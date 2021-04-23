FISHKINET
Лента лучших мемов на Фишках
Сообщество Калейдоскоп 180 постов • 6 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 200
Главная > Сообщество Калейдоскоп 
Как снимают взлет ракеты на Байконуре

Как снимают взлет ракеты на Байконуре (40 фото + 1 тянучка)

Автор:
23 апреля 2021 15:12
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Россия   запуски   космос   
571
40
1

( от автора) Сегодня я покажу то, что ещё никто не показывала, а именно обратную сторону работы профессиональных фотографов на космодроме космодроме Байконур. Мне посчастливилось побывать на двух запусках и у меня накопился материал, который, надеюсь, будет интересен не только узкому кругу профессионалов.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Калейдоскоп"
Метки: Россия   запуски   космос   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
просто программист 2 часа назад
Интересный пост, спасибо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Димыч 36 минут назад
Когда работаешь в прямом эфире, права на ошибку нет. Помню, как мы GoPro гриповали на машины для съёмок на полигоне..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
au3 Час назад
А космодром не может сам снимать и продавать фото/видео со всех популярных точек? Какой смысл делать десятки видео с одной точки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
213
dimly Час назад
Побольше бы таких постов!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
котегRUS 2 часа назад
С удовольствием посмотрел и почитал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вы боитесь делать замечания таким поросятам? (1 фото + видео) Вы боитесь делать замечания таким поросятам? (1 фото + видео) По заветам Жюля Верна: в "Роскосмосе" предложили запускать малые спутники с помощью пушек По заветам Жюля Верна: в "Роскосмосе" предложили запускать малые спутники с помощью пушек Главкосмос выпустил комикс про сильную и независимую женщину-космонавта Главкосмос выпустил комикс про сильную и независимую женщину-космонавта "Ракета Победы" почти готова к старту: показывает Роскосмос "Ракета Победы" почти готова к старту: показывает Роскосмос Названы сроки прилунения первой российской космической станции на спутник Земли Названы сроки прилунения первой российской космической станции на спутник Земли Робот "Федор" готовится к полету на Международную космическую станцию Робот "Федор" готовится к полету на Международную космическую станцию
InfoVoin
так себе
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

68016



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Столярное искусство: 25 невероятных деревянных соединений
8
55
Столярное искусство: 25 невероятных деревянных соединений
Батарейка из розетки: хитрость из СССР
5
181
Батарейка из розетки: хитрость из СССР
﻿
Набирающие популярность в сообществах
У берегов Турции – нашествие смертельно ядовитых рыб Фугу
0
13
У берегов Турции – нашествие смертельно ядовитых рыб Фугу
Вечерний марафон картинок от матери Природы 21.04.2021
0
1
Вечерний марафон картинок от матери Природы 21.04.2021
Обзор программы для восстановления данных: плюсы, минусы и небольшой тест-драйв (5 фото)
Обзор программы для восстановления данных: плюсы, минусы и небольшой тест-драйв (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ребенок из Красной книги
1
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Россия#история#аварии#СССР#автомобили#авто аварии#космос#приколы#природа
#фото#животные#города#дтп#сша#отдых#красота#новости#фотографии#интересное
#интересно#прикол#автомир#люди#подборка#факты#картинки#позитив#прикольные#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться