Полчаса назад
Интересно, почему не дисквалифицируют хотя бы за дважды? С таким же успехом видя что проигрываешь можно дубасить по яйцам и съезжать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
31k
1k
Александр 2 часа назад
Что это за спорт такой, где мужики друг друга по яйкам дубасят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
GUSAR Александр Полчаса назад
Бой без правил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Alex ASK 2 часа назад
Блть, аж бубенцы сжались
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос Как набрать вес худому парню, 13 советов Как набрать вес худому парню, 13 советов Молния угодила в носовую часть Boeing 737 MAX, когда тот выполнял манёвр перед приземлением Молния угодила в носовую часть Boeing 737 MAX, когда тот выполнял манёвр перед приземлением Тренировка тайской женщины-бойца с мужчиной: когда одного упорства было недостаточно Тренировка тайской женщины-бойца с мужчиной: когда одного упорства было недостаточно "Такая моя судьба": президент Белоруссии победил в гонке, но звездой лыжни стал другой "Такая моя судьба": президент Белоруссии победил в гонке, но звездой лыжни стал другой Гимнаст узнал, что будет, если его ударит сильнейший человек планеты Гимнаст узнал, что будет, если его ударит сильнейший человек планеты
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

480788



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Веселые истории о нас (очередной выпуск)
2
24
Веселые истории о нас (очередной выпуск)
Снимки лондонского дна от Джека Лондона
4
35
Снимки лондонского дна от Джека Лондона
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Оправдано ли завершение «Ревизора» немой сценой?
1
17
Оправдано ли завершение «Ревизора» немой сценой?
С Добрым утром от питомцев
0
0
С Добрым утром от питомцев
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
1
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#СССР#картинки#приколы#подборка#знаменитости#кино#прикольные#интересное
#фото#животные#история#в мире#смешно#дтп#факты#сша#познавательно#население
#прикол#люди#Россия#смех#фотографии#города#аварии#авто аварии#Реакция#автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться