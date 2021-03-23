Двуречье или Междуречье – это исторически устоявшийся регион, расположенный между реками Тигр и Евфрат. Существовавшее в Двуречье письмо называют клинописью. Как зародилась такая манера письма, и почему она носит это название?
На территории этого региона существовали древние города, где царили особые законы, удивительные обычаи, была своя религия и видение мира. Именно здесь более 6000 лет тому назад возникла особенная система письма, которая известна современникам как клинопись Двуречья. На протяжении всей истории существования человечества людям приходилось приспосабливаться к сложным условиям мира, учиться брать от него все, что нужно для выживания, а впоследствии и для комфортной жизни.
Если у египтян не было проблем с папирусом и камнями, на которых можно было фиксировать свои иероглифы, то у жителей Месопотамии с этим были проблемы. Но зато в избытке была глина. Из этого доступного материала возводили жилища, изготавливали посуду. Люди отмечали, что на мокрой глине легко отпечатываются следы людей и животных. И они решили попытаться использовать ее для фиксации записей. Но наносить на сырую глину сложные знаки было трудно. Значительно легче дело пошло при использовании заостренной палочки с треугольным основанием. Эта идея и стала отправной точкой появления знаменитой клинописи Двуречья, благодаря которой до нас дошли сведения об этом интересном и удивительном регионе и его жителях.
Естественно, так называемые книги отличались друг от друга. Блинчики, на которых упражнялись в чистописании школяры древности, не сушили. По окончании урока нанесенные знаки просто стирались, и табличка использовалась повторно. Но при высушивании на солнце важные данные сохранялись гораздо дольше. Ценную информацию, зафиксированную таким способом, хранили довольно долго, обжигая таблички на открытом огне.
Желающим освоить грамоту сначала предстояло изучить матчасть, то есть научиться изготавливать сами таблички. Задача эта была довольно сложная, поскольку глина была не особенно чистой и содержала массу примесей, от которых нужно было избавиться. Затем на поверхность будущей заготовки наносились линии, чтобы знаки и направление написания не искривлялись. И только после этого ученик приступал непосредственно к выдавливанию букв.
Особенностью распространения письменности в этом регионе являлась ее доступность для широких слоев населения. Писать умели не только богатые и знатные люди, но и простолюдины. Возможно, что именно в связи с этим в обществе активно развивалось устное творчество: люди сочиняли поэмы, стихи и не только.
Таким образом, созданное в Двуречье письмо носит название клинописи по той причине, что для выдавливания знаков использовались доступные для этой территории материалы – таблички из сырой глины и клинообразные заостренные палочки. Спецификой такого письма было нанесение знаков налево столбиками в виде пиктограмм. То есть каждому значку соответствовало определенное понятие либо значение.
Поскольку палочка была заостренной, это позволяло регулировать толщину знаков и угол наклона. Отправной точкой появления такой письменности стала необходимость фиксации данных, важных для торговли. Хотя попытки расшифровать загадочную письменность предпринимались учеными давно, долгое время они оставались безуспешными. Только в конце XIX века удалось подобрать ключ к загадке, послуживший началом разгадки тайнописи. Первооткрывателем этого направления считается немецкий филолог и исследователь древностей Георг Гротефенд. Ему еще присвоили неформальное звание гения одной ночи, так как он взялся за практически неосуществимую задачу на спор и ухитрился успешно ее выполнить в кратчайшие сроки. Затем начинания продолжили другие ученые-исследователи, благодаря трудам которых до нас дошли знания о загадочных древних цивилизациях прошлого.
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Нормальному человеку читать сложно.