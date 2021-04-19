Завтрак с Фишками: идеальные сырники

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Начнём с рецепта безумно вкусных сырников и клюквенного морса.
Предлагайте в комментариях рецепты, а девушки попробуют приготовить в следующем выпуске.
Сырники готовилаи Даша и Настя
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