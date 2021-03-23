Естественно, так называемые книги отличались друг от друга. Блинчики, на которых упражнялись в чистописании школяры древности, не сушили. По окончании урока нанесенные знаки просто стирались, и табличка использовалась повторно. Но при высушивании на солнце важные данные сохранялись гораздо дольше. Ценную информацию, зафиксированную таким способом, хранили довольно долго, обжигая таблички на открытом огне.

Желающим освоить грамоту сначала предстояло изучить матчасть, то есть научиться изготавливать сами таблички. Задача эта была довольно сложная, поскольку глина была не особенно чистой и содержала массу примесей, от которых нужно было избавиться. Затем на поверхность будущей заготовки наносились линии, чтобы знаки и направление написания не искривлялись. И только после этого ученик приступал непосредственно к выдавливанию букв.

Особенностью распространения письменности в этом регионе являлась ее доступность для широких слоев населения. Писать умели не только богатые и знатные люди, но и простолюдины. Возможно, что именно в связи с этим в обществе активно развивалось устное творчество: люди сочиняли поэмы, стихи и не только.

Таким образом, созданное в Двуречье письмо носит название клинописи по той причине, что для выдавливания знаков использовались доступные для этой территории материалы – таблички из сырой глины и клинообразные заостренные палочки. Спецификой такого письма было нанесение знаков налево столбиками в виде пиктограмм. То есть каждому значку соответствовало определенное понятие либо значение.