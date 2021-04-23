Как снимают взлет ракеты на Байконуре

Фотографии и текст Марины Лысцевой. На каждый запуск обычно едет один корреспондент от одного издания или фотоагентства. И на нём висит огромная ответственность, ведь сделать дубль запуска или попросить ракету вернуться и взлететь ещё раз точно не получится. Поэтому фотографы берут несколько фотокамер и расставляют их по разным точкам и площадкам, которые заранее согласованы. Несколько — это от пяти и больше, я брала в первый раз три, потом пять.