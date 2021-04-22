45 главных достопримечательностей Екатеринбурга

Плотина Городского пруда на реке Исеть

Среди местных жителей известно название «Плотинка». Строительство плотины закончилось в 1723 году. В 1998 году в боковом разрезе проложен пешеходный тоннель. Боковые стены плотины украшены барельефами. На площади у плотины проводят городские праздники, летом можно насладиться световым шоу у фонтана. К плотине прилегает Исторический сквер. В нем размещены старинные постройки, арт-объекты, памятник де Геннину и Татищеву, «сад камней».

Дом Севастьянова

Яркое и нарядное здание рядом с плотиной является одним из самых узнаваемых архитектурных символов города. Дом построен в 1817 году и выделяется полукруглой ротондой на углу дома. В XIX веке новый владелец Севастьянов добавил к классическому облику дома декоративные элементы барокко и неоготики. Во время реконструкции дому, больше похожему на дворец, вернули праздничную цветовую гамму из зеленых, белых и красных цветов.

Смотровая площадка БЦ «Высоцкий»

Небоскреб Высоцкий построен в центре города и до строительства башни Исеть был самым высоким зданием в городе. Смотровая площадка бизнес-центра находится на 52 этаже – в 186 метрах над землей. С нее открывается прекрасный панорамный обзор на город. Особенно хорошо видны главные достопримечательности города – Городской пруд и плотина у него, храм на Крови, Ельцин-центр. В ясную погоду видно озеро Шарташ.

Улица Вайнера

«Уральский Арбат» – пешеходная улица города, на которой всегда оживленно и многолюдно. Одна из самых старых улиц города впервые упоминается в документах в 1740-ых годах. Многие памятники архитектуры на ней охраняются государством. За сотни лет улица сохранила торговое значение. Здесь расположено множество небольших магазинов и крупных торговых центров. Установлены оригинальные памятники – Майклу Джексону и Гене Букину.

Екатеринбург-Сити

Деловой квартал, призванный объединить коммерческие площади, гостиницы, развлекательные центры. Строительство всех запланированных зданий еще не завершено, однако уже сейчас комплекс является визитной карточкой бизнеса Урала. Высокие и стильные здания современной архитектуры великолепно смотрятся на фоне Городского пруда. Башня Исеть имеет высоту 212 метров. В комплекс входят гостиница Hyatt Regency и деловой дом Демидов.

ЦПКиО имени В. В. Маяковского

Крупный парк для активного досуга и отдыха на природе. Общая площадь парка – 90 га, из которых 70 га занимает лес. Ежегодно его посещает более 2,5 млн человек. По парку проложены тематические аллеи для прогулок со скульптурами – Аллея молодоженов, Ретро-аллея, Литературная аллея. Есть зона с аттракционами, контактный мини-зоопарк, веревочный парк, парк с динозаврами. Украшает парк светомузыкальный фонтан.

Международный центр искусств «Главный проспект»

Открыт в 2018 году. Центр объединил в своих стенах залы с выставками живописи и скульптуры, экспозицию минералов, Краеведческий музей и площадку для проведения концертов. Культурное городское пространство занимает площадь более 2 000 м², на которой проводится большое количество знаковых мероприятий Екатеринбурга. В центре работают постоянные выставки POP Art, Alvitr Gallery, «Гутенберг», есть работы Энди Уорхола.

Объединённый музей писателей Урала

Литературно-мемориальный музей, давший возможность для создания мероприятий нового формата, объединяющего театральное и литературное искусство. В его состав входит несколько филиалов, часть из них образуют Литературный квартал. Это уникальное место в центре города, где на экскурсиях среди памятников деревянного зодчества можно ощутить себя в XIX веке. На площадке у музеев есть воссозданные каретные сараи, конюшня.

Храм на Крови

Самый большой храм Екатеринбурга, построенный на месте дома Ипатьева, где расстреляли царскую семью. Пятикупольный храм состоит из двух уровней в разных стилях. Верхний – светлый, с множеством окон. Нижний – полумрачный, с криптой, где воссоздана расстрельная комната. У храма стоит проникновенный памятник царской семьи – они изображены в момент спуска в подвал на расстрел. Рядом с храмом расположен Музей царской семьи.

