"Русская крестьянка, родившая 69 детей" или ещё раз о фейках в интернете

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Несколько дней назад на популярном ресурсе мне на глаза попался пост, который поражает не столько содержанием, сколько откровенной бредовостью оного. Заинтересовавшись откуда же могла взяться такая информация, я решила выяснить судьбу фейка подробнее. При этом он оказался настолько популярным, что его не перепостил только ленивый, включая иностранные ресурсы.
Описание якобы происходивших событий звучит так:
"Фёдор Васильев с первой женой Валентиной проживали в селе Васильевское Шуйского уезда ( в настоящее время Ивановская область) между 1725 и 1765 годом. По версии Книги рекордов Гиннеса, Валентина была самой плодовитой из матерей России. По некоторым источникам, она вышла замуж за Федора в семнадцать лет и прожила с ним в браке около сорока лет. Среди детей было шестнадцать близнецов, семь тройняшек, четыре четверни. Двое близнецов скончались в младенчестве. В общей сложности, сверхгероиня перенесла двадцать семь родов."
Уже хорошо, уже интересно. Выносить и родить четверню и в наше время не каждая сдюжит, а тут русская крестьянка в перерывах между тяжёлым будничным трудом умудрилась аж 4 четверни выносить, родить и не умереть.
"Фёдор Васильев с первой женой Валентиной проживали в селе Васильевское Шуйского уезда ( в настоящее время Ивановская область) между 1725 и 1765 годом. По версии Книги рекордов Гиннеса, Валентина была самой плодовитой из матерей России. По некоторым источникам, она вышла замуж за Федора в семнадцать лет и прожила с ним в браке около сорока лет. Среди детей было шестнадцать близнецов, семь тройняшек, четыре четверни. Двое близнецов скончались в младенчестве. В общей сложности, сверхгероиня перенесла двадцать семь родов."
Уже хорошо, уже интересно. Выносить и родить четверню и в наше время не каждая сдюжит, а тут русская крестьянка в перерывах между тяжёлым будничным трудом умудрилась аж 4 четверни выносить, родить и не умереть.
При этом практически везде приводят вот эту "реальную фотографию Васильевой".
Ничего не скажешь, милая старушка, одетая по моде... викторианской. И это даже не фото, а дагерротип. Ну а учитывая, что в России и тех-то не было во времена Екатерины ||, не то что фотографий, уровень абсурда потихоньку начинает набирать обороты.
Ничего не скажешь, милая старушка, одетая по моде... викторианской. И это даже не фото, а дагерротип. Ну а учитывая, что в России и тех-то не было во времена Екатерины ||, не то что фотографий, уровень абсурда потихоньку начинает набирать обороты.
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А дальше больше:
"Русские женщины в те времена отличались крепким здоровьем и отменным терпением. Условия проживания в Шуе в те времена считались благополучными. Быстрыми темпами налаживалось ткацкое производство, которое позволяло иметь доход купечеству и не бедствовать крестьянству.
Российская императрица Екатерина II была настолько изумлена количеством детей, что распорядилась предоставить семье щедрое вознаграждение за вклад в демографический подъем Российской Империи."
Это у крестьян-то в 18 веке было отменное здоровье? Интересно откуда? Видимо из-за разнообразного, полезного и насыщенного всеми возможными микро и макроэлементами правильного, сбалансированного питания и постоянного размеренного труда на свежем воздухе. Особенно укреплению здоровья наверное способствовали непрерывные роды каждые 7-9 месяцев. А так же ткацкое производство, которое вообще неизвестно каким боком относится к здоровью крестьян, но зато какая убедительная и многозначительная фраза получилась.
И тут в посте приводится портрет императрицы. Должен бы возникнуть логичный вопрос, а почему не фото? Вон крестьянку какую-то сфотографировали, а императрица фоткаться отказалась?
"Русские женщины в те времена отличались крепким здоровьем и отменным терпением. Условия проживания в Шуе в те времена считались благополучными. Быстрыми темпами налаживалось ткацкое производство, которое позволяло иметь доход купечеству и не бедствовать крестьянству.
Российская императрица Екатерина II была настолько изумлена количеством детей, что распорядилась предоставить семье щедрое вознаграждение за вклад в демографический подъем Российской Империи."
Это у крестьян-то в 18 веке было отменное здоровье? Интересно откуда? Видимо из-за разнообразного, полезного и насыщенного всеми возможными микро и макроэлементами правильного, сбалансированного питания и постоянного размеренного труда на свежем воздухе. Особенно укреплению здоровья наверное способствовали непрерывные роды каждые 7-9 месяцев. А так же ткацкое производство, которое вообще неизвестно каким боком относится к здоровью крестьян, но зато какая убедительная и многозначительная фраза получилась.
И тут в посте приводится портрет императрицы. Должен бы возникнуть логичный вопрос, а почему не фото? Вон крестьянку какую-то сфотографировали, а императрица фоткаться отказалась?
Читаем дальше, это интересно:
"Когда Валентина больше не смогла родить, то Федор нашел себе вторую жену.
