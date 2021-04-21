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Жириновский считает необходимым закрыть курорты Египта и&nbsp;Турции для россиян навсегда

Жириновский считает необходимым закрыть курорты Египта и Турции для россиян навсегда (1 фото + 3 видео)

Автор:
21 апреля 2021 00:01
Сообщество : Вестник геополитики
Метки: Россия   Турция   видео   жириновский   лдпр   навсегда   ограничения   туризм   
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил на постоянной основе ограничить доступ россиянам на курорты Турции и Египта, аргументировав тем, что эти места будут постоянными рассадниками коронавируса из-за туристов со всего мира.

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Метки: Россия   Турция   видео   жириновский   лдпр   навсегда   ограничения   туризм   
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523
Шурман 2 часа назад
Давайте так , сегодня у нас открыли полеты внутри Европы ( сцука наконец ) денег народ пропарил за рейсы очень много и мало кому вернули , но все проблемы только у России и у Русских , млять ну у вас есть где отдыхать , лыжи не закрывали или море тоже не закрывали все летали как могли , вакцина от которой тромбозов нет на , что еще ? Анального освободить и все жизнь удалась ? . Клоун из Украины орет что бы все отношения с Россией закрыть да говно вопрос 2 краника и терминалы . Америка орет дайте нам доступ в черное море ? какого хрена где вы и где это море ? . Байден 2х слов связать не может но принимает решение , скоро такой шиздец начнётся что не дай бог , самое страшное что штаб квартира НАТО и Совет Европы от меня 2-4 км . Будут епашить я вам еще и видео сниму , Чехия вообще офигела по самое не горюй .
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472
D. K 44 минуты назад
Наша беда в том, что люди которые должны принимать таблетки, принимают законы.
Этот старый клоун уже не смешон.
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2k
Красаучег) Час назад
Гоу в Пхукет, там классно и недорого.. был на пляже, где ДиКаприо снимался в фильме.. черепах гонял, бухал много)) понравилось в общем, ездил зимой, ну у нас зима была
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67
Племянник Путина Час назад
ага )) и принудительные отпуска раз в год на курортах Сибири.
я против Сибири вообще ничего не имею и мне там нравиться больше чем в Египте или Турции, но я хочу иметь возможность выбора, где мне тратить свои средства.
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7k
amrita 2 часа назад
старческий маразм....
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9k
Дима! 2 часа назад
Сам из Беларуси и никогда не понимал россиян. Россия огромная и красивая страна с морем и прочими ништяками. Зачем летать к этим *****, которые русских за людей не считают?
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523
Шурман Дима! Час назад
Ну раз не понимал какого куя ты здесь ? Я живу в Европе 21 год и что бы мне кто то сказал что Русский говно уж простите это нужно постараться нагадить , Хохлы и Белорусы представляются всегда Русскими даже на внутренних форумах , знаешь как мне паркет шлифанули ? так сделали что бельгийцы в шоке были сняли еще 1 мм и покрыли нормально к слову денег они получили только задаток еще и украли шлиф машину , слава богу страховка была . Так что Дима пошел ты на хутор бабочек ловить . Белорус зуев
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1k
Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга 2 часа назад
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127k
Редька с хреном Автор поста 2 часа назад
Ну не может МИД напрямую сказать: копайте погреба не южнее Воронежа. По этому засылают Жирика, чтобы тот намекнул, мол идёт волна коронавируса, который в Турции камня на камне не оставит и песок Анталии в стекло превратит - тикайте домой. А недалёкие люди не понимают и хохочут.
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Редька с хреном

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