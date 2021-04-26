Официальный клип на песню "Любимый город" в исполнении лидера Rammstein

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Несколько дней назад в сети появился кавер советской песни «Любимый город», исполненный фронтменом немецких групп Rammstein и Lindemann Тиллем Линдеманном. Многие успели его послушать, однако мало кто видел выпущенное к нему видео. Предлагаю вам ознакомиться с официальным клипом, где Линдеманн предстает в роли певца и летчика.
Песня была написана еще в 1939 году. Она звучала в фильме Эдуарда Пецлина «Истребители», где ее исполнил Марк Бернес и стала одним из хитов довоенного СССР
Оригинал для сравнения
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Классная песня, классное исполнение, но я бы не стал обольщаться о любви к России. Особливо послушав песенку Links 2 3 4, особенно припев. Зига переложенная на другой слоган, читается прямо.
круто спел , и клип супер
А всем злопыхателям-либералам - сосите свои любимые чёрные +уи!!