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Завтрак с Фишками: яйца пашот и апельсиновый чай

Завтрак с Фишками: яйца пашот и апельсиновый чай (1 фото)

Автор:
22 апреля 2021 11:58
Сообщество : Еда
Метки: Завтрак с Фишками   вкусные блюда   завтрак   простые блюда   рецепты   яйцо-пашот   
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Готовим простые и вкусные блюда, которые можно повторить на абсолютно любой кухне. Мы пробуем множество разных рецептов, чтобы выбрать лучший. Продолжаем рубрику. На этот раз приготовим тосты с яйцами пашот и апельсиновый чай.

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Метки: Завтрак с Фишками   вкусные блюда   завтрак   простые блюда   рецепты   яйцо-пашот   
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pilgrimnl Полчаса назад
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Иришка Поддубная Час назад
Интересная задумка, продолжайте ещё!
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