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Иван подсчитал количество "Магнитов" ,"Пятерочек" и "Дикси" в своем небольшом городке и недоумевает: почему владельцы этих магазинов никак не участвуют в развитии регионов, а лишь набивают свой карман?
Уралец с ником "Кузнец Иван" устроил выволочку бизнесменам из списка Форбс, которые владеют сетевыми магазинами и при этом никак не заинтересованы в инвестировании в инфраструктуру городов и сел. По словам блогера, он проехал на машине десятки городов. В небольших населенных пунктах самое современное из них - лишь "Пятерочки" да "Магниты".
«В каждом городе, поселке, селе, поселке городского типа инфраструктура зависит от людей, у которых больше всего денег, от их личных качеств, убеждений и уровня жадности <...> Если в городе 70-е года, а из современного только «Пятерочки», «Магниты» и прочие торговые сети, значит, ваши бизнесмены вертели развитие инфраструктуры сами знаете на чем <...> Только у нас в городе с численностью 26 тысяч человек 8 «Магнитов», 5 «Дикси», 4 магазина «Пятерочки». Собственники находятся в списке Forbes. Где ваш вклад в инфраструктуру?!» - возмущается Иван.
«Внешний вид городов – это лицо местных бизнесменов, это показатель уровня их жадности. Это мое видение происходящего и мое личное мнение", - говорит он, замечая, что когда вместе с единомышленниками добивается, к примеру, установки площадки с турниками, деньги на нее дают местные спонсоры, и олигархов среди них нет. А вот владельцам сетевых магазинов абсолютно наплевать на все, что не касается прибыли.
Верхняя Пышма
Под ником Кузнец Иван в соцсетях пишет Иван Высочанский, рабочий завода «МетМашУфалей» в Верхнем Уфалее Челябинской области. Изначально он снимал небольшие юмористические видео о жизни своей семьи, своего города, завода, однако под последними стали появляться оскорбительные комментарии. В них рабочих называли нищебродами. В ответ Иван записал ролик, который привлек внимание Никиты Михалкова - тот включил его в свою программу на канале "Бесогон" "Вот оно всё и вылезло".
«Для молодого поколения люди, работающие на заводах, не имеют цели в жизни.
"Так вот именно для этого контингента я сейчас и поясню: пока работают заводы, пока на них трудятся токари, кузнецы и другие специалисты, пока жива металлургическая промышленность, вы, имеющие иные цели в жизни, можете спать спокойно. Потому что делаются танки, куются коленвала для подводных лодок, и российское вооружение не стоит на месте. И, пока есть рабочий класс, вы можете становиться блогерами, идти к своим собственным целям в жизни и не оскорблять тех, на ком держится вся Россия", - сказал кузнец в том своем видео.
Впрочем, есть и белая сторона капитализма. Кузнец Иван рассказал о неожиданной поездке в столицу УГМК Верхнюю Пышму, в которой процветает капитализм здорового человека. Блогер показал, как может выглядеть город, в который вкладывают деньги. В Верхней Пышме есть ФОК и Ледовая арена, а также технический университет УГМК, в котором обучение для будущих работников компании ведется бесплатно. Все это заслуга одного человека генерального директора УГМК Андрея Козицына. Просто он не объят жадностью Скруджа Макдака, ездит без кортежа и живет не в "дворце Геленжика". Значит, капитализм с человеческим лицом возможен?
«Для молодого поколения люди, работающие на заводах, не имеют цели в жизни.
"Так вот именно для этого контингента я сейчас и поясню: пока работают заводы, пока на них трудятся токари, кузнецы и другие специалисты, пока жива металлургическая промышленность, вы, имеющие иные цели в жизни, можете спать спокойно. Потому что делаются танки, куются коленвала для подводных лодок, и российское вооружение не стоит на месте. И, пока есть рабочий класс, вы можете становиться блогерами, идти к своим собственным целям в жизни и не оскорблять тех, на ком держится вся Россия", - сказал кузнец в том своем видео.
Впрочем, есть и белая сторона капитализма. Кузнец Иван рассказал о неожиданной поездке в столицу УГМК Верхнюю Пышму, в которой процветает капитализм здорового человека. Блогер показал, как может выглядеть город, в который вкладывают деньги. В Верхней Пышме есть ФОК и Ледовая арена, а также технический университет УГМК, в котором обучение для будущих работников компании ведется бесплатно. Все это заслуга одного человека генерального директора УГМК Андрея Козицына. Просто он не объят жадностью Скруджа Макдака, ездит без кортежа и живет не в "дворце Геленжика". Значит, капитализм с человеческим лицом возможен?
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Напоминает анекдот, когда муравей собрался слону хребет ломать
Ух тогда то вы там заживёте!
Какое же тупое население
Фишки это ни что, это мизер для привлечения к себе внимания.
Тридцать лет упыри жируют, а мужики и не знали, ты прям всем глаза открыл.
Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым.
Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.
Доказательство: контрабанда и торговля рабами. (c) Thomas Joseph Dunning
Он же после работы сам не идёт бесплатно (что справедливо в условиях капитализма) въ"бывать на обустройстве своего города?
Я не выгуливаю собак,чтобы убирать за них говно. Я никогда не мусорю на улице и детей приучил к тому же, чтобы убирать срач за чужими спиногрызами,которых яжматери не научили порядку.
Я посадил во дворе ель и работники жилконторы её обрубили по-хамски наполовину,хотя любой дебил знает что достаточно обрывать верхние побеги,что я и делал.
За этих п"дарасов я должен мести двор?
Я не вижу социализма,чтобы выходить на социалистический субботник,а капиталистический пусть буржуи и проводят.
Соседи снизу периодически оставляют мусор в мешках у подъезда,хотя до мусорного бака полминуты хода.
Некоторые кидают мусор в баки прямо не выходя из машин и как следствие не докидывают.За них я должен убирать?
Вот у гаража своего я уберусь,хотя там и так убираюсь,без бл"дских показушных "субботников",т.к. с недалёкой мусорной площадки к моему гаражу постоянно ветром несет лёгкий мусор типа мешков и фантиков (тоже косяк тех,кто не доносит мусор).