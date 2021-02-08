Флорида выглядит сверху, как загадочный орнамент

Скажем, уничтожение болот в определённых регионах привело к эрозии почвы и гибели завязанных в одну систему водоёмов. Не добавляли плюсов и сточные воды, которые генерировали новые населённые пункты.



Но проблемы, видимо, как-то решались, и заселение Флориды продолжалось. Все новые посёлки подразумевали доступ к воде, в том числе часто и выход в судоходные каналы.



Поэтому такие стройки подразумевали не только возведение домов, но и рытьё новых водоёмов. Такая "страсть к воде" и привела к появлению уникальных проектов застройки, которые особо впечатляют вот на таких фотографиях, сделанных с воздуха.