«Красная линия»

Красная линия на асфальте появилась в 2011 году. Она ведет туристов по самым интересным и знаковым местам города. Длина маршрута для самостоятельной пешеходной экскурсии составляет 6,5 км. За определение лучших достопримечательностей города голосовало около 11 000 человек. Всего в списке мест на маршруте значится 35 объектов. На сайте маршрута «Красная линия» можно скачать аудиогид на русском и английских языках.

Набережная Рабочей молодежи

Старая улица города, основанная в 1919 году, проходит по правому берегу Городского пруда. Ее протяженность составляет 2 км. На набережной в большом количестве расположены исторические архитектурные памятники – здание мужской гимназии, дом купца Пшеничникова, дом начальника горных заводов Урала. Хорошо видны Ельцин-центр, башня Исеть, просматривается Олимпийская набережная Исети на противоположной стороне.

Лучшие музеи Екатеринбурга

Самые интересные музеи города, которые стоит обязательно посетить.

Музей истории камнерезного и ювелирного искусства

Располагается в здании XIX века. В его обширных коллекциях представлены работы уральских самобытных мастеров 1920-1930-ых годов. Экскурсоводы рассказывают о деятельности завода «Русские самоцветы», традициях Императорской гранильной фабрики Екатеринбурга, истории русского ювелирного искусства, начиная с IX века. Есть экспозиция минеральных камней, произведения современного ювелирного и камнерезного искусства.

Музей истории Екатеринбурга

Основан в 1940-ых годах. Занимает несколько старинных зданий на улице Карла Либкнехта. Основное здание построено в 1840 году и является памятником истории и культуры. Постоянная экспозиция музея рассказывает про историю Екатеринбурга, улицы старого города, природные богатства рек и земель. Археологическая выставка рассказывает о первых металлургах края, показывает артефакты III-VII веков до нашей эры.

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Художественная галерея, занимающая два здания. Среди постоянных выставок музея – русские иконопись и живопись XVII-XX веков, работы декоративно-прикладного искусства уральских мастеров, Каслинское литье, коллекции фарфора и стекла, изделия Тобольской народной кости. Выставлены работы Малевича, Саврасова, Левитана, Шишкина. Отдельное подразделение рассказывает о наивном искусстве, выставлена графика, живопись, скульптура.

Свердловский областной краеведческий музей

Основан в 1870 году. Основные тематические экспозиции – природа Уральского края, археология, нумизматика, этнография, архитектурно-художественная история края. Уникальным экспонатом является деревянная скульптура Большого Шигирского идола, чей возраст по оценкам ученых составляет более 9000 лет. Всего в фондах филиалов музея более 700 000 экспонатов. Ежегодно его посещают около 270 000 человек.

Музей Свердловской железной дороги

Расположен в красивом здании Старого вокзала 1878 года, оформленном в псевдорусском стиле. Посетители музея узнают о истории и развитии уральской железной дороги, увидят старинные экспонаты, макеты железнодорожных станций, коллекцию моделей паровозов и поездов. На площади перед музеем установлены скульптуры работников жд-сферы разных эпох. Оригинальной композицией является скульптурная группа «Пассажиры».

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Фотографический музей «Дом Метенкова»

Находится в доме известного фото-летописца Метенкова. В течение 40 лет он путешествовал по Уралу, составляя фото-свидетельства проходящего времени. Экспозиции музея рассказывают об истории развитии фотографии в Екатеринбурге за последние 150 лет. Самое старое фото музея датируется 1863 годом. Помещение оформлено в виде фотоателье. В нем проходят лекции, мастер-классы, творческие встречи.

Президентский центр Б. Н. Ельцина

Общественный центр, расположенный у Екатеринбург-центра. Основной культурный объект – музей первого президента России Б. Ельцина. В нем рассказывается о политической современной жизни страны и личности Бориса Николаевича. Его 9 залов оформлены с использованием современных мультимедийных технологий, есть много интерактивных экспозиций. На открытии центра присутствовали В. Путин, Д. Медведев, Н. Ельцина.

Архитектурные достопримечательности Екатеринбурга

Памятники архитектуры и градостроительства, самые заметные исторические здания и сооружения города.

