"Русская крестьянка, родившая 69 детей" или ещё раз о фейках в интернете

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"Когда Валентина больше не смогла родить, то Федор нашел себе вторую жену.

Во втором браке у мужчины родилось еще 18 детей. Вторая жена подарила мужу шесть двойняшек и две тройни. Шуйский крестьянин стал отцом 87 детей. Ген многодетности передавался по линии отца, так как при смене жены наследственность на близнецов и тройняшек оставалась."

А первую куда дел? А самое главное, чем простой крестьянин их всех кормил? И почему вообще данного крестьянина так интересовал вопрос продолжения рода? Но это всё конечно вопросы, которые можно отнести к риторическим. Интереснее тут другое, про некий "ген многодетности", передававшийся по линии отца. То есть муж, жену снабжал своими "генами многодетности" и она ему рожала тройнями и четвернями? Люди мало-мальски знакомые с репродуктивной системой человека просто улыбнутся, а впечатлительный, неокрепший ум навсегда останется уверенным в справедливости этого утверждения...