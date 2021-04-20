Кошки-копилки из "Операции Ы"

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Вспомним в каких фильмах они еще снимались
Наверно все помнят первую сцену новеллы "Опреация Ы" из фильма про приключения Шурика, снятой Леонидом Гайдаем в 1965 году. Трус на рынке торгует репродукциями картин и гипсовыми кошками-копилками. Они были специально изготовлены для этого фильма, как мы видим они были трех видов: лежачие, сидящие и стоящие на задних лапках. Всего в первой сцене я насчитал 24 кошки.
Они присутствуют и в сцене на квартире троицы жуликов, когда они собираются идти на дело. Сколько их было сделано всего - не известно.
Они присутствуют и в сцене на квартире троицы жуликов, когда они собираются идти на дело. Сколько их было сделано всего - не известно.
Во время экскурсии на киностудию "Мосфильм", в музее я заснял одну из сохранившихся кошек. Надо сказать что реквизит на киностудии хранится десятилетиями и не удивительно что эти кошки снялись еще в нескольких фильмах.
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Одну из кошек можно наблюдать в новелле про женитьбу в фильме Гайдая "Не может быть!", снятого в 1975 году. Кошка удачно вписывается в мещанскую обстановку квартиры тридцатых годов.
Год спустя она появляется в фильме "Ты-мне, я-тебе", режиссера Александра Серого, где главную роль также играет Леонид Куравлев. Разглядеть ее достаточно сложно, но при желании можно )) Она стоит на тумбе в квартире главного героя в Москве, где смотрится достаточно неорганично, среди дефицита и антиквариата, хотя может этим режиссер подчеркнул напыщенность и показуху главного героя.
Ну и спустя десять лет одна из кошек, уже с синим бантом появляется в гениальном фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Она греется в доме на печке у главного героя Василия Егоровича Кузякина.
До нашего времени в "живых" осталось только несколько кошек, одна из которых и выставлена в музее. Если вы видели этих кошек еще в каких-то фильмах - пишите в комментариях.
До нашего времени в "живых" осталось только несколько кошек, одна из которых и выставлена в музее. Если вы видели этих кошек еще в каких-то фильмах - пишите в комментариях.
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