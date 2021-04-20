Кошки-копилки из "Операции Ы"

Наверно все помнят первую сцену новеллы "Опреация Ы" из фильма про приключения Шурика, снятой Леонидом Гайдаем в 1965 году. Трус на рынке торгует репродукциями картин и гипсовыми кошками-копилками. Они были специально изготовлены для этого фильма, как мы видим они были трех видов: лежачие, сидящие и стоящие на задних лапках. Всего в первой сцене я насчитал 24 кошки.



Они присутствуют и в сцене на квартире троицы жуликов, когда они собираются идти на дело. Сколько их было сделано всего - не известно.