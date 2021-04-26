25 лучших кремлей в России

Московский

Построен в конце XV века. Расположен на Боровицком холме на берегу реки. Имел не только стратегическое значение, но и заявлял об амбициях Москвы, как «третьего Рима». В современности является резиденцией президента страны. Кремлёвский и Сенатский дворцы отреставрированы. Проводятся исследования и раскопки на Кремлёвском холме. На территории также находятся Царь-колокол и Царь-пушка, Успенский и другие соборы.

Казанский

Нынешний облик сформировался к XVI веку. Самая старая часть города. Изначально был крепостью и играл важную роль в противостоянии булгар и одного из княжеств Золотой Орды. Внутри стен, которые имели 13 башен, были построены храмы, мечеть, дворец, канцелярия. Сейчас является резиденцией главы Татарстана. Здесь также работает ряд муниципальных служб, несколько музеев и галерея «Хазине».

Новгородский

Построен в XV веке на берегу реки Волхов. Также именуется Детинцем. Перестройка деревянного предшественника кремля была затеяна Иваном III, который даже вложил свои средства. Стены вытянуты в неровный овал, по всему периметру имеются башни, всего три не сохранились. На территории находятся три церкви и Софийский собор, а также монумент «Тысячелетие России», «Вечный огонь» и прочее.

Коломенский

Построен в первой половине XVI века. Был необходим для укрепления границ в противостоянии с татарами. Крепость и её сооружения больше пострадали от времени и вандалов, чем от войн. Сохранились и отреставрированы 7 башен, хотя изначально их было 16, и частично стена. На территории кремля, имеющей площадь в 24 гектара, находятся несколько церквей, два монастыря, два собора.

Псковский

Построен на рубеже XI-XII веков на берегу реки Великой. Довмонтов город входит в состав комплекса. Он пристроен позже для дополнительной защиты города и начинался с нового уровня стен. Во время раскопок здесь найдены фундаменты храмов и часть росписи стен. Территория, помимо этого, включает Троицкий собор, Приказные палаты, пороховые погреба, колокольню, 7 башен и другое.

Ростовский

Построен в середине XVII века. Изначально был резиденции митрополита. Хотя построен в традициях оборонительного зодчества, оборонительных задач не имел, так что есть отступления от канонов стиля в строительстве: широкие ворота, отсутствие бойниц, иная конструкция окон и прочее. Архитектурный ансамбль несколько изменился со временем. Теперь он включает Успенский собор, сад, дворец и соборную площадь.

Нижегородский

Построен в начале XVI века на месте слияния Волги и Оки. Город был приграничным, так что здесь был военный форпост, постоянно находилось войско. Впоследствии была разбита площадь для увеселительных мероприятий. Стены протянулись на 2 км. Сохранились и восстановлены 13 башен. В черте стен имеется собор, где похоронен Кузьма Минин. Сейчас кремль – резиденция чиновников высокого ранга, в том числе губернатора и мэра.

Тульский

Построен в начале XVI века. Самое старое сооружение города. Кремль был нужен, чтобы обезопасить путь в Москву. Площадь превышает 6 гектаров. Стены возвышаются на 13 метров. У каменной крепости 9 башен, 4 имеют ворота. Внутри кремля находятся 2 собора. Архитектурный комплекс создан с применением разных стилей, но смотрится единым целым. Некоторые детали говорят об итальянской школе зодчих.

Астраханский

Построен во второй половине XVI века. Его возникновение связано с переносом города, и возведением некого подобия форта. Место выбрали не случайно: сложно было подобраться из-за вод рек и протоков, а также имелось возвышение – Заячий бугор. Сейчас – филиал музея-заповедника. Ансамбль включает в себя множество объектов: башни, пороховой погреб, пыточную, казармы, консисторию.

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Тобольский

Построен в XVII-XVIII веках. Единственный каменный кремль в Сибири. Не имел ярко выраженного оборонительного значения. Возведение насаждалось из столицы, откуда и были присланы зодчие. Сохранилось 7 башен, стены и все сооружения в черте кремля белокаменные. В состав комплекса входят: судебная управа, соборы, архиерейский дом, монашеский корпус, колокольня и другое.

Рязанский

В XII веке здесь соорудили первый оборонительный вал. Успенский собор и стоящая рядом колокольня имели и навигационное значение: только они были видны, как ориентиры при сплаве по Оке. Ни одна из башен крепостных стен не сохранилась. Церкви и храмы датированы разными веками, но вписаны в общий стиль. Сейчас кремль преобразован в музей-заповедник. Является одним из самых старых в России.

Зарайский

Построен в первой половине XVI века. В первые же годы подвергся нападению со стороны Золотой Орды. Неоднократно осаждался, но практически всегда одерживал верх в противостоянии с неприятелем. Сохранились стены с башнями и воротами, 2 собора и духовное училище. Теперь территория кремля отдана под одноименный музей. Он работает с 1918 года. Экспозиция включает предметы искусства со всего мира.