Во втором браке у мужчины родилось еще 18 детей. Вторая жена подарила мужу шесть двойняшек и две тройни. Шуйский крестьянин стал отцом 87 детей. Ген многодетности передавался по линии отца, так как при смене жены наследственность на близнецов и тройняшек оставалась."
А первую куда дел? А самое главное, чем простой крестьянин их всех кормил? И почему вообще данного крестьянина так интересовал вопрос продолжения рода? Но это всё конечно вопросы, которые можно отнести к риторическим. Интереснее тут другое, про некий "ген многодетности", передававшийся по линии отца. То есть муж, жену снабжал своими "генами многодетности" и она ему рожала тройнями и четвернями? Люди мало-мальски знакомые с репродуктивной системой человека просто улыбнутся, а впечатлительный, неокрепший ум навсегда останется уверенным в справедливости этого утверждения...
"Когда Валентина больше не смогла родить, то Федор нашел себе вторую жену.
Во втором браке у мужчины родилось еще 18 детей. Вторая жена подарила мужу шесть двойняшек и две тройни. Шуйский крестьянин стал отцом 87 детей. Ген многодетности передавался по линии отца, так как при смене жены наследственность на близнецов и тройняшек оставалась."
А первую куда дел? А самое главное, чем простой крестьянин их всех кормил? И почему вообще данного крестьянина так интересовал вопрос продолжения рода? Но это всё конечно вопросы, которые можно отнести к риторическим. Интереснее тут другое, про некий "ген многодетности", передававшийся по линии отца. То есть муж, жену снабжал своими "генами многодетности" и она ему рожала тройнями и четвернями? Люди мало-мальски знакомые с репродуктивной системой человека просто улыбнутся, а впечатлительный, неокрепший ум навсегда останется уверенным в справедливости этого утверждения...
Среди фотографий, используемых в постах про рекордсменку, чаще всего приводят следующие снимки, которые без зазрения совести подписывают, как реальные изображения семьи Васильевых, опять же не обращая внимания на то, что:
во-первых, в описываемый период времени фотографии в России не существовало в принципе;
во-вторых, кто изображён на фото.
Рассмотрим эти три самые часто используемые фотографии.
во-первых, в описываемый период времени фотографии в России не существовало в принципе;
во-вторых, кто изображён на фото.
Рассмотрим эти три самые часто используемые фотографии.
Да, действительно совсем недурно одевались и жили крестьяне в Шуе. Особенно наверное пхать, косить и выгребать коровники в таком роскошном сюртуке удобно. Ах, это явно на выход, для встречи с Екатериной по случаю Фёдор Васильев прикупил, да и ткачество хорошо, по утверждению автора, развивалось. Вон даже дети не босые, не в лаптях. Определённо в 18 веке крестьянам жилось крайне вольготно на Руси.
На самом же деле на фото, сделанном между 1910 и 1917 годами семья купца Поленова, расстрелянная в 1918 году.
На самом же деле на фото, сделанном между 1910 и 1917 годами семья купца Поленова, расстрелянная в 1918 году.
Тоже интересное фото. Обратите внимание на шестерых пожилых людей в центре фото: один мужчина и 5 женщин приблизительно одного возраста. Вот где-то среди этих пожилых дам как утверждают авторы фейка якобы сама Васильева, а все остальные это дети. Включая импозантного пожилого мужчину с бородой, наверное.
На самом же деле больше похоже на групповую фотографию какого-нибудь интерната, школы или другого учреждения, а люди в центре персонал этого учреждения. Ну или как вариант, это несколько семей,возможно связанных некими кровными узами. Но доподлинно узнать это невозможно. Дорогие были фотографии, поэтому старались делать больше групповых снимков.
При этом мы не забываем о том, что во времена описываемых событий фотографии не существовало и переходим к следующему фото.
На самом же деле больше похоже на групповую фотографию какого-нибудь интерната, школы или другого учреждения, а люди в центре персонал этого учреждения. Ну или как вариант, это несколько семей,возможно связанных некими кровными узами. Но доподлинно узнать это невозможно. Дорогие были фотографии, поэтому старались делать больше групповых снимков.
При этом мы не забываем о том, что во времена описываемых событий фотографии не существовало и переходим к следующему фото.
Ну тут прекрасно всё, особенно Британский флаг. Наверное крестьяне во времена Екатерины II пропагандировали дружбу народов и очень любили фотографироваться, в отличие от самой императрицы [рукалицо].
Авторский пост
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Метки: Социальные сети интернет общество фейки
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Для доказательства достаточно было одного предложения: многодетный крестьянин умер за 50 лет до изобретения фотографии.
Однако, "левые" фото не доказывают, что факт рождения 69 детей одной женщиной - фейк.
Хотя история сама по себе сомнительна (по причине сомнительности первоисточника - отчета Никольского монастыря в СПб.). Хоть и возможна биологически.
Накидают к правдивой информации, кучу лжи и всё.
Никто не верит. Даже тем крупицам правды, что остались.
Т.к. теперь, все верят в то, что это ложь.