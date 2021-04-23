Под ником Кузнец Иван в соцсетях пишет Иван Высочанский, рабочий завода «МетМашУфалей» в Верхнем Уфалее Челябинской области. Изначально он снимал небольшие юмористические видео о жизни своей семьи, своего города, завода, однако под последними стали появляться оскорбительные комментарии. В них рабочих называли нищебродами. В ответ Иван записал ролик, который привлек внимание Никиты Михалкова - тот включил его в свою программу на канале "Бесогон" "Вот оно всё и вылезло".

«Для молодого поколения люди, работающие на заводах, не имеют цели в жизни.



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"Так вот именно для этого контингента я сейчас и поясню: пока работают заводы, пока на них трудятся токари, кузнецы и другие специалисты, пока жива металлургическая промышленность, вы, имеющие иные цели в жизни, можете спать спокойно. Потому что делаются танки, куются коленвала для подводных лодок, и российское вооружение не стоит на месте. И, пока есть рабочий класс, вы можете становиться блогерами, идти к своим собственным целям в жизни и не оскорблять тех, на ком держится вся Россия", - сказал кузнец в том своем видео.



Впрочем, есть и белая сторона капитализма. Кузнец Иван рассказал о неожиданной поездке в столицу УГМК Верхнюю Пышму, в которой процветает капитализм здорового человека. Блогер показал, как может выглядеть город, в который вкладывают деньги. В Верхней Пышме есть ФОК и Ледовая арена, а также технический университет УГМК, в котором обучение для будущих работников компании ведется бесплатно. Все это заслуга одного человека генерального директора УГМК Андрея Козицына. Просто он не объят жадностью Скруджа Макдака, ездит без кортежа и живет не в "дворце Геленжика". Значит, капитализм с человеческим лицом возможен?