Здание Свердловского горсовета

Региональный памятник архитектуры расположен на площади 1905 года. Площадь покрыта брусчаткой, воссоздавая ее исторический образ в XIX веке. В центре площади установлен памятник В.И. Ленину. Строительство здания горсовета началось в конце XIX века. Окончательный архитектурный облик в стиле сталинского ампира здание получило в 1940-ых годах. Особенности оформления – колонны, монументальное панно «Салют Победы».

Усадьба Расторгуевых-Харитоновых

Архитектурный памятник, украшающий центр Екатеринбурга. Усадьба расположена на Вознесенской горке, с которой открывается отличный вид на знаковые места города. Усадьба строилась с 1794 по 1824 годы. Ее постройки имеют стиль классицизма. Ассиметричная композиция и угловой дом придают фасаду здания с центральной стороны оригинальный вид. В строительстве усадьбы принимали участие архитекторы Малахов и Адамини.

Белая башня на Уралмаше

Бывшая водонапорная башня, построенная в 1931 году. Составляет в высоту 29 метров. Гидротехническое сооружение является памятником архитектуры конструктивизма и неофициальным символом района Уралмаш. Благодаря действиям общественных фондов после выведения из эксплуатации башня не разрушилась. На ее переоборудованных площадках устраивают театральные перформансы, показывают медиапанораму.

«Городок чекистов»

Архитектурный комплекс 1929-1936 годов, состоящий из 14 зданий. Памятник конструктивистского стиля занимает квартал зданий, построенных по заказу НКВД-ОГПУ. В них проживал командный состав этой организации, из-за чего квартал и получил в народе свое название. Внутри коммуны размещались также помещения для внерабочей жизни. Внешний периметр квартала имел только двое ворот, попасть внутрь можно было только по пропускам.

Дом Главного горного начальника

Федеральный памятник архитектуры начала XIX века построен по проекту архитектора Мелехова. Он реконструировал уже существующий особняк берг-инспектора Булгакова, добавив в него декоративные детали оформления. Фасад дома, обращенный к пруду, украшен мезонином и портиком. Между первым и вторым этажом проложена аркада, чуть выше расположена колоннада. Третий ярус портика составляют тонкие коринфские колонны.

Главные театры Екатеринбурга

Лучшие концертные и театральные площадки города.

Театр оперы и балета

Основан в 1912 году. Здание театра является историческим памятником. Архитектор при создании его проекта вдохновлялся зданиями оперы в Одессе и Вене. Фасад театра украшен балконами с балюстрадами, лепниной, скульптурами муз. Зал вмещает 914 зрителей, есть несколько категорий мест. Спектакли показывают каждый день. В репертуаре значится около 20 оперных и 20 балетных постановок. Театральная труппа часто гастролирует.

Коляда-Театр

Основан в 2001 году и в течении нескольких лет показывал спектакли на сценах других театров. С 2014 года постановки Коляда-Театра можно увидеть в стенах бывшего кинотеатра Искра. Главный зрительский зал рассчитан на 124 места, камерный – на 50. Театральная труппа состоит из 40 человек. В репертуаре спектакли для разных возрастных категорий, стоит учитывать, что большая их часть имеет ограничение 18+.

Свердловская филармония

Создана в 1936 году. Располагается в величественном здании 1915 года в стиле классицизма с элементами неоготики. Концертный зал вмещает 700 зрителей, камерный – 120 зрителей. В залах есть уникальные рояли, а также орган из 4120 труб. При филармонии организованы ансамбли русских народных инструментов, симфонический хор, выступают трио баянистов, концертные исполнители. Всего в филармонии работает 197 артистов.

Цирк имени В. И. Филатова

Ажурный купол цирка на западном берегу Исети видно издалека. Его высота – 50 метров. Архитектура здания позволяет исполнять в его стенах сложные номера. Цирковые программы с удовольствием смотрят и дети, и взрослые. В представлениях задействованы артисты разных цирковых жанров – клоуны, дрессировщики, акробаты. С гастролями на арене выступают знаменитые цирковые коллективы страны и мира, проводят фестивали.

Лучшие сады и парки Екатеринбурга

Среди них – красивые места для неспешных прогулок, и популярный спортивный комплекс для активного отдыха на свежем воздухе.

