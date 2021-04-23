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"Где ваш вклад в инфраструктуру?": уралец Иван разнес миллиардеров-владельцев сетевых супермаркетов

"Где ваш вклад в инфраструктуру?": уралец Иван разнес миллиардеров-владельцев сетевых супермаркетов (4 фото + 2 видео)

Автор:
23 апреля 2021 17:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Магнит   видео   инфрастуктура   кузнец иван   развитие регионов   форбс   
3074
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Иван подсчитал количество "Магнитов" ,"Пятерочек" и "Дикси" в своем небольшом городке и недоумевает: почему владельцы этих магазинов никак не участвуют в развитии регионов, а лишь набивают свой карман?

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Метки: Магнит   видео   инфрастуктура   кузнец иван   развитие регионов   форбс   
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59  комментариев
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7k
Тудаблин 3 часа назад
Владельцы этих объектов платят налоги. Куда их тратят получатели - не их дело.
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13k
KOSTELLO 51 секунду назад
Уралец с ником "Кузнец Иван" устроил выволочку бизнесменам из списка Форбс,

Напоминает анекдот, когда муравей собрался слону хребет ломать
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20k
sportage030 Минуту назад
Дурачек так и не понял разницу капиталистического и социалистического строя.
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27k
lem02 7 минут назад
"...Потому что делаются танки, куются коленвала для подводных лодок, и российское вооружение не стоит на месте..." вот главное в жизни! Живет в дерьме, но радуется коленвалам для подводных лодок. Милитаризм стал частью патриотизма. Страна живет не только танками, а школами, университетами, больницами, детскими садами.
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439
SEON 7 минут назад
Ну хорошо. Уйдут бизнесмены и закроют пятёрочки.
Ух тогда то вы там заживёте!

