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Клинопись – письменность Двуречья

Клинопись – письменность Двуречья (3 фото)

Автор:
23 марта 2021 12:17
Сообщество : Исторические факты
Метки: Двуречье   возможность   глина   история   клинопись   пиктограмма   почемучка   табличка   
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Двуречье или Междуречье – это исторически устоявшийся регион, расположенный между реками Тигр и Евфрат. Существовавшее в Двуречье письмо называют клинописью. Как зародилась такая манера письма, и почему она носит это название?

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Метки: Двуречье   возможность   глина   история   клинопись   пиктограмма   почемучка   табличка   
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2  комментария
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1k
Алексей 2 часа назад
И что там писали? Сколько веков прошло, а все о том же...
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5k
Apok 2 часа назад
Сеошный текст, написанный сеошником для СЕО.
Нормальному человеку читать сложно.
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