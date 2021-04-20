"В Норвегии форму сборной России назвали "средним пальцем всему миру""

Известный норвежский комментатор заявил, что новой экипировкой Россия насмехается над запретом использовать госсимволику.
14 апреля, ровно за 100 дней до летних Игр в Токио, Олимпийский комитет России (ОКР) совместно с официальным экипировщиком национальной сборной, компанией Zasport, презентовали коллекцию спортивной одежды, в которой российские атлеты отправятся за медалями Японию.
Как известно, из-за допингового скандала российские спортсмены до 2022 года вынуждены выступать как нейтральные атлеты - без национального флага и гимна страны. Поэтому экипировка, намеренно выполненная в цветах российского триколора, понравилась не всем.
Больше всех подгорело у норвежского спортивного комментатора Яна Петтера Сальтведта. В эфире норвежского телеканала NKR он назвал дизайн российской формы "издевательством" и "средним пальцем всему миру".
Это как средний палец в лицо остальному миру. Этой коллекцией Россия насмехается над остальным миром с одобрения улыбающегося Международного олимпийского комитета. Никто не увидит разницы, никто вообще ничего не заметит — всем и так ясно, что это Россия. Это издевательство над приговором»
Сальтведту вторит глава антидопингового комитета Норвегии Андерс Сульхейм. Он считает, что с Россией обошлись слишком мягко, раз позволили использовать форму в цветах национального флага.
Российские спортсмены будут выступать, как обычно, только под другим именем. Для дальнейшей антидопинговой работы это прискорбно
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев довольно резко отреагировал на критику российской формы и предложил норвежскому комментатору купить мыло и веревку. «И подсказать, что с ними нужно сделать. Ущербные люди. Можно также новый корабль ингаляторов закупить, чтобы вся Норвегия наконец вылечилась. Может, наконец, откажутся от запрещённых препаратов, и мы узнаем реальные места так называемых больных. Считаю, что нужно смотреть на них и улыбаться после таких комментариев. Они ничего не могут сделать с Россией и никогда не смогут, как бы они ни пыжились», - заявил Васильев, подразумевая под "больными" тех норвежских спортсменов, в чьей крови был обнаружен допинг, и которым удалось избежать наказания, сославшись на лечение астмы некими препаратами.
Но как бы кому-то не нравилась российская экипировка, она уже одобрена Международным олимпийским комитетом.
«О, вы только посмотрите. Новая спортивная коллекция России выглядит как гигантский российский флаг. Ага, тот самый, который на Олимпиаде якобы запрещен», - написал в своем "Твиттере" футбольный репортер газеты New York Times Такик Панджа.
Oh look, the Russian Olympic uniform looks like a giant Russian flag. That’s right the Russian flag that was supposedly banned from the 2020 Olympics 🙄 https://t.co/72abw7B3Pi— tariq panja (@tariqpanja) April 15, 2021
Российские дизайнеры просто воспользовались лазейкой: согласно утвержденным 17 декабря 2020 года Спортивным арбитражным судом санкциям, до 16 декабря 2022 года России нельзя размещать эмблемы флага на спортивной форме, при этом сама экипировка может быть выполнена в национальных цветах.
На Олимпиаде в Токио сборная России будет выступать под аббревиатурой ROC - Russian Olympic Committee («команда Олимпийского комитета России»). Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
Источник:
- Антисанкции: Microsoft собрались выпроводить из России
- Санкции за ржач над выводами об отравлении Навального: реакция соцсетей
- Вашингтон признался в «проблеме с русскими»
- Импортозамещение по-русски, или слабоумие и отвага наших современников
- Россияне не считают хорошей идеей наматывать санкционные харчи на гусеницы бульдозеров
Понравилось46
Во первых: если они там все такие болезненные, то пусть уж тогда на параолимпиде выступают.
Второе: если так можно было, то почему мы своих "асматиков" выпустить не можем?
А ведь какие-то 60 лет назад, такого, как обошлись с нашей страной, никогда бы не позволили. Никогда не позволили бы вытирать ноги о нашу страну.
Не хотите принимать наших спортсменов? Принимайте наши танки.
А сейчас что? По сфабрикованным уликам Россия исключается из игр, да улики сфабрикованы, но какая разница?
Весь мир плюет на нас, издевается над нами... а мы терпим, сглатывает и терпим....
================
Чего заслужили - то вам и показали.
А вообще, не норвегам бы песдеть, пусть сперва своих "астматиков" вылечат.