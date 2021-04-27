Читатель, должно быть, помнит, что Памела Андерсон в "Спасателях Малибу" была не единственной блондинкой. Ещё одной белокурой девушкой, запомнившейся зрителям, была американская актриса и модель Донна Д'Эррико, она исполнила роль фигуристой красавицы Донны Марко. Глядя на современные фото которой, невольно вспоминается роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея».
Донна Д'Эррико не сидит сложа руки или скрестив ноги, но периодически напоминает подписчикам в "Instagram", что 53 года для неё, не более, чем цифра. На этот раз Донна выложила снимки, где позирует в бикини на лужайке, покручивая в руках зонтик.
Пышные, роскошные локоны, гладкая кожа, большие выразительные глаза и впечатляющие формы — если не знать предыстории, то сложно поверить, что модель разменяла шестой десяток.
И фанаты, глядя на фото, не могли не удостоить свою любимицу комплиментами.
Комментарии, хоть, в сравнении с птицей Говорун и не отличаются умом и сообразительностью, однако видимый образ субъективно характеризуют:
- Челюсть отвисла;
- Самая красивая женщина на планете;
- Олицетворение красоты. Клянусь, ты богиня;
- У тебя самые красивые улыбка и глаза.
Так восторгались картинками и видео подписчики в соцсети.
Ни для кого, конечно, не будет секретом, что молодость и привлекательность звезды заключается в чудесах, которые способна творить современная пластическая хирургия. В 2017 году Донна подкорректировала своё тело, сделав подтяжку живота и кожи рук, липосакцию и увеличив ягодицы.
Вероятно, что среди прочих причин обращения к пластическому хирургу, было желание заставить бывшего мужа пожалеть о разрыве. С 1996 года она была замужем, за солистом американской глэм-метал-группы Mötley Crüe Никки Сиксом.
Пару познакомила Памела Андерсон, которая в то время была замужем за другим участником этой группы Томми Ли. Однако в 2006-м отношения Донны и Никки распались. Как рассказал источник, со слов Д'Эррико, причиной стали разгульная жизнь и частые измены рок-звезды.
Однако 62-летний экс супруг красавицы не скучает по синтетическим персям старушки, напротив, он взял в марте 2014 года, в жёны бывшую модель Кортни Бингхэм, почти в два раза моложе себя, не имевшую детей, но способную к естественному чадородию.
И следует отметить, что бывший солист Mötley Crüe Никки Сикс очень счастлив, что получилось именно так.
"Мы говорили о рождении ребёнка с тех пор, как встретились и поженились почти пять лет назад. Я думал об этом каждый день... "детская лихорадка" снова дала о себе знать", - сообщил музыкант в интервью источнику.
В настоящий момент у пары подрастает симпатичная дочь. Кстати, дочь от брака с Донной Д'Эррико - Френки-Джейн, после их развода жила и воспитывалась у отца.
Из всего вышесказанного вытекает очевидный вывод: состоятельные мужчины, в отличие от состоятельных женщин, покупают молодость иным способом.
Несколько лет назад публиковался материал о "спасательницах Малибу" под названием: "Похоже, они и правда спят в холодильниках", - складывается впечатление, что с тех пор, за одним исключением, картина почти не изменилась.
А чтобы предпочёл, имея на то возможность, наш уважаемый читатель: скроенную по последним лекалам моды пожилую синтетику или более скромного образа, молодую натуру?
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