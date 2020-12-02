Убойные сообщения, которые могли отправить друг другу только родственники

Общение между родственниками - особый вид наслаждения. Только мамы и папы могут честно написать все, что думают о детях и друг друге. Не забывайте также про братьев и сестер, которым можно отправить смску, а также бабушек и дедушек, вошедших в эру цифровых технологий.

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1. Зато все понятно 0 Источник:

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2. Типичная переписка с мамой 0 Источник:

3. Отец не сдается 0 Источник:

4. Иногда родственников лучше не регистрировать в соцсетях 0 Источник:

5. Простите 0 Источник:

6. Мама - мудрая женщина 0 Источник:

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8. Добрая родительница 0 Источник:

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10. Бабушка знает, чего пожелать 0 Источник:

11. Когда дети уже взрослые 0 Источник:

12. Быстро освоиться в технологичном веке удается не всем 0 Источник:

13. Когда попросили маму присмотреть за котом во время отпуска 0 Источник: