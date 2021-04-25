Книга в картинках

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Хорошие иллюстрации Владимира Ненова к прекрасной балладе Роберта Л. Стивенсона
Перевод Самуила Маршака.
Перевод Самуила Маршака.
Из вереска напиток
Забыт давным-давно.
А был он слаще меда,
Пьянее, чем вино.
В котлах его варили
И пили всей семьей
Малютки-медовары
В пещерах под землей.
Забыт давным-давно.
А был он слаще меда,
Пьянее, чем вино.
В котлах его варили
И пили всей семьей
Малютки-медовары
В пещерах под землей.
×
Пришел король шотландский,
Безжалостный к врагам,
Погнал он бедных пиктов
К скалистым берегам.
На вересковом поле
На поле боевом
Лежал живой на мертвом
И мертвый - на живом.
Безжалостный к врагам,
Погнал он бедных пиктов
К скалистым берегам.
На вересковом поле
На поле боевом
Лежал живой на мертвом
И мертвый - на живом.
Лето в стране настало,
Вереск опять цветет,
Но некому готовить
Вересковый мед.
В своих могилках тесных,
В горах родной земли
Малютки-медовары
Приют себе нашли.
Вереск опять цветет,
Но некому готовить
Вересковый мед.
В своих могилках тесных,
В горах родной земли
Малютки-медовары
Приют себе нашли.
Король по склону едет
Над морем на коне,
А рядом реют чайки
С дорогой наравне.
Король глядит угрюмо:
"Опять в краю моем
Цветет медвяный вереск,
А меда мы не пьем!"
Над морем на коне,
А рядом реют чайки
С дорогой наравне.
Король глядит угрюмо:
"Опять в краю моем
Цветет медвяный вереск,
А меда мы не пьем!"
Но вот его вассалы
Приметили двоих
Последних медоваров,
Оставшихся в живых.
Вышли они из-под камня,
Щурясь на белый свет, -
Старый горбатый карлик
И мальчик пятнадцати лет
Приметили двоих
Последних медоваров,
Оставшихся в живых.
Вышли они из-под камня,
Щурясь на белый свет, -
Старый горбатый карлик
И мальчик пятнадцати лет
К берегу моря крутому
Их привели на допрос,
Но ни один из пленных
Слова не произнес.
Сидел король шотландский,
Не шевелясь, в седле.
А маленькие люди
Стояли на земле.
Их привели на допрос,
Но ни один из пленных
Слова не произнес.
Сидел король шотландский,
Не шевелясь, в седле.
А маленькие люди
Стояли на земле.
Гневно король промолвил:
- Пытка обоих ждет,
Если не скажете, черти,
Как вы готовили мед!
Сын и отец молчали,
Стоя у края скалы.
Вереск звенел над ними,
В море - катились валы.
- Пытка обоих ждет,
Если не скажете, черти,
Как вы готовили мед!
Сын и отец молчали,
Стоя у края скалы.
Вереск звенел над ними,
В море - катились валы.
И вдруг голосок раздался:
- Слушай, шотландский король,
Поговорить с тобою
С глазу на глаз позволь!
Старость боится смерти.
Жизнь я изменой куплю,
Выдам заветную тайну! -
Карлик сказал королю.
Голос его воробьиный
Резко и четко звучал:
- Тайну давно бы я выдал,
Если бы сын не мешал!
Мальчику жизни не жалко,
Гибель ему нипочем.
Мне продавать свою совесть
Совестно будет при нем.
Пускай его крепко свяжут
И бросят в пучину вод,
А я научу шотландцев
Готовить старинный мед!
- Слушай, шотландский король,
Поговорить с тобою
С глазу на глаз позволь!
Старость боится смерти.
Жизнь я изменой куплю,
Выдам заветную тайну! -
Карлик сказал королю.
Голос его воробьиный
Резко и четко звучал:
- Тайну давно бы я выдал,
Если бы сын не мешал!
Мальчику жизни не жалко,
Гибель ему нипочем.
Мне продавать свою совесть
Совестно будет при нем.
Пускай его крепко свяжут
И бросят в пучину вод,
А я научу шотландцев
Готовить старинный мед!
Сильный шотландский воин
Мальчика крепко связал
И бросил в открытое море
С прибрежных отвесных скал.
Волны над ним сомкнулись.
Замер последний крик...
И эхом ему ответил
С обрыва отец-старик.
-Правду сказал я, шотландцы,
От сына я ждал беды.
Не верил я в стойкость юных,
Не бреющих бороды.
А мне костер не страшен.
Пускай со мной умрет
Моя святая тайна -
Мой вересковый мед!
Мальчика крепко связал
И бросил в открытое море
С прибрежных отвесных скал.
Волны над ним сомкнулись.
Замер последний крик...
И эхом ему ответил
С обрыва отец-старик.
-Правду сказал я, шотландцы,
От сына я ждал беды.
Не верил я в стойкость юных,
Не бреющих бороды.
А мне костер не страшен.
Пускай со мной умрет
Моя святая тайна -
Мой вересковый мед!
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Римляне впервые "познакомились” с пиктами в 83 г. н. э., и до 409 г. , когда последние римские легионы навсегда покинули Британию война шла с переменным успехом , союзниками пиктов были , как ни странно - скотты . После ухода римлян поговорка , о том что : "Нет хуже врага, чем вчерашний друг, оправдала себя в полной мере." Пикты сцепились со скоттами , и мутузили они друг друга еще 250 лет , пока король пиктов Бруде III Великий в 681 г. не разбил наголову оркнейцев , бывших союзниками англов, на следующий год отправился на юго-запад , где захватил и разрушил до основания столицу скоттов Дуннат. В 685 г. в битве при Нехтансмере, Бруде Великий разгромил войско англов. Нортумбрийская армия была полностью уничтожена, король Экгфрит убит, англов, успевших уже обжиться на землях Южной Пиктии, без всякой пощады убивали, остатки их, в ужасе бежали на юг. Для Нортумбрии это был сокрушительный удар, от которого она, так никогда и не оправилась.
Пиктия же, на непродолжительное время стала самым могущественным государством в Шотландии.
Так продолжалось 160 лет . А потом случилось нечто странное ...
В 847 г. умер Дрест сын Фераха, и поскольку у пиктов право наследования переходило по женской, а не по мужской линии, корона Пиктии отошла Кеннету Мак Альпину, бабка которого была пиктской принцессой. Кеннет был на тот момент, также королём Дал Риады, в 848 г. оба королевства были объединены на правах личной унии, возникло новое государственное образование под названием Альба. Столицей нового королевства стал Скон, где короновались короли пиктов. Гэльский язык стал официальным, гэльская культура быстро вытеснила пиктскую, причём никаких притеснений или насилия со стороны скоттов не было. Спустя 150 лет Альба стала именоваться Шотландией (Земля скоттов), к этому времени о пиктах все забыли, и не только в названии государства. И совершенно непонятно, как в течение всего трёх поколений пикты на собственной земле превратились в народ-призрак.
Но .. никто свсем не умер ...
В 2013 году анализ ДНК показал, что пикты вполне живы и здоровы. Генетик Джим Уилсон определил маркер Y-хромосомы прямых потомков "разрисованных людей". Из 1000 обследованых мужчин из Шотландии 10 процентов имеют маркер R1b-S530. В Северной Ирландии - 3 процента жителей являются носителями R1b-S530.
Пикты все еще среди нас.