Екатеринбургский дендропарк

Состоит из двух парков. Парк на улице Первомайской основан в 1932 году. На месте соснового леса у двух озер высажено около 300 видов растений из Сибири, с Дальнего Востока, Северной Америки. Здесь же расположен первый розарий Урала, в котором растут около 100 видов роз. С 1948 года работает парк на улице 8 Марта, площадью 7,5 га. Он выполнен в стиле регулярных французских парков. Установлен фонтан, есть Зимний сад.

Харитоновский сад

Основан на месте английского сада, разбитого у усадьбы Расторгуевых-Харитоновых в 1826 году. Естественный ландшафт свойственный английскому парковому стилю придет саду уют и комфорт, что делает его одним из любимых мест для прогулок у жителей города. В центре сада расположено искусственное озеро, на острове которого расположена изящная ротонда. В глубине парка уцелел старинный каменный грот, где хранили вина.

Парк «Зелёная Роща»

Основан в XVIII веке. Зеленая роща находилась на территории Ново-Тихвинского монастыря. Тихая и уютная монастырская роща полюбилось жителям города как место для спокойных прогулок. Территория современного парка занимает 24 га. В нем растут преимущественно хвойные деревья. На тенистых аллеях можно встретить белок, которые с удовольствием принимают лакомства. Оборудованы детские и спортивные площадки.

Парк Победы

Расположен в лесном массиве у озера Шувакиш. Лес состоит из берез и сосен. Лесопарковая территория используется для прогулок и занятий спортом. Проложены беговые дорожки, установлены турники и тренажеры, оборудованы спортивные площадки. Есть зона с беседками и мангалами. Работает пункт проката велосипедов и квадроциклов, веревочный парк. В озере можно рыбачить. Зимой заливают каток и наряжают новогоднюю елку.

Спортивный комплекс «Уктус»

Горнолыжный комплекс популярен не только у жителей Екатеринбурга, но и у гостей города. Со склонов гор можно кататься на горных лыжах, сноуборде, тюбингах и снегоходе. Сноупарк оборудован двумя трамплинами, перилами и 6-метровым спайном. Для детей есть спортивная школа. В летнее время работает парк аттракционов, есть прокат велосипедов, гироскутеров, питбайков. Круглогодично работает термальный комплекс.

Церкви и храмы Екатеринбурга

Культовые места города, знаменитые монастыри и величественные соборы.

Монастырь Святых Царственных Страстотерпцев

Среди паломников и туристов место известно также как Ганина Яма. В этом месте в шахте рудника первоначально захоронили останки расстрелянной царской семьи в 1918 году. В 2000 году в урочище основали монастырь. Ежегодно его посещают около 300 000 человек. Монастырь состоит из семи деревянных храмов. Установлены памятники членам царской семьи. Территория монастыря красива, постройки расположены среди высоких сосен.

Храм Вознесения Господня

Строительство каменного храма началось в 1789 году на месте старой ветхой церкви. Он считается самым старым храмом Екатеринбурга. Величественный храм расположен на Воскресной горке – в одном из самых живописных мест города. Храм в редком стиле барокко торжественно красив – его небесно-голубые стены сочетаются с белыми декоративными элементами и золотыми куполами. Украшает храм высокая колокольня.

Храм Большой Златоуст

Воссозданный в 2006-2013 годах храм-колокольня. Храм выполнен в классическом византийском стиле. Уникальная планировка делает сооружение интересным архитектурным объектом. Изначально колокольня должна была располагаться на входе в отдельно стоящий храм. Однако из-за нехватки средств основное здание храма так и не построили, а колокольню освятили в качестве храма. Его колокольный перезвон слышно далеко на улицах города.

Ново-Тихвинский монастырь

Женский монастырь, основанный в 1809 году. Считается одним из самых крупных в России. Имеет два подворья – Елизаветинское и Свято-Симеоновское. Главный храм обители – собор Александр Невского. Он возведён в стиле позднего классицизма в 1838-1854 года. Сестры монастыря ведут активную деятельность – их силами работает знаменитая иконописная мастерская, издательство, благотворительная столовая, духовно-просветительский центр.

Свято-Троицкий кафедральный собор

Главный храм города расположен в центре города. Построен в XIX веке. Роскошный собор выполнен в классическом архитектурном стиле. Необычным является желтый цвет стен, над которыми сияют позолоченные купола. Колокольня собора состоит из трех ярусов. В дни Пасхи на нее может подняться любой желающий и попробовать себя в роли церковного звонаря. Внутренние стены храма расписаны в ярко-желтых и голубых тонах.

