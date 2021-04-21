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"Русская крестьянка, родившая 69 детей" или ещё раз о фейках в интернете

"Русская крестьянка, родившая 69 детей" или ещё раз о фейках в интернете (7 фото)

Автор:
21 апреля 2021 20:07
Метки: Социальные сети   интернет   общество   фейки   
965
7
Несколько дней назад на популярном ресурсе мне на глаза попался пост, который поражает не столько содержанием, сколько откровенной бредовостью оного. Заинтересовавшись откуда же могла взяться такая информация, я решила выяснить судьбу фейка подробнее. При этом он оказался настолько популярным, что его не перепостил только ленивый, включая иностранные ресурсы.
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Метки: Социальные сети   интернет   общество   фейки   
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5  комментариев
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67k
Фома 11 часов назад
Понятно, что это всё ложь (давайте называть более привычным словом, хотя уже кому как), но на эту фразу, у меня есть свое мнение :"... почему данного крестьянина так интересовал вопрос продолжения рода?" (Ц) , да всё просто, процесс нравился
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8k
Alexander 3 часа назад
Я про супер-крестьянку читал ещё году, так в 1973, в польском журнале Panorama.
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4k
Fishki_surfer 10 часов назад
То, что фотографии к делу не относятся, оно понятно.
Для доказательства достаточно было одного предложения: многодетный крестьянин умер за 50 лет до изобретения фотографии.

Однако, "левые" фото не доказывают, что факт рождения 69 детей одной женщиной - фейк.

Хотя история сама по себе сомнительна (по причине сомнительности первоисточника - отчета Никольского монастыря в СПб.). Хоть и возможна биологически.
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26k
turyst Fishki_surfer 9 часов назад
А так и бывает.
Накидают к правдивой информации, кучу лжи и всё.
Никто не верит. Даже тем крупицам правды, что остались.
Т.к. теперь, все верят в то, что это ложь.
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438
Андрей 10 часов назад
И как он кормил такую ораву?
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