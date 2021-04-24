25 крупнейших городов Сербии

Белград

Столица Сербии стоит на слиянии Савы и Дуная. Архитектура города – смешение разных стилей. Преобладают знания, характерные для Восточной Европы, но и модернистские постройки занимают важное место. Достопримечательности: Национальный и Этнографический музеи, стадион «Райко Митич», храм Святого Саввы. Город принимал «Евровидение», тут проходят книжные ярмарки, фестиваль дизайна и искусства «Октябрьский салон», несколько киносмотров.

Население – 1 378 682 человека (2018).

Нови-Сад

Город на севере страны, стоящий на побережье Дуная. Архитектурна типична для региона, панорама города выглядит живописно за счёт невысоких зданий и обилия зелени. Главная достопримечательность – Петроварадинская крепость, которая в июле принимает международный музыкальный фестиваль «Экзит». Работают несколько музеев и галерей. Аэропорт Нови-Сад используется для сельскохозяйственных и спортивных полётов.

Население – 341 625 человек (2011).

Ниш

Стоит на реке Нишава. Город важен для страны в промышленном и торговом плане. Архитектурные достопримечательности: остатки римской крепости, некрополь IV-XII веков, турецкий караван-сарай, датированный XVI веком, крепость XVIII столетия, барочные церкви, построенные в разных частях Ниша. В округе много холмов, что способствует развитию пешего туризма.

Население – 312 867 человек (2011).

Крагуевац

Находится южнее Белграда на 120 километров. Один из промышленных лидеров страны. На протяжении веков город хранит традиции оружейного дела. Церковь Святого Духа – знаковое место не только с религиозной точки зрения: в её стенах приняли первую сербскую Конституцию. Примечательна архитектура центра города: здания разных стилей и периодов образуют единый ансамбль.

Население – 193 120 человек (2011).

Суботица

Самый северный город Сербии. В 10 километрах простирается венгерская граница, что объясняет большое количество выходцев из этой страны в Суботице. Традиции и архитектура соседей перекинулись в город вместе с переселенцами. Достопримечательности: ратуша и расположенный в ней музей, Паличкое озеро, Голубой фонтан. В окрестностях основан курорт Палич.

Население – 105 681 человек (2011).

Валево

Один из самых старых городов Сербии. До Белграда отсюда около 100 километров. Старинная часть города носит именование Тешняр и богата на знаковые места. Достопримечательности: Муселимов конак, башня Ненадовича, монастырь Челие, памятник народному герою Степану Филипповичу, парк Виды Йоцич. В округе любят спорт. Только футбольных клубов здесь больше 30.

Население – 90 312 человек (2011).

Лозница

Основан недалеко от границы с Боснией и Герцеговиной. Название несколько искажено, оригинальное переводилось, как «маленькая лоза». В Лознице производят текстиль, а также построен завод, выпускающий продукцию итальянской фирмы «Golden Lady». Православны объекты, склепы и памятники – главные достопримечательности. Город принимает один из самых массовых фестивалей Сербии – «Вуков сабор».

Население – 86 413 человек (2011).

Зренянин

В прошлом этот северный сербский город носил названия Большой Бечкерек Петровград. Архитектурный облик Зренянина складывался несколько веков. Знаковые постройки: здание суда, ратуша, церковь Успения Пресвятой Богородицы, Буковчева палата, «мост на суше». Работают национальный, музей, театр, художественная галерея. Город устраивает праздник «Дни пива».

Население – 76 511 человек (2011).

Панчево

Основан на слиянии реки Тамиш и Дуная. Народный сад – самый старый парк Панчево. Помимо него в городе ещё много зелёных зон. Маяк, церкви, памятник расстрелянным патриотам, Красный склад, Войловицкий монастырь – главные архитектурные памятники. Ежегодный карнавал привлекает туристов со всей страны. Действуют десятки спортивных ассоциаций, местные жители предпочитают активный отдых.

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Население – 76 203 человека (2011).

Чачак

Город центральной части страны. Резиденция брата Принца Милоша – одно из самых старых зданий Чачака. На кладбище установлен монумент в память о жертвах Первой мировой. В нём сошлись символики разных религий. В пригороде имеется Троицкий монастырский комплекс, прозванный «сербским Афоном». У близлежащих гор бьют минеральные источники и основан курорт Овчар-Баня.

Население – 70 148 человек (2011).

Нови-Пазар

Старинный сербский город, часть объектов которого осталась неизменной с XV века. Мусульманское и христианское наследия переплетаются во многих памятниках Нови-Пазара. Один из самых интересных городских объектов – мечеть Алтун-Алем, которая построена путём чередования брёвен и камня. Другие достопримечательности: фрески монастыря Сопочаны, турецкие бани, монастырь Дурдеви ступови.

Население – 66 527 человек (2011).

Смедерево

Располагается на расстоянии порядка 50 километров от Белграда. Некоторое время Смедерево выполняло роль столицы страны. Стены средневековой крепости, защищавшей город, до сих пор частично обрамляют берег Дуная. За день можно обойти все знаковые архитектурные объекты округи. По реке курсирует прогулочный пароход. Регион славится своими винами.

Население – 64 175 человек (2011).

