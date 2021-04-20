В Москве бойцовский пёс напал на женщину с маленькой собакой

"Сосед из 8к3 выгуливал двух бойцовых собак (без намордника, как обычно), одна из них вырвалась и начала нападать на женщину с ребёнком и маленькой собачкой",



"О, это наш сосед. На замечания не реагирует, часто нетрезвый гуляет с ними"