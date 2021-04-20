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В Норвегии форму сборной России назвали "средним пальцем всему миру"

В Норвегии форму сборной России назвали "средним пальцем всему миру" (8 фото)

Автор:
20 апреля 2021 14:30
Сообщество : Спорт
Метки: Россия   допинговый скандал   критика   норвегия   российский флаг   санкции   форма   
3570
8

Известный норвежский комментатор заявил, что новой экипировкой Россия насмехается над запретом использовать госсимволику.

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Метки: Россия   допинговый скандал   критика   норвегия   российский флаг   санкции   форма   
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25  комментариев
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43k
zloykoyot Час назад
Не норвегам бы про средние пальцы вякать. Китайцы уже намекнули им про болезненных спортсменов.
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14k
Hairy. 6 минут назад
А как называется житель города Осло?
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4k
Свирепый Бамбр 7 минут назад
Давно его не пистили походу.
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485
taxcop 12 минут назад
Очень хорошо, что у него пригорает!!!
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530
Алксандр Шевченко 13 минут назад
Идея отличная.
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5k
Эх, Вася, Вася 17 минут назад
У меня пара вопросов, касаемо ни как расцветки формы, а болезненной реакции норвежской стороны.
Во первых: если они там все такие болезненные, то пусть уж тогда на параолимпиде выступают.
Второе: если так можно было, то почему мы своих "асматиков" выпустить не можем?
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54k
Алекс Юстасов 21 минуту назад
Не могу себе представить такую ситуацию в СССР. Стыдно за РФ.
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14k
Alex ASK 24 минуты назад
Вот ещё убогих астматиков-то спросить забыли
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13k
sonic24a 24 минуты назад
Флаг белый. Кто такие эти с полосочками?
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1k
vagon1 Полчаса назад
Супер!
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693
Александр 40 минут назад
Всех норвегов-астматиков на параолимпиаду!
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265
Александр 43 минуты назад
кто видет на форме средний палец, суйте его себе в ж..пу
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5k
Чётенький 46 минут назад
Никак западные бараны не поймут, что с нами надо дружить. А тот кто против нас строит козни, сами же окажутся в проигрыше.
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11k
Eltiftel 49 минут назад
я вот смотрю на всё это, и мне так обидно, за свою Родину, за свою страну, за людей проживающих в ней, больше всего мне обидно за спортсменов, которые шли к этим играм с детства, гробя себя, ради того, чтобы выступить на олимпиаде...

А ведь какие-то 60 лет назад, такого, как обошлись с нашей страной, никогда бы не позволили. Никогда не позволили бы вытирать ноги о нашу страну.
Не хотите принимать наших спортсменов? Принимайте наши танки.
А сейчас что? По сфабрикованным уликам Россия исключается из игр, да улики сфабрикованы, но какая разница?
Весь мир плюет на нас, издевается над нами... а мы терпим, сглатывает и терпим....
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581
KevinSmith 49 минут назад
По адекватной цене прикупил бы рубашку на лето...

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318
Странник Виртуальный 50 минут назад
Ну как бы тут придраться не к чему. Цвет спортивной формы может быть любым. Издевательство это или нет, но тут уже ничего не попрешь. Иначе полный абсурд будет.
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455
Serg 55 минут назад
Нельзя исполнять гимн России - пусть исполняют гимн СССР!
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11k
Великий Кормчий 56 минут назад
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6k
Pillin Alex Час назад
Встречайте спортивные костюмы через три дня на алиэкспресс.
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16k
Robin Hood Час назад
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11k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"В Норвегии форму сборной России назвали "средним пальцем всему миру""
================
Чего заслужили - то вам и показали.
А вообще, не норвегам бы песдеть, пусть сперва своих "астматиков" вылечат.
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