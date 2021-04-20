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В Москве бойцовский пёс напал на женщину с маленькой собакой

В Москве бойцовский пёс напал на женщину с маленькой собакой (1 фото + 2 видео)

Автор:
20 апреля 2021 10:16
Сообщество : Животные
Метки: Москва   Россия   видео   животные   нападение   собака   
1508
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В московском жилом комплексе "Саларьево парк" гулявший без намордника пёс бойцовской породы сбежал от хозяина и начал кидаться на женщину с маленькой собачкой. После этого агрессор перебежал через дорогу и переключился на мужчину с двумя собаками.

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Метки: Москва   Россия   видео   животные   нападение   собака   
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21  комментарий
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17k
babuby 2 часа назад
И ведь нихрена по закону сделать нельзя, кроме как заявление в полицию написать! Потом. Если выживешь. А то либо зоозащитники с говном сожрут, либо засудят и посадят, либо и то и другое сразу.
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7k
Дмитрий Данилов babuby 2 часа назад
Закон в этом направлении работает как надо
К соседу приходил участковый.
Первый раз по хорошему просил, второй раз чуть не увезли собачку в питомник.
Все зависит от настойчивости соседей
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7k
Barachek_Obachek 13 секунд назад
Пока люди не привыкнут сразу вызывать полицию, увидев муделя без намордника на собаках - такие новости никогда не кончатся
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7k
diman02 20 минут назад
Усыпить пса и хозяйку !
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−12
Lucifer2000 24 минуты назад
У собаки, как у любого четвероного слабый позвоночник. В ситуации когда в кого-то (не в вас) вцепилась мертвым хватом собака - бейте кулаком сверху в точку за плечевым поясом. Элеметарно ломается хребет, и собака теряет всякий интерес и контроль над нижней половиной тела. Применял не раз. Хоть что-то полезное из армии вынес ))
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5k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Ответственность за собаку должна быть такая же как ответственность за оружие. Убил или покалечил чужую собаку, покусал прохожих- что делается в таком случае с владельцами оружия? Статья, компенсация ущерба, изъятие оружие, суд. Может еще и посадят.
Абсолютно так же нужно относиться и к собакам. По сути, нет никакой разницы что он нарушил, правила обращения с оружием или правила выгула собак- есть потерпевшие, есть социальная опасность.
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14k
ЦСКА 50 минут назад
Лет пять назад, за моим домом, в сквере, подобный у.ё.б.о.к выгуливал вот такого монстра, без намордника...Псина набросилась на женщину с коляской...До ребенка, слава Богу не добралась, но женщине прокусила бедро! До мяса!...Вечером, в том же сквере, муж дамы пристрелил собаку из охотничьего ружья, а хозяину размолотил морду прикладом! НЕ ПОСАДИЛИ!!
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5
Андрей Час назад
В деревне была такая проблема,сосед держал 8 собак, причём они были постоянно голодные. Просил не один раз,никакой реакции. В конечном счёте помог изониазид !
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13k
KOSTELLO 2 часа назад
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1k
★Lucifer★ 2 часа назад
Пса усыпить, хозяину сделать лоботомию...
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21k
SerGProS ★Lucifer★ 2 часа назад
Из дробовика
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1k
★Lucifer★ SerGProS 2 часа назад
Можно и так...
))))
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11k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
А зачем собаку-то пинают? Нужно хозяина.
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27k
Игорь 2 часа назад
Пока что люди, в целом, ещё не научились отвечать за себя и за свои поступки - рано нам при этом брать на себя ответственность за других созданий.
По большому счёту - и детей то многим заводить так себе идея. Не то что собак.
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8k
Вася 2 часа назад
а если бы дети маленькие рядом оказались ? надеюсь, козла вычислят и от.пи.здят как следует, а шавку его на шаурму
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23k
Axel Вася Час назад
"Сосед из 8к3 выгуливал двух бойцовых собак (без намордника, как обычно), одна из них вырвалась и начала нападать на женщину с ребёнком и маленькой собачкой"
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10k
Енот Полиграфович 2 часа назад
Хз...в Забайкалье лет 10 назад ее просто пристрелили бы.
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7k
Barachek_Obachek Енот Полиграфович Минуту назад
В Афганистане лет 40 назад - танком бы переехали
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40k
Александр 2 часа назад
Ну так надо отравить просто. Соседа естественно
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