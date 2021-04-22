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45 главных достопримечательностей Екатеринбурга

45 главных достопримечательностей Екатеринбурга (1 фото)

Автор:
22 апреля 2021 08:28
Сообщество : Путешествия
Метки: Россия   города   екатеринбург   красота   отдых   фото   
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Каждый гость столицы Урала найдет для себя что-то удивительное. Специально для самостоятельных туристов на асфальт нанесена «Красная линия», идя по которой можно изучить основные достопримечательности города. Часть знаковых мест связано с царской семьей – храм на Крови и монастырь у Ганиной Ямы. Среди необычных арт-объектов – памятник клавиатуре, группе «The Beatles». Для осмотра города с высоты обустроена смотровая площадка в БЦ Высоцком.

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Метки: Россия   города   екатеринбург   красота   отдых   фото   
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