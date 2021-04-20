"В Норвегии форму сборной России назвали "средним пальцем всему миру""

Как известно, из-за допингового скандала российские спортсмены до 2022 года вынуждены выступать как нейтральные атлеты - без национального флага и гимна страны. Поэтому экипировка, намеренно выполненная в цветах российского триколора, понравилась не всем.





Больше всех подгорело у норвежского спортивного комментатора Яна Петтера Сальтведта. В эфире норвежского телеканала NKR он назвал дизайн российской формы "издевательством" и "средним пальцем всему миру".



