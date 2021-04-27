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Инстаграм вздрогнул, увидев, что звезда "Спасателей Малибу" выглядит моложе, чем в сериале

Инстаграм вздрогнул, увидев, что звезда "Спасателей Малибу" выглядит моложе, чем в сериале (8 фото + 1 видео)

Автор:
27 апреля 2021 00:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Вторая   Донна Д Эррико   видео   звёзды   знаменитости   сенсации   фото   юность   
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Читатель, должно быть, помнит, что Памела Андерсон в "Спасателях Малибу" была не единственной блондинкой. Ещё одной белокурой девушкой, запомнившейся зрителям, была американская актриса и модель Донна Д'Эррико, она исполнила роль фигуристой красавицы Донны Марко. Глядя на современные фото которой, невольно вспоминается роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея».

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Метки: Вторая   Донна Д Эррико   видео   звёзды   знаменитости   сенсации   фото   юность   
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Equilibrium Час назад
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Дмитрий Григорьев Полчаса назад
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5k
Андрей Крылов Полчаса назад
Прям таки все "взрогли"? Все что я тут увидел о увидел. то ости помимо моей воле. Да насрать на такое! И кму такие новости интересны -деграданты, а кто таки "новости" - уёбюки
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5k
Андрей Крылов 7 минут назад
Извините за "очерпятки" . Исправить, после первой реакции кого-то, тут уже ни чего нальзя. Но что сказал, то сказал. Минусуйте на здоровье. :) Дрочите на здоровье ;)
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19k
Очевидное-Невероятное 38 минут назад
я тоже вздрогнул. Должен признать, ей очень повезло с хирургом
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1k
Incognito 43 минуты назад
Смотря на фотки я вижу просто лютый и непрофессиональный Фотошоп. Понятно что там и тонны пластики она сделала, но четко видны манипуляции в Фотошопе. Сегодня этим страдают все "звЯзды" и это давно не секрет. А к тому же настолько лютый... Так что странно, что автор поста ни слова не упомянул про фото и видео редакторы, которыми сегодня очень сильно злоупотребляют многие.
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8k
Васильевна 53 минуты назад
Наверное, Памела с ней также поделилась своим пластическим хирургом :) Как-то у него получается не натягивать глаза на лоб, а щеки на уши. Вполне естественно выглядит результат (если не знать).
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1k
Incognito Васильевна 42 минуты назад
Фото люто обработано в Фотошопе. Выглядит совершенно неестественно, кстати.
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8k
Васильевна Incognito 6 минут назад
В инстаграме используются "маски", насколько я знаю. Да, маску видно, но она, как мне кажется, только кожу замазала ею.
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8k
Васильевна Incognito 5 минут назад
Просто совсем не похоже на Алентову, Гурченко и Агузарову. Я об этом )
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8k
Васильевна 55 минут назад
Да, чадородие - это важно!
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1k
Шмёль Час назад
Вот глубокомысленные выводы можно было и при себе оставить.
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36k
dima423 Час назад
данунах... 53 года этой телочке? ...реально на 25 выглядит) причем красивых 25) я прям удивлен
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1k
Incognito dima423 42 минуты назад
Фотошоп а тонны на фото.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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