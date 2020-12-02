FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11145 постов • 2473 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Убойные сообщения, которые могли отправить друг другу только родственники

Убойные сообщения, которые могли отправить друг другу только родственники (14 фото)

Автор:
02 декабря 2020 13:22
Сообщество : Юмор
Метки: диалог   общение   переписка   родственники   смс   смс от мамы   сообщение   фото   
7129
14
Общение между родственниками - особый вид наслаждения. Только мамы и папы могут честно написать все, что думают о детях и друг друге. Не забывайте также про братьев и сестер, которым можно отправить смску, а также бабушек и дедушек, вошедших в эру цифровых технологий.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: диалог   общение   переписка   родственники   смс   смс от мамы   сообщение   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео) Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео) 15 уморительных сообщений, которые могли написать друг другу только друзья 15 уморительных сообщений, которые могли написать друг другу только друзья "Фух, пронесло!": 13 раз, когда люди чуть не спалились во время переписки "Фух, пронесло!": 13 раз, когда люди чуть не спалились во время переписки "Отдай бесплатно или за интим, тварь!": убойнейшие чаты с покупателями "Отдай бесплатно или за интим, тварь!": убойнейшие чаты с покупателями 15 смешных переписок обо всем на свете 15 смешных переписок обо всем на свете Улетные переписки между родителями и детьми, которые заставят удивиться и улыбнуться Улетные переписки между родителями и детьми, которые заставят удивиться и улыбнуться
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

460435



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Не кризис, а "вызов 2020"
3
17
Не кризис, а "вызов 2020"
30 заброшенных мест, на которые удивительно приятно смотреть
5
27
30 заброшенных мест, на которые удивительно приятно смотреть
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
2
Автовсячина
Игровые разрушения вышли на новый уровень!
0
29
Игровые разрушения вышли на новый уровень!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда друзей позвали домой и ты призываешь себе новых
0
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#прикол#животные#разное#авария#авто авария#дети#автомир#москва
#юмор#россия#интересное#люди#сша#знаменитости#автомобили#забавно#готовка#рецепт
#интересно#факты#подборка#еда#дтп#кино#в мире#позитив#звезды#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться