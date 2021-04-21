«Мы отпускаем, они заражаются, и начинаем снова лечить. Надо навсегда закрыть все южные курорты и Египет не открывать. Туда будут слетаться со всей планеты люди, и зараза всегда там будет находиться», — заявил глава либерал-демократов. Далее, как сообщает источник, он напомнил, что после открытия Турции новые разновидности коронавируса хлынули в российские города.