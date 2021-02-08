Флорида выглядит сверху, как загадочный орнамент

Вот эти загадочные узоры на фото - это аэрофотосъёмка, а сняты таким образом разные уголки американского штата Флорида.
Необычный "пейзаж" продиктован большим количеством водоёмов и популярностью именно прибрежной застройки. Все хотели жить у воды - и вот что из этого вышло.
Во время бурного роста населения штата тут не просто застраивали берега многочисленных водоёмов, но и рыли новые каналы и создавали искусственные озёра.
Примерно с начала 20-го века территория полуострова начала активно развиваться, а власти рекламировали Флориду как райское место для жизни и для туризма. Здесь также активно стали строить дороги - как автомобильные, так и железные.
Примерно с начала 20-го века территория полуострова начала активно развиваться, а власти рекламировали Флориду как райское место для жизни и для туризма. Здесь также активно стали строить дороги - как автомобильные, так и железные.
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Основной бум строительства начался после Первой мировой войны, причём считается, что к тому времени у активного среднего класса появились все материальные возможности для таких переездов и путешествий.
Спрос на дома рос, поэтому строительные компании разрабатывали большие нетронутые территории, создавая с нуля целые посёлки, пригородные сообщества, где сразу появлялись школы, магазины, различные, как бы сейчас сказали, общественные пространства и т.п.
Спрос на дома рос, поэтому строительные компании разрабатывали большие нетронутые территории, создавая с нуля целые посёлки, пригородные сообщества, где сразу появлялись школы, магазины, различные, как бы сейчас сказали, общественные пространства и т.п.
Чтобы сделать недвижимость более привлекательной, местность порой изменялась до неузнаваемости. Как раз потому, что строители не только ставили дома, но и создавали новые водоёмы - чтобы "домиков на берегу" хватило всем желающим.
То есть вода изначально являлась "точкой отсчёта" при планировании новой окружающей среды, что стало одной из "фишек" Флориды.
То есть вода изначально являлась "точкой отсчёта" при планировании новой окружающей среды, что стало одной из "фишек" Флориды.
Сам полуостров Флорида омывается водами Атлантического океана и Мексиканского залива, вдоль берега множество лагун и разного рода заливчиков, реки и озёра разбросаны по всей территории.
В общем, вода, вода, кругом вода. Так что неудивительно, что именно водные ресурсы стали основой имиджа и даже рекламы этого "райского уголка".
В общем, вода, вода, кругом вода. Так что неудивительно, что именно водные ресурсы стали основой имиджа и даже рекламы этого "райского уголка".
Популярность Флориды как места жительства постоянно росла и уже после Второй мировой войны начался новый бум - с 1950-го по 1970-й год население штата выросло с 2,8 млн до 6,7 млн человек.
Здесь уже свою роль сыграли и новые факторы - продвинутые технологии строительства, позволявшие делать недорогие дома достаточно быстро, а также рост сферы финансовых услуг, проще говоря, американскому населению стали доступны вполне подъёмные кредиты.
Здесь уже свою роль сыграли и новые факторы - продвинутые технологии строительства, позволявшие делать недорогие дома достаточно быстро, а также рост сферы финансовых услуг, проще говоря, американскому населению стали доступны вполне подъёмные кредиты.
Помнится, информация про то, что все американцы живут в долг, в своё время стала открытием для нашей публики. Но именно кредиты, по которым потом приходится платить большую часть жизни, стали "двигателем" развития Флориды (что, впрочем, справедливо и для других штатов).
Есть и отрицательные стороны всей этой "большой стройки". Несложно догадаться, что связаны они с экологией и изменениями, которые стали следствием некоторых непродуманных решений.
Есть и отрицательные стороны всей этой "большой стройки". Несложно догадаться, что связаны они с экологией и изменениями, которые стали следствием некоторых непродуманных решений.
Скажем, уничтожение болот в определённых регионах привело к эрозии почвы и гибели завязанных в одну систему водоёмов. Не добавляли плюсов и сточные воды, которые генерировали новые населённые пункты.
Но проблемы, видимо, как-то решались, и заселение Флориды продолжалось. Все новые посёлки подразумевали доступ к воде, в том числе часто и выход в судоходные каналы.
Поэтому такие стройки подразумевали не только возведение домов, но и рытьё новых водоёмов. Такая "страсть к воде" и привела к появлению уникальных проектов застройки, которые особо впечатляют вот на таких фотографиях, сделанных с воздуха.
Но проблемы, видимо, как-то решались, и заселение Флориды продолжалось. Все новые посёлки подразумевали доступ к воде, в том числе часто и выход в судоходные каналы.
Поэтому такие стройки подразумевали не только возведение домов, но и рытьё новых водоёмов. Такая "страсть к воде" и привела к появлению уникальных проектов застройки, которые особо впечатляют вот на таких фотографиях, сделанных с воздуха.
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Интересно узнать, как это решено там.