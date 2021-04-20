В Москве бойцовский пёс напал на женщину с маленькой собакой

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В московском жилом комплексе "Саларьево парк" гулявший без намордника пёс бойцовской породы сбежал от хозяина и начал кидаться на женщину с маленькой собачкой. После этого агрессор перебежал через дорогу и переключился на мужчину с двумя собаками.
Пишут жильцы ЖК Саларьево парк:
"Сосед из 8к3 выгуливал двух бойцовых собак (без намордника, как обычно), одна из них вырвалась и начала нападать на женщину с ребёнком и маленькой собачкой",
"О, это наш сосед. На замечания не реагирует, часто нетрезвый гуляет с ними"
"О, это наш сосед. На замечания не реагирует, часто нетрезвый гуляет с ними"
Присутствует ненормативная лексика
Ещё одно видео от очевидца
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К соседу приходил участковый.
Первый раз по хорошему просил, второй раз чуть не увезли собачку в питомник.
Все зависит от настойчивости соседей
Абсолютно так же нужно относиться и к собакам. По сути, нет никакой разницы что он нарушил, правила обращения с оружием или правила выгула собак- есть потерпевшие, есть социальная опасность.
))))
По большому счёту - и детей то многим заводить так себе идея. Не то что собак.