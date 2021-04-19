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Завтрак с Фишками: идеальные сырники

Завтрак с Фишками: идеальные сырники (1 фото)

Автор:
19 апреля 2021 20:42
Сообщество : Еда
Метки: Дзен Фишки   Завтрак с Фишками   вкусный завтрак   завтраки   морс   простые блюда   рецепты   сырники   
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Мы запускаем новый формат кулинарных постов на Фишках. Готовим простые и вкусные блюда. Только проверенные рецепты. Мы пробуем множество разных рецептов, чтобы выбрать лучший.

Начнём с рецепта безумно вкусных сырников и клюквенного морса.

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Метки: Дзен Фишки   Завтрак с Фишками   вкусный завтрак   завтраки   морс   простые блюда   рецепты   сырники   
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Агент Безопасной Национальности 19 минут назад
"Готовим простые и вкусные блюда."
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Никифоридис

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