Памятники и монументы Екатеринбурга

В городе очень много скульптурных композиций на улице Вайнера. Кроме них есть и другие полюбившиеся и ставшие популярными у жителей и гостей города арт-объекты и памятники.

Памятник Татищеву и де Геннину

Памятник основателям городу установлен у плотины Городского пруда. Памятник открыт в 1998 году, в год празднования 275-летия Екатеринбурга. Бронзовые скульптуры изготовлены на заводе Уралмаш. Автор проекта ­– П.П. Чусовитин. Деятели изображены в полный рост, они стоят рядом друг с другом. Фигуры похожи друг на друга из-за чего их часто путают. Среди жителей города памятник получил юмористическое название «Бивис и Батхед».

Памятник клавиатуре

Скульптура в стиле лэнд-арт на городской набережной. Входит в список самых посещаемых достопримечательностей города. Представляет собой бетонную копию компьютерной клавиатуры в масштабе 1:30. В нее входят 104 клавиши, самая тяжелая клавиша пробела весит 500 кг. Общий размер всего памятника – 16*4 метра. Необычный памятник посещал автор одного из первого языков программирования «Паскаль» – Никлаус Вирт.

Памятник группе «The Beatles»

Памятник британской группе установлен недалеко от памятника клавиатуре. Скульптурная композиция имеет необычный вид. Фигуры музыкантов выполнены в виде силуэтов на фоне стены из кирпича. Кирпичную стену украсили граффити-работами, посвященными творчеству ливерпульской четверки. Перед фигурами установлен черный помост, изображающий сцену. На открытии памятника присутствовала группа The Quarrymen, основанная Ленноном.

Памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади

Расположен на входе в ТРК Антей напротив гостинцы, где жил Высоцкий во время гастролей в Екатеринбурге. Высоцкий изображен играющим на гитаре для своей жены Марины Влади. Идею памятника создатели сначала согласовали с сыном Высоцкого – Никитой. Бронзовые фигуры отлиты в полный рост. На открытии памятника в 2006 году присутствовали актеры Золотухин и Филиппенко, а также мэр города Чернецкий.

Обелиск на границе Европа-Азия

В 17 км от Екатеринбурга установлен 30-метровый обелиск из красного гранита, символизирующий условную границу между двумя частями света. Его окружают красивые клумбы и уютные беседки. Впервые обелиск установили в 1837 году к приезду императора. Его разрушили во время Гражданской войны, но потом установили новый – уже без герба орла на вершине. В 2008 году обелиск перенесли в другое место – ближе к городу Новоуральск.

Природные достопримечательности Екатеринбурга

В черте города и в его окрестностях есть популярные места отдыха на природе, это озера, пруды и красивые горные образования.

Верх-Исетский пруд

Искусственный водоем, образованный в 1720-ых годах для обеспечения водой завода поблизости. Площадь пруда составляет 16 км², максимальная глубина – 2,5 метра. Самый популярный участок для купания расположен у яхт-клуба. Вход в воду здесь пологий. Есть пирс, прокат лодок и катамаранов. Самым благоустроенным считается пляж на Большом Конном полуострове – есть открытый бассейн, беседки с мангалами, детская площадка с аниматорами.

Шарташские каменные палатки

Уникальный памятник природы в черте города. Представляет собой скалистые образования причудливой формы, достигающие высоты в 12 метров, а вместе с холмом – в 25 метров. Возраст необычных скал составляет 300 млн лет. Лесная зона вокруг Каменных Палаток благоустроена и является популярным местом для прогулок. Рядом с природным памятником устроен каменный амфитеатр, гармонично вписывающийся в природный ландшафт.

Озеро Шарташ

Озеро образовано около 1 млн лет назад. Расположено рядом с Каменными палатками. Территория вокруг озера обустроена для комфортного отдыха на природе. Среди лесного массива проложены пешие и велосипедные дорожки, есть зоны с беседками и мангалами, благоустроенный пляж, лодочная станция, домики для проживания. Можно взять в прокат снасти и устроить рыбалку. Из развлечений – веревочный городок, тир, лазертаг, бани.