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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
20 апреля 2021 09:17
Метки: Юмор   картинки   приколы   
4900
25

Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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1k
bosayk 5 часов назад
3. "я один не понимаю, как мы все живы остались?" (с)
а как же мальчик, который полез в вагон за арбузами и его убило током
а Славка так и не выплыл из Иркута
или Димка, который был единственным ребенком в семье, оставил записку "в моей смерти винить пионер-вожатую" и повесился .. 4 класс не закончил
парень с соседнего подъезда полез на "скалку" за цветочком на выпускной, не дотянулся
и т. д. и т.п.

ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники
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1k
Скальпы Гуронов 48 минут назад
И не только на Гавайях
Чим більше квітів тим... красивіше дівчина...
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4k
Александр Зотов 3 часа назад
чёт хрень какая-то.
Или мужика дико разводят на бабло
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54k
Андрей Александр Зотов 3 часа назад
По всем правилам алименты должны платить ему, а не он.
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4k
Mike Snow Андрей 3 часа назад
у меня так друг малого растил: мамаша выпила таблеточку чтобы молока не было и свалила, приезжала иногда. в 12 лет взяла малого на выходные, оставила у себя и подала на алименты. Убил бы суку.
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43k
zloykoyot Андрей 2 часа назад
У меня так знакомому платила бывшая супруга. Он бы в принципе и не требовал ничего от этой кукушки, но та борзеть начала при курином умишке. Что-то там вякнула про типа он ей ещё должен. Ну и получила.
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12k
Сергей Александр Зотов Полчаса назад
Знаю одного - от первого брака остался ребенок, сейчас живет с другой без регистрации и у той от него ребенок, платит алименты и первой и второй! Второй - 16.6 процентов и деньги в семье остаются, а первой вместо 25 платит 16.6 процентов!
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81k
Павел 4 часа назад
К 17 фото
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426
Алексей Гулевич Павел 3 часа назад
"Добро" на дороге не валяется
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2k
Интернет Бродилкин Павел Час назад
Не очень удобно на самом деле, то волос вырвешь лобковой, то яйцо поцарапаешь об молнию. Нееее, не думайте даже.
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3k
soar Интернет Бродилкин 17 минут назад
Чтобы яйца не царапать об молнию под джинсы можно (нужно) надевать труханы. И вряд ли нормальный носитель яиц наденет джинсы с ширинкой на жопе.
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