Нераскрытые тайны озера Смердячьего

Что касается названия, то прозаическая версия гласит, что всему причиной неприятный запах от воды – с душком. А романтическая, что некогда на берегу была небольшая церквушка, которая неожиданно провалилась под землю и исчезла вместе с дьяконом. Отсюда и название – «смерть дьячья».

Диаметр водоема сравнительно небольшой, около 400 метров. А глубина в самом глубоком месте составляет 40 метров.