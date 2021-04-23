Как снимают взлет ракеты на Байконуре

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( от автора) Сегодня я покажу то, что ещё никто не показывала, а именно обратную сторону работы профессиональных фотографов на космодроме космодроме Байконур. Мне посчастливилось побывать на двух запусках и у меня накопился материал, который, надеюсь, будет интересен не только узкому кругу профессионалов.
Фотографии и текст Марины Лысцевой. На каждый запуск обычно едет один корреспондент от одного издания или фотоагентства. И на нём висит огромная ответственность, ведь сделать дубль запуска или попросить ракету вернуться и взлететь ещё раз точно не получится. Поэтому фотографы берут несколько фотокамер и расставляют их по разным точкам и площадкам, которые заранее согласованы. Несколько — это от пяти и больше, я брала в первый раз три, потом пять.
Сколько это всё весит — отдельная тема, ведь к каждому фотоаппарату ещё полагается объектив и штатив или струбцина, а также пульт управления (не для всех). Наблюдала как-то, как в багаж сдавался «пеликан» с оборудованием, которое весило не меньше 30 кг. Некоторые умудряются ставить семь и больше камер на «удалёнке».
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На Байконуре большинство точек съёмки хорошо знакомо тем, кто интересуется космонавтикой. Самая классическая, конечно, со смотровой площадки, на которую ставят «видиков» (телеканалы), специалистов, родственников космонавтов и космических туристов.
Но фотографам подавай чего-то поинтереснее, чем стоять со всеми в толпе и сколько-то лет назад, когда уровень техники дошёл до такого состояния, что стало возможным выставлять обратный отсчёт на камере, то выставляться стали непосредственно напротив стартовой площадки — метров за 200. Уточняю, что при съёмке этого кадра фотограф находится на удалении 2 км, а фотоаппарат работает сам по заданной программе.
А вот, собственно, обратная сторона: пара десятков фотографов устанавливают напротив стартовой площадки свои камеры за несколько часов до запуска. Обычно это происходит часов за 10-12.
Летние запуски в Казахстане отличаются повышенной температурой, поэтому фотоаппараты, кто как умеет, оборачивают фольгой или чем-то светоотражающим, чтобы не перегрелись.
Обратите внимание на зелёный камень слева — кто-то из завсегдатаев покрасил «свой» камень. На площадке больших камней дефицит, вот и приходится обозначать, потому что пока мелких натаскаешь полный пакет, время уйдёт.
Многие спрашивали, а как же так рассчитать время, чтобы на пульте поставить обратный отсчёт, который должен сработать чётко в определённый момент? А именно — в ту минут, когда происходит запуск?
А всё просто. В связи с тем, что запуск производится в чётко назначенные часы, минуты и даже сотые секунды, то мы заходим на сайт точного времени, где выставляется нужный тебе момент, а программа вычисляет, сколько часов/минут осталось до него. Потом остаётся выставить эти цифры на пульте, подсоединить его к камере и не забыть нажать «пуск».
Профессионалы ставят таймер на несколько секунд до начала пуска, а я ставила за две минуты, не очень доверяя такой системе. И всё срабатывало, за исключением одного раза, когда поначалу не разобралась с обратным отсчётом.
После запуска все первым делом бросаются смотреть, что получилось, сработала ли камера. Волнительный момент.
Вот ещё был интересный момент ночью, когда происходила вертикализация ракеты с последующим поднятием ферм. Обычно это делается днём, но был такой ветер, что её перенесли на ночь.
Тут ставят штативы, которые остались в наличии. Желательно сразу заранее выстроиться по своим местам, чтобы не перекрыть своей тушкой ракету. Обратите внимание на предыдущий кадр — почти все сработали чётко.
Мне советовали в первый раз просто смотреть «глазами». Эффект, конечно, потрясающий… От первого «живого» запуска невероятно захватывает дух, на втором такого уже не было.
Если ещё остались камеры, то их прикрепляют к мачте освещения у подножия, закрепив на струбцине и крепко примотав скотчем:
После того, как запуск состоялся, фотографы начинают срочно отправлять картинки в агентства. Раньше интернета в этом районе не было и приходилось разворачивать спутниковый wi-fi (BGAN), жутко дорогой и медленный. На этой картинке можно рассмотреть пять передатчиков.
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