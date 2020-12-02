Убойные сообщения, которые могли отправить друг другу только родственники

Общение между родственниками - особый вид наслаждения. Только мамы и папы могут честно написать все, что думают о детях и друг друге. Не забывайте также про братьев и сестер, которым можно отправить смску, а также бабушек и дедушек, вошедших в эру цифровых технологий.
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А у вас случались эпичные переписки с родней?
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