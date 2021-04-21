Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил на постоянной основе ограничить доступ россиянам на курорты Турции и Египта, аргументировав тем, что эти места будут постоянными рассадниками коронавируса из-за туристов со всего мира.
«Мы отпускаем, они заражаются, и начинаем снова лечить. Надо навсегда закрыть все южные курорты и Египет не открывать. Туда будут слетаться со всей планеты люди, и зараза всегда там будет находиться», — заявил глава либерал-демократов. Далее, как сообщает источник, он напомнил, что после открытия Турции новые разновидности коронавируса хлынули в российские города.
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20 апреля в МИД России объявили о скором запуске чартеров на курорты Египта, в том числе в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. По данным источника, это может произойти в середине мая.
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Ранее в ТАСС сообщили, что из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, Россия ограничивает авиасообщение с Турцией, с 15 апреля до 1 июня.
Для особо одарённых или сильно нуждающихся, правительством на этот период оставлено только два рейса в неделю.
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Этот старый клоун уже не смешон.
я против Сибири вообще ничего не имею и мне там нравиться больше чем в Египте или Турции, но я хочу иметь возможность выбора, где мне тратить свои средства.