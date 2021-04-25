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Книга в картинках

Книга в картинках (10 фото)

Автор:
25 апреля 2021 14:00
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: картинки   перевод   стихи   
378
10
Хорошие иллюстрации Владимира Ненова к прекрасной балладе Роберта Л. Стивенсона
Перевод Самуила Маршака.
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Метки: картинки   перевод   стихи   
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3k
VL 2 часа назад
Школа сразу вспомнилась...
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34k
jonnyD 14 минут назад
История же говорит о другом . Никакой битвы , в которой погибли пикты не было . Да и низкорослыми они совсем не были , название народа , то , под которым их сейчас знают, дали им римляне - Picti (раскрашенные).
Римляне впервые "познакомились” с пиктами в 83 г. н. э., и до 409 г. , когда последние римские легионы навсегда покинули Британию война шла с переменным успехом , союзниками пиктов были , как ни странно - скотты . После ухода римлян поговорка , о том что : "Нет хуже врага, чем вчерашний друг, оправдала себя в полной мере." Пикты сцепились со скоттами , и мутузили они друг друга еще 250 лет , пока король пиктов Бруде III Великий в 681 г. не разбил наголову оркнейцев , бывших союзниками англов, на следующий год отправился на юго-запад , где захватил и разрушил до основания столицу скоттов Дуннат. В 685 г. в битве при Нехтансмере, Бруде Великий разгромил войско англов. Нортумбрийская армия была полностью уничтожена, король Экгфрит убит, англов, успевших уже обжиться на землях Южной Пиктии, без всякой пощады убивали, остатки их, в ужасе бежали на юг. Для Нортумбрии это был сокрушительный удар, от которого она, так никогда и не оправилась.
Пиктия же, на непродолжительное время стала самым могущественным государством в Шотландии.
Так продолжалось 160 лет . А потом случилось нечто странное ...
В 847 г. умер Дрест сын Фераха, и поскольку у пиктов право наследования переходило по женской, а не по мужской линии, корона Пиктии отошла Кеннету Мак Альпину, бабка которого была пиктской принцессой. Кеннет был на тот момент, также королём Дал Риады, в 848 г. оба королевства были объединены на правах личной унии, возникло новое государственное образование под названием Альба. Столицей нового королевства стал Скон, где короновались короли пиктов. Гэльский язык стал официальным, гэльская культура быстро вытеснила пиктскую, причём никаких притеснений или насилия со стороны скоттов не было. Спустя 150 лет Альба стала именоваться Шотландией (Земля скоттов), к этому времени о пиктах все забыли, и не только в названии государства. И совершенно непонятно, как в течение всего трёх поколений пикты на собственной земле превратились в народ-призрак.
Но .. никто свсем не умер ...
В 2013 году анализ ДНК показал, что пикты вполне живы и здоровы. Генетик Джим Уилсон определил маркер Y-хромосомы прямых потомков "разрисованных людей". Из 1000 обследованых мужчин из Шотландии 10 процентов имеют маркер R1b-S530. В Северной Ирландии - 3 процента жителей являются носителями R1b-S530.
Пикты все еще среди нас.
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5k
Pravednik84 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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