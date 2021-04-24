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25 крупнейших городов Сербии

25 крупнейших городов Сербии (1 фото)

Автор:
24 апреля 2021 08:33
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   города   сербия   фото   
187
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Территория Сербии в разные времена принадлежала многим государствам. Ещё недавно она входила в состав Югославии. Каждое новое изменение границ сопровождалась вооружёнными конфликтами, а значит истреблением или переселением людей. Поэтому не стоит удивляться, что города Сербии не слишком населены.

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Метки: в мире   города   сербия   фото   
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Шурум-бурум 2 часа назад
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