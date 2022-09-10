Нераскрытые тайны озера Смердячьего

Это озеро в Подмосковье многие считают самым таинственным водоёмом региона. И не зря.
Хотя, казалось бы, что необычное может быть в озере? Таких водоемов в России тысячи. Но, тем не менее, туристы, посещающие Шатурский район, интересуются именно этим объектом. Озеро Смердячье расположено на восточном берегу реки Поли, неподалеку от поселка Бакшеево.
Старожилы предупреждают путешественников, что лучше держаться от водоема подальше. В воду так и вообще не заходить. Собственно, маловероятно, что желающие окунуться вообще могут быть, ведь от воды исходит ярко выраженный запах сероводорода, четко напоминающий тухлые яйца. Да еще и вода в Смердячьем буро-красная, похожая на кровь.
Идеально круглая форма водоема позволяет предположить метеоритную природу происхождения. Небесное тело, от столкновения с которым могла образоваться такая воронка, должно было иметь массу порядка 10 тыс. тонн и диаметр где-то 15 метров.
Что касается названия, то прозаическая версия гласит, что всему причиной неприятный запах от воды – с душком. А романтическая, что некогда на берегу была небольшая церквушка, которая неожиданно провалилась под землю и исчезла вместе с дьяконом. Отсюда и название – «смерть дьячья».
Диаметр водоема сравнительно небольшой, около 400 метров. А глубина в самом глубоком месте составляет 40 метров.
Местные жители настаивают, что в тихую погоду отчетливо слышен звон колокола, который доносится из вод Смердячьего. Легенда как раз и объясняет его ушедшей в пучину церковью и неотпетой душой священнослужителя, который не может найти покой и пугает любопытных, подобравшихся слишком близко к озеру. И, возможно, разгадке тайны.
К Смердячьему не так легко подобраться. Но стремящихся оторваться от повседневной суеты это не останавливает. Их влечет сюда желание ощутить покой. Или прочувствовать атмосферу мистики. Некоторые рассказывают, что возле водоема начинаются проблемы с техникой и электроникой, а телефоны могут показывать данные в зеркальном отражении. Многие утверждают, что ощущают безосновательную тревогу, приступы паники, беспочвенное волнение.
Естественно, мерзкий запах, безмолвная стена леса, красноватая вода действуют на человека не самым лучшим образом. И панические настроения возле Смердячьего можно объяснить простым самовнушением: ты уже заведомо готовишься к определенным ощущениям и настраиваешь себя на них. А ученые объясняют такое состояние действием сероводорода. Под его влиянием могут начаться судороги, а отравление даже способно спровоцировать отек легких и даже кому. Поэтому слуховые галлюцинации – это самое невинное и вполне предсказуемое, что может произойти с особенно любопытными и впечатлительными искателями приключений.
Несмотря на флер потусторонщины и чертовщины, местные подтверждают, что в округе вполне себе хорошо растут грибы и ягоды. А в озере себя вольготно чувствует рыба. Но пока не расставлены все точки над i, водоем будет продолжать привлекать к себе внимание исследователей и просто любителей пощекотать нервишки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Озеро... все такое загадошнае... Да, метеоритное, вода обычная, на фото видно, запах исчез лет сорок назад... все прочее, включая подводных монахов - типичная галатейская брехня...
Сероводород может объясняться десятком причин, только выяснять никто не будет, ибо никому не интересно, да и незачем - оно нафиг никому не нужно и ничем не примечательно.
И, судя по неплохим дорогам на фото, подъехать к нему можно хоть на феррари.