FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6462 поста • 880 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Нераскрытые тайны озера Смердячьего

Нераскрытые тайны озера Смердячьего

Автор:
10 сентября 2022 19:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Церковь   аномальный   запах   метеорит   озеро Смердячье   происхождение   сероводород   тайна   форма   
1445
9

Это озеро в Подмосковье многие считают самым таинственным водоёмом региона. И не зря.

Хотя, казалось бы, что необычное может быть в озере? Таких водоемов в России тысячи. Но, тем не менее, туристы, посещающие Шатурский район, интересуются именно этим объектом. Озеро Смердячье расположено на восточном берегу реки Поли, неподалеку от поселка  Бакшеево.


×
×

Старожилы предупреждают путешественников, что лучше держаться от водоема подальше. В воду так и вообще не заходить. Собственно, маловероятно, что желающие окунуться вообще могут быть, ведь от воды исходит ярко выраженный запах сероводорода, четко напоминающий тухлые яйца. Да еще и вода в Смердячьем буро-красная, похожая на кровь.


Идеально круглая форма водоема позволяет предположить метеоритную природу происхождения. Небесное тело, от столкновения с которым могла образоваться такая воронка, должно было иметь массу порядка 10 тыс. тонн и диаметр где-то 15 метров.


Что касается названия, то прозаическая версия гласит, что всему причиной неприятный запах от воды – с душком. А романтическая, что некогда на берегу была небольшая церквушка, которая неожиданно провалилась под землю и исчезла вместе с дьяконом. Отсюда и название – «смерть дьячья».

Диаметр водоема сравнительно небольшой, около 400 метров. А глубина в самом глубоком месте составляет 40 метров.


Местные жители настаивают, что в тихую погоду отчетливо слышен звон колокола, который доносится из вод Смердячьего. Легенда как раз и объясняет его ушедшей в пучину церковью и неотпетой душой священнослужителя, который не может найти покой и пугает любопытных, подобравшихся слишком близко к озеру. И, возможно, разгадке тайны.


К Смердячьему не так легко подобраться. Но стремящихся оторваться от повседневной суеты это не останавливает. Их влечет сюда желание ощутить покой. Или прочувствовать атмосферу мистики. Некоторые рассказывают, что возле водоема начинаются проблемы с техникой и электроникой, а телефоны могут показывать данные в зеркальном отражении. Многие утверждают, что ощущают безосновательную тревогу, приступы паники, беспочвенное волнение.


Естественно, мерзкий запах, безмолвная стена леса, красноватая вода действуют на человека не самым лучшим образом. И панические настроения возле Смердячьего можно объяснить простым самовнушением: ты уже заведомо готовишься к определенным ощущениям и настраиваешь себя на них. А ученые объясняют такое состояние действием сероводорода. Под его влиянием могут начаться судороги, а отравление даже способно спровоцировать отек легких и даже кому. Поэтому слуховые галлюцинации – это самое невинное и вполне предсказуемое, что может произойти с особенно любопытными и впечатлительными искателями приключений.


Несмотря на флер потусторонщины и чертовщины, местные подтверждают, что в округе вполне себе хорошо растут грибы и ягоды. А в озере себя вольготно чувствует рыба. Но пока не расставлены все точки над i, водоем будет продолжать привлекать к себе внимание исследователей и просто любителей пощекотать нервишки.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   Церковь   аномальный   запах   метеорит   озеро Смердячье   происхождение   сероводород   тайна   форма   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Corvus Corax 13 часов назад
Галатея вернулась... вангую вал тупых фейковых копипаст...
Озеро... все такое загадошнае... Да, метеоритное, вода обычная, на фото видно, запах исчез лет сорок назад... все прочее, включая подводных монахов - типичная галатейская брехня...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
slesarnick 10 часов назад
Обычное озеро в богатых торфом местах. Сам люблю в Южский район на Зaпадное выбраться, небольшое, тоже круглое, вода кристально чистая. В паре километров тоже озеро с красной водой. Там караси шикарные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Кыся 11 часов назад
Типичный карстовый провал. Таких тысячи. На метеоритный кратер не тянет вообще - нет характерного отвала грунта по краям и глубина не та.
Сероводород может объясняться десятком причин, только выяснять никто не будет, ибо никому не интересно, да и незачем - оно нафиг никому не нужно и ничем не примечательно.
И, судя по неплохим дорогам на фото, подъехать к нему можно хоть на феррари.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Дядюшка Ау 11 часов назад
Смердячье - смерть дьяка? Неожиданная этиология. Скорее всего происхождение из-за запаха. Т.е. зловонное, дурно пахнущее. (см.смердеть). И несчастный легендарный дьяк тут не при делах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
zloykoyot 12 часов назад
"К Смердячьему не так легко подобраться..." Ага . Трудности в подбирании особо подчёркивает дорога на первой фотке. На ней же и видна похожая на кровь вода.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−6
Вася 13 часов назад
Скорее не метеоритное, а карстовый провал. Вода из известняков в скважинах Подмосковья во многих местах имеет содержание сероводорода...и душок, который быстро выветривается. Какие ещё мистические бредни есть???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

36689



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ты теперь король, Карл! Реакция соцсетей на нового английского короля
Ты теперь король, Карл! Реакция соцсетей на нового английского короля
Без гаджетов и метавселенных: пост ностальгии о советском детстве
Без гаджетов и метавселенных: пост ностальгии о советском детстве
Набирающие популярность в сообществах
В Москве сеть обувных магазинов решила одарить покупателей картошкой
В Москве сеть обувных магазинов решила одарить покупателей картошкой
Как купить хорошего мужа
Как купить хорошего мужа
Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете
Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А продолжение будет ?

Лучшие демотиваторы
А так хотелось...

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#подборка#забавно#картинки#факты#позитив#Великобритания#автомир#комментарии#сарказм
#Юмор#люди#фотографии#животные#в мире#Разное#кино#удивительно#конфликт на дороге#сатира
#интересно#история#прикол#СССР#автомобили#gif#Приколы#страна#новости#познавательно
Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете В Норвегии форму сборной России назвали "средним пальцем всему миру" В Норвегии форму сборной России назвали "средним пальцем всему миру" Форму сборной России внесли в топ-3 самых красивых на Евро-2020 Форму сборной России внесли в топ-3 самых красивых на Евро-2020 РПЦ хочет вывести аборты из системы ОМС: даже план подготовили РПЦ хочет вывести аборты из системы ОМС: даже план подготовили На Авито выставили на продажу церковь На Авито выставили на продажу церковь Сборная России по хоккею надела форму СССР и впервые за 4 года одолела Канаду Сборная России по хоккею надела форму СССР и впервые за 4 года одолела Канаду

На что жалуетесь?

Вернуться