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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
Авторский пост
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а как же мальчик, который полез в вагон за арбузами и его убило током
а Славка так и не выплыл из Иркута
или Димка, который был единственным ребенком в семье, оставил записку "в моей смерти винить пионер-вожатую" и повесился .. 4 класс не закончил
парень с соседнего подъезда полез на "скалку" за цветочком на выпускной, не дотянулся
и т. д. и т.п.
ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники
Чим більше квітів тим... красивіше дівчина...
Или мужика дико разводят на бабло