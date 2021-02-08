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Флорида выглядит сверху, как загадочный орнамент

Флорида выглядит сверху, как загадочный орнамент (8 фото)

Автор:
08 февраля 2021 08:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: Аэрофотосъёмка   в мире   города   орнамент   узоры   флорида   фото   
319
8
Вот эти загадочные узоры на фото - это аэрофотосъёмка, а сняты таким образом разные уголки американского штата Флорида.
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Метки: Аэрофотосъёмка   в мире   города   орнамент   узоры   флорида   фото   
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5  комментариев
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26k
Snork Snorkoff 51 минуту назад
Там же влажность шопипец наверное..
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343
OG 16 секунд назад
Красота
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26k
Fat Lynx 6 минут назад
Красиво, конечно... но как там с питьевой водой, канализацией, как с прочими коммуникациями? Как с пробками на дороге?
Интересно узнать, как это решено там.
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11k
Анатолий Соколов 10 минут назад
вообще насоклько мне известно - все эти "острова" на фото - это результат осушения болот - когда из одной части болота грунт выкопали, образовав яму с водой, а в другую часть этот грунт насыпали, образовав "остров" ...
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