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Официальный клип на песню "Любимый город" в исполнении лидера Rammstein

Официальный клип на песню "Любимый город" в исполнении лидера Rammstein (1 фото + 2 видео)

Автор:
26 апреля 2021 10:29
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Любимый город   Тилль Линдеманн   видео   знаменитости   кино   клип   люди   
603
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Несколько дней назад в сети появился кавер советской песни «Любимый город», исполненный фронтменом немецких групп Rammstein и Lindemann Тиллем Линдеманном. Многие успели его послушать, однако мало кто видел выпущенное к нему видео. Предлагаю вам ознакомиться с официальным клипом, где Линдеманн предстает в роли певца и летчика.

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Метки: Любимый город   Тилль Линдеманн   видео   знаменитости   кино   клип   люди   
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13  комментариев
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3k
Shekhar Kapur 49 минут назад
С Тиллем знакома лично. Он очень любит Россию , все русское. Впрочем, как и все в группе. Рихард- единственный, кто по-русски не говорит.
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810
Пока живу 3 минуты назад
Доброго дня
Классная песня, классное исполнение, но я бы не стал обольщаться о любви к России. Особливо послушав песенку Links 2 3 4, особенно припев. Зига переложенная на другой слоган, читается прямо.
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5k
z0_0b 7 минут назад
Зачетно
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603
Сергей 20 минут назад
в Рамштайне есть лидер? Это политическая партия? Тилль вокалист.
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5k
Серега Полчаса назад
Вот вроде и все отлично, но понимания что немец поет про любимый город, с вставками полета на советском самолете времен 2 мировой - как то коробит.
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2k
Дмитр Стар Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
забавно когда немцы на русском поют. :)
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7k
djinn Дмитр Стар Минуту назад
шикарно))) Нос дается мне данные музыканты неплохо знают русский
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5k
ValdemarNaftulievich 41 минуту назад
Вот, прям неожиданно... Просто нет слов...
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10k
ГородДомов Час назад
круто .
круто спел , и клип супер
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183
суссик Час назад
Красавчик! Умничка! Имхо - благодарность от души.. ! Как "сабатонцам", которые восторгаются нашей историей и делают потрясающие клипы.
А всем злопыхателям-либералам - сосите свои любимые чёрные +уи!!
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5k
Александр Иванов Час назад
Кто ещё эту "новость" не запостил?
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183
суссик Александр Иванов Час назад
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−3
EE Час назад
Да здравствует дружба народов).
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