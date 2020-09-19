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16 веселых смс-переписок, над которыми можно знатно посмеяться

16 веселых смс-переписок, над которыми можно знатно посмеяться (17 фото)

Автор:
19 сентября 2020 07:18
Сообщество : Юмор
Метки: диалоги   переписки   прикол   смешно   смс   смс прикол   фото   
899
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Каждый день люди отправляют друг другу сообщения. Мы собрали веселую субботнюю подборку с разными диалогами, которые нарочно не придумаешь. Ирония, жизненные ситуация, все намешалось в этих искрометных посланиях!

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Метки: диалоги   переписки   прикол   смешно   смс   смс прикол   фото   
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