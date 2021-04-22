Завтрак с Фишками: яйца пашот и апельсиновый чай

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Готовим простые и вкусные блюда, которые можно повторить на абсолютно любой кухне. Мы пробуем множество разных рецептов, чтобы выбрать лучший. Продолжаем рубрику. На этот раз приготовим тосты с яйцами пашот и апельсиновый чай.
Предлагайте в комментариях рецепты, а девушки попробуют приготовить в следующем выпуске. Завтрак готовили Даша и Настя.
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