Дмитровский

Построен в XII веке. Первоначально – резиденция княжеского рода. В разное время крепость находилась под началом литовцев и поляков, но недолго. Преобразован в музей-заповедник в 1918 году. Имеет живописный и протяжённый крепостной вал, заменивший стены. Через него проходят три дороги. Одна – через воссозданные Никольские ворота. Главная достопримечательность – Успенский собор.

Угличский

Построен в XV веке, но впоследствии дополнялся новыми сооружениями и укреплялся. Располагается на берегу Волги. Старые оборонительные редуты разрушены, об их существовании можно судить только по остаткам рва. Спасо-Преображенский собор датирован XVII веком, тогда же появилась Церковь Дмитрия на крови (по случаю гибели царевича), а здание городской думы возвели в 1815 году.

Сызранский

Построен в 1683 году на месте слияния трёх рек. Его сооружение связано с расширением страны на юго-восток. Из пяти начальных башен сохранилась одна – Спасская. Она была воротной, но потом подверглась модернизации и внутри появилась церковь, теперь в ней базируется музей. Рядом разбиты аллеи и клумбы. На территории кремля также есть ещё одна церковь, построенная в 1717 году.

Верхотурский

Основан в 1698 году. Нынешний облик кремль обрёл уже в XVIII веке. Является единственным строением в своём роде на Среднем Урале. Изначально был огромной усадьбой, которую окружали стены и башни. Теперь кремль – музейно-исторический комплекс. Работает музей «Государевы амбары», туристам открыт доступ на колокольню. Главная достопримечательность – Троицкий собор.

Вологодский

Заложен в 1567 году. Имел оборонительные функции, особенно кремль был востребован в XVII веке. Крепость окружали река и рвы. Частично они сохранились, а один ров впоследствии стал рекой. Остались видны фундаменты торговых рядов. Достопримечательности: Софийский собор, бывший дворцовый храм – ныне церковь, колокольня, комплекс Архиерейского двора. Последний иногда ошибочно называют кремлём.

Серпуховский

Построен в 1374 году. Первый вариант выполнен из дуба. При укреплении берегов Оки появились каменные стены и переделаны прочие сооружения. Подвергался набегам со стороны крымчан. Сохранился только фундамент некоторых построек, два отдельно стоящих фрагмента стены и Троицкий собор. Несмотря на текущее положение руины постоянно привлекают исследователей и туристов. Здесь неоднократно находили старинные предметы, вроде монет и крестов.

Гдовский

Первое упоминание – XIV век. Находится в одноименном городе. Первые укрепления здесь сделали из земли, на смену насыпям пришли каменные стены, а потом и башни. Кремль прошёл через осады, разорения, разрушения и прочее, но он каждый раз отвоёвывался и восстанавливался. Главный собор крепости был взорван во время ВОВ. Его заново отстроили в 90-х годах прошлого века по имеющимся изображениям и чертежам.

Можайский

Строительство велось периодами, постоянно укреплялись стены, растянулось в общей сложности на несколько веков с XII по XVII век. От некогда важного форпоста сохранилось мало: ворота с участком стены, фрагменты ограды, земляные насыпи, фрагменты башен. Неоднократно проводились раскопки. Были найдены: кочерга, шахматная фигура, икона-мощевик, костяной гребень и прочее.

Волоколамский

Строительство отдельных частей началось в XV веке. Находится на территории одноименного городища. Отличается от сооружений подобного типа: мало сохранилось, неизвестно доподлинно, что именно здесь было изначально. При раскопках обнаружены следы деревянного забора кремля. В настоящий момент в комплекс входят 2 собора разных веков постройки и пятиярусная колокольня.

Царевококшайский

Строительство завершилось в 2009 году. Располоен в Йошкар-Оле. Ранее здесь находились оборонительные сооружения, но от них остались лишь незначительные следы, найденные при раскопках. Кремль имеет прямоугольную форму, обнесён стенами из красного кирпича с башнями. Используется, как воссозданный исторический памятник, а также в качестве площадки для городских увеселительных мероприятий, сельхоз выставок.

Смоленская крепость

Построена на рубеже XVI-XVII веков. Имела важное оборонительное значение, поэтому постоянно укреплялась. Архитектор использовал, как старые приёмы в создании крепости, так и новые веяния. Стена имела систему боя в три яруса. Особенно крепость пострадала при отходе наполеоновских войск, которые её уничтожили почти полностью. Сохранилось 18 башен, хотя их было в 2 раза больше изначально.

Порховская крепость

Построена в 1387 году. Находится в центральной части одноименного города. Первоначальное назначение – укрепление торгового пути. За время существования пережила осаду и упадничество. Нынешнее состояние большинства объектов удручающее, близкое к аварийному. Имеются 3 башни. В черте крепости расположены музеи Порховской почты, краеведческий музей и Никольская церковь.

Изборская крепость

Построена в начале XIV века. Стала основой для одноименного города, возникшего вокруг крепости. Первоначальное значение оборонительное. Производилась перестройка и возведение новых редутов, так как атаки были постоянными. В данный момент восстанавливается. Наиболее нуждающиеся в реставрации строения – башни и стена. Никольский собор и боевой ход уже обрели прежний вид и доступны к осмотру.