Кралево

Город в центральной Сербии вырос из села Рудо-Поле. Кралево вписано в историю Белой иммиграции: сюда перебралось порядка 12000 переселенцев из Российской империи. Вблизи вокзала установлен памятник Сопротивлению, а на центрально площади – монумент в память о жертвах Первой мировой. Южнее города находится крепость Маглич. Здесь помимо экскурсионных туров, организованы спуски в ущелье, сплавы и пешие походы.

Население – 64 175 человек (2011).

Лесковац

Стоит на побережье реки Южная Морава. Лишь во второй половине XIX века город окончательно отошёл Сербии. Главная религиозная достопримечательность – Свято-Троицкий собор. Национальный музей с 1974 года занимает новое здание. Постройки в балканском стиле украшают улицы города. Лесковац чтит традиции национального костюма и устраивает праздники, подчёркивающие местные обычаи.

Население – 60 288 человек (2011).

Ужице

Славянские племена на этих западных территориях Сербии появись в Средневековье. В 1941 году партизаны организовали в Ужице независимую республику и довольно долго и с успехами противостояли гитлеровцам. Летом проходит фестиваль народного танца. В окрестностях есть руины возведенной в XIV веке крепости и пещера Потрец, залы которой хорошо освещены, а по всему пути следования расставлены указатели.

Население – 59 747 человек (2011).

Крушевац

Средневековая столица страны сейчас приписана к Расинскому округу. Гордость Крушеваца – археологический парк. Под открытым небом представлены объекты разных периодов, в том числе монастырь Лазарица и экспонаты из Национального музея. Ежегодный театральный фестиваль собирает труппы со всей страны, а сатирики и юмористы устраивают конкурс «Золой шлем».

Население – 58 745 человек (2011).

Вране

Столица Пчиньского округа стоит на берегу одноименной реки. Населённый пункт стал сербским в начале XIII века, хотя был основан ранее. После Второй мировой Вране преобразовали в промышленный центр. Здесь производят обувь, мебель, текстиль. Главная достопримечательность – церковь Святой Троицы. Оригинальное здание сожгли, но новое частично повторяет его очертания.

Население – 55 138 человек (2011).

Шабац

Относится к западным землям Сербии. Этимология названия связна с рекой Сава, протекающий рядом. Шабац знаменит своим современным медицинским центром. Места досуга: пляж, футбольные поля, культурный центр. На побережье сохранились развалины крепости. Ежегодно город принимает два больших общественных мероприятия – фестиваль цветов и плавательный марафон.

Население – 53 919 человек (2011).

Сомбор

Местонахождение – автономия Воеводина. Впервые упоминается в документах в 1340 году. Исторический центр города не изменился с XVIII-XIX веков. Достопримечательности: 2 галереи, краеведческий музей, национальный театр, Сомборский монастырь. Этнические меньшинства чувствуют себя в Сомборе комфортно: у них есть свои театры, клубы, представительства.

Население – 47 623 человека (2011).

Пожаревац

Административный центр одноименной общины. Здесь родился и похоронен Слободан Милошевич. День города празднуется на Святую Троицу. Двор Национального музея украшает плита с фресками, сохранившаяся со времён римских завоеваний. Главное массовое мероприятие Пожареваца – «Конные игры». Праздник включает скачки, выставки лошадей, лекции на смежные темы, ярмарки и концерты.

Население – 44 183 человека (2011).

Пирот

Занимает земли на юго-востоке Сербии. До римских завоеваний здесь селились фракийцы. Основные достопримечательности: крепость, датированная XIV веком, Темский православный монастырь, построенный в XVI веке, Завойское озеро, национальный парк «Страрая гора». В Пироте сильны традиции ткачества, местные ковры – практичные и красивые сувениры. Статус города присвоен в 2016 году.

Население – 38 432 человека (2011).

Заечар

Находится вблизи границы с Болгарией. Вокруг красивая равнинна, зажатая между Карпатами и Балканскими горами. В 1947 году открылся театр «Зоран Радмилович», работающий до сих пор. Здесь регулярно проходит фестиваль искусств. В Заечаре работают три спортивно-оздоровительных центра. С начала 70-х годов прошлого века город принимает музыкальный фестиваль «Гитариада».

Население – 38 165 человек (2011).

Кикинда

Город менял названия: Велика-Кикинда, Гросс-Кикинда, Надь-Кикинда, пока не был сделан выбор в пользу нынешнего. Современная история поселения в автономии Воеводина началась с 1751 года. Основа экономики – сельское хозяйство. Улицы Кикинды украшают православные объекты: Никольская церковь, Свято-Троицкий монастырь, часовня Водица. Местный аэропорт совсем маленький и используется для спортивных полётов.

Население – 38 065 человек (2011).

Сремска-Митровица

Город автономной части страны – Воеводины. Поселения на этих землях известны с античных времён. Современное название созвучно с названиями предшественников. Площадь основной части Сремска-Митровицы равна размерам античного ипподрома. В 70-х годах прошлого века во время строительных работ были найдены интересные археологические экспонаты, включая золотые монеты.

Население – 37 751 человек (2011).

Бор

После Второй мировой, когда Сербия восстанавливалась, Бор основали в качестве одного из новых промышленных центров. Здесь находится самый крупный медный рудник Европы. Современный статус города населённый пункт получил только в 2018 году. В округе много знаковых мест: деревня Брестовач, прославившаяся своим колоритом, Баньско Поле, курорт Брестовачка Баня, гора Стол, озеро Борско.

Население – 34 160 человек (2011).