И следует отметить, что бывший солист Mötley Crüe Никки Сикс очень счастлив, что получилось именно так.

"Мы говорили о рождении ребёнка с тех пор, как встретились и поженились почти пять лет назад. Я думал об этом каждый день... "детская лихорадка" снова дала о себе знать", - сообщил музыкант в интервью источнику.

В настоящий момент у пары подрастает симпатичная дочь. Кстати, дочь от брака с Донной Д'Эррико - Френки-Джейн, после их развода жила и воспитывалась у отца.