Какое же тупое население
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21k
Юрьевич 14 минут назад
А нафига им это нужно? Вы ведь тоже не вкладываетесь в квартиру соседа! Вы в ней жить не собираетесь, у вас своя есть. У них - аналогично. Они не собираются жить в вашем городе или вообще стране.
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17k
КешаИванов Полчаса назад
Ваня, тебе срочно к прокурору. Подать в суд. Написать в ЕР. Позвонить Димону.
Фишки это ни что, это мизер для привлечения к себе внимания.
Тридцать лет упыри жируют, а мужики и не знали, ты прям всем глаза открыл.
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1k
Дмитрий Полчаса назад
У нас в городе только Магниты, но! Директор самого большого, гипермаркета, говорит: "Я(имеется в виду гипермаркет) даю городу рабочие места". Всё! Ни чего другого его не заботит. Рабочих мест порядка 60-70. Ни какая инфраструктура его не волнует. Его волнует только две вещи: что бы не было конкурентов и выручка в месяц гипермаркета. А вы говорите "инфраструктура"...
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439
SEON Дмитрий 6 минут назад
а что владелец супермаркета должен вам дороги строить? то что всё развалено кругом и единственное что работает это супермаркет, и россиянцы решили искать не там где потеряли, а там где светло
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49k
smakido 50 минут назад
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17k
КешаИванов 57 минут назад
Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты.
Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым.
Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.
Доказательство: контрабанда и торговля рабами. (c) Thomas Joseph Dunning
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16k
ВВС 58 минут назад
.вопрос зажрались или пережрали вторичен в данном случаи.Есть налоговое законодательство,согласно которому.. и дале бла бла. по факту ;налоги платят сети? платят,какие нахрен вложения этот клоун требует еще? честно платят или нечестно вот тут должны разбираться органы и куда уходят эти налоги,то же предмет разбирательства.Другими словами начинать нужно с вертикали власти,которую выстроил галерный раб
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1k
smokes Час назад
какой вклад.. у нас у пятерочки, выезд с территории через двор жилого дома, так фуры набили яму, зимой буксуют, выехать не могут, но с пятерочки даже не пошевелились.. уже 2 года ямы ..
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1k
Incognito Час назад
При всем его возмущении, я не совсем понимаю связь между частными сетями и бизнесами и "обязаловкой" развивать регионы в которых они находятся... В идеальности, да, было бы причтно и хорошо, будь так, но эти частники ничего не обязаны. Они платят огромные барыши на лапы мэрам, губернаторам и т.д. регионов за свои сети, налоги, а вот те уже да, должны чухаться и с этих поступающих в казну денег, развивать регионы и города, а не воровать. Каким макаром частники, которые платят явно миллионы и так, обязаны вообще что либо региону кроме того что они платят?! Вообще то, по правовой стороне - они ничего никому не обязаны кроме налогов и т.д., что обязаны и так платить за сеть в том или ином городе. Прибавьте туда еще, конечно же, тонны взяток и т.д. всяким ушлым у власти, и такое в каждом городе, и получится довольно внушительная сумма. С чего вдруг уралец Иван решил что ЧАСТНИКИ ему что либо обязаны?! Не хочет их кормить - пусть не покупает у них. А его не могут обязать там покупать. Ему больше никто ничем не обязан. Это максимум, что он может требовать. Это всё равно что возмущаться, почему частные магазины или другие сети не помогают развивать регионы. Нет логики.
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28k
a.fey Час назад
Смеем же успехом Иван сам мог на свои деньги развивать инфраструктуру.Ну, там, детскую площадку построить, клумбочку организовать..
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17k
КешаИванов a.fey 53 минуты назад
Да, инвестировать свою стипендию, пенсию родителей, детские пособия, материнский капитал, глядишь и стал бы город раем.
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5k
Leo Sun Час назад
Владельцы сетевых магазинов не живут там, где он побывал. Там живёт местная администрация, которая выдаёт разрешение на строительство этих магазинов и которая и должна заниматься развитием инфраструктуры. С неё и спрос.
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1k
an-bask Час назад
Нахер чуваку из филадельфии , обустраивать какой-нибудь мухосранск?
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2k
lekha-fil Час назад
"...разнес миллиардеров-владельцев сетевых супермаркетов..."? По углам разнес? Они осознали?
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58k
Опиум для народа 2 часа назад
Во-первых- это капитализм. Во-вторых - а с х"яли еще ,вдобавок к налогам, они должны еще и инфраструктурой озабочиваться? Не должен ли думать о ней тот, кто этими налогами распоряжается? Не на тех он бочку катит.
Он же после работы сам не идёт бесплатно (что справедливо в условиях капитализма) въ"бывать на обустройстве своего города?
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3k
Ильдар Суюндиков Опиум для народа Час назад
А вот это Вы как прокомментируете в условиях капитализма?
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58k
Опиум для народа Ильдар Суюндиков 9 минут назад
Так же. Сегодня уже ругался с домкомом. И могу повторить для вас.
Я не выгуливаю собак,чтобы убирать за них говно. Я никогда не мусорю на улице и детей приучил к тому же, чтобы убирать срач за чужими спиногрызами,которых яжматери не научили порядку.
Я посадил во дворе ель и работники жилконторы её обрубили по-хамски наполовину,хотя любой дебил знает что достаточно обрывать верхние побеги,что я и делал.
За этих п"дарасов я должен мести двор?
Я не вижу социализма,чтобы выходить на социалистический субботник,а капиталистический пусть буржуи и проводят.
Соседи снизу периодически оставляют мусор в мешках у подъезда,хотя до мусорного бака полминуты хода.
Некоторые кидают мусор в баки прямо не выходя из машин и как следствие не докидывают.За них я должен убирать?
Вот у гаража своего я уберусь,хотя там и так убираюсь,без бл"дских показушных "субботников",т.к. с недалёкой мусорной площадки к моему гаражу постоянно ветром несет лёгкий мусор типа мешков и фантиков (тоже косяк тех,кто не доносит мусор).
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58k
Опиум для народа 8 минут назад
Забыл про "бучих бабок,которые подкармливают шавок и те срут во дворе,им тоже сегодня прилетело матом нехило.
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592
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Вот их вклад.
Ссылка youtu.be
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10k
Олегbl4 2 часа назад
Мда... А прошлый его "перфоманс" вызвал бурю восторга.
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835
Дмитрий Олегbl4 13 минут назад
У любого человека могут быть как удачные мысли, так и не очень... Тут у него слегка нарушена логика. Вопрос о том, что нет развития инфраструктуры нужно задавать не частному бизнесу а государственным структурам, которым этот бизнес платит налоги за свою деятельность.
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6k
Administrator 2 часа назад
Автору видео рекомендую погуглить кто основал и развил сеть Магнита и что он сделал для своего региона.
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835
Дмитрий Administrator 12 минут назад
Автор, наверное, хотел бы, чтобы Галицкий в каждом населенном пункте, где есть Магнит парк и стадион отгрохал.
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439
SEON Administrator 4 минуты назад
и про то как у него этот магнит отжали
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