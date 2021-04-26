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25 лучших кремлей в России

25 лучших кремлей в России (1 фото)

Автор:
26 апреля 2021 13:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кремль   Россия   в мире   интересно   подборка   фото   
836
1

На протяжении веков территория нынешней центральной России активно застраивалась оборонительными сооружениями разного типа. Это было связано с существованием отдельных княжеств и с постоянным переносом границ, которые нужно было защищать. Некоторые укрепления возводились в городах и имели ключевое значение для развития местности. Они давали убежище жителям в случае нападения, служили местом дислокации войска и постепенно превращались в сердце города.

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Метки: Кремль   Россия   в мире   интересно   подборка   фото   
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898
bigkoss 2 часа назад
Борисоглебский

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18k
BiZ 2 минуты назад
как можно было забыть про Александровский, который даже был одно время столицей?
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2k
Egoro Час назад
Тобольский: "сохранилось 7 башен, стены и все сооружения в черте кремля". Нет, стены это новодел 60-х годов 20 века, на фото начала 20 века стены вокруг Тобольского кремля отсутствуют.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Эх, наиболее хорошо сохранившийся земляной вал и ров XV века с практически нетронутой "евроремонтом" территорией внутри - Белозерский Кремль - не упомянут вовсе.
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5k
insaider 2 